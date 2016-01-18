Москва, 18 января, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Экономический кризис «ударил» по регионам таким образом, что некоторые представители местных властей сейчас рассматривают варианты «кризисных платежей». Не исключено, что они не смогут выплачивать заработную плату в полном объеме и выполнять другие бюджетные обязательства, заявил президент центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров на заседании экспертного клуба «Регион» 18 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Георгий Федоров

В качестве аргументов эксперт привел в пример события в Сочи, отметив, что «оптимизация бюджета начала бить по социально незащищенным группам граждан в регионах». Обратную ситуацию демонстрирует Москва, где, по словам Федорова, накоплены «финансовые мышцы», за счет которых не так заметны проблемы, хорошо заметные в других субъектах Федерации.

«В связи с этим и другими причинами в России могут наблюдаться «серьезные протестные действия», которые будут распространяться не только на территорию Москвы, но и других регионов», — заключил Федоров.

Напомним, 18 января 2016 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».