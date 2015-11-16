



Образец лживой политической пропаганды — Геббельс. Норвежские и прочие СМИ, раздувая «миграционный кризис» на границе с Россией, следуют этому образцу

Норвежская газета Aftenposten готовит своих многочисленных читателей к закрытию границы с Россией.

Газета опубликовала статью руководителя коммуны Сер-Варангер Руна Г. Рафаэльсена, по словам которого «закрытие границы с Россией может привести к гуманитарной катастрофе, какой никогда не было в этом регионе в последние годы». Коммуна находится в самой восточной точке Норвегии, в фюльке (округе) Финнмарк. За восточной границей коммуны находится российский Печенгский район Мурманской области. С 29 мая 2012 года действует соглашение о безвизовом передвижении на приграничных территориях жителей Печенгского района и норвежской коммуны Сер-Варангер. Тогда на сайте Barents Observer было сказано, что вступившее в действие соглашение, подписанное в 2010 году, о безвизовом передвижении местных жителей на приграничных территориях иллюстрирует укрепление пограничных связей между Норвегией и Россией. По условиям договора, норвежцы, проживающие в пределах 30 км от линии границы, а также россияне — в пределах 30−50 км, могут находиться в приграничной зоне соседней страны до 15 дней за одну поездку, имея удостоверение жителя приграничья, действительным в течение трёх лет.

Безусловно, подобные разговоры о закрытии границы связаны с беженцами, в основном, с Ближнего Востока, которые мигрируют через территорию России в Норвегию. Опыт принятия беженцев у коммуны имеется давно: 1939 год — советско-финская война, 1990-е — вооруженные конфликты на Балканах. Более того, по словам Руна Г. Рафаэльсена, руководством коммуны был согласован и одобрен план действий в случае чрезвычайных ситуаций, так как норвежская сторона всегда ожидала большого потока мигрантов со стороны России в связи с социальной нестабильностью или экологическими катастрофами. Однако на данный момент руководство коммуны столкнулось с отсутствием способности и желания норвежского правительства адаптироваться к новой миграционной ситуации. «Коммуна Сер-Варангер и полицейский округ Восточного Финнмарка неоднократно указывали на необходимость скорейшего перенаправления потока беженцев, увеличения числа сотрудников на пункте пропуска Стурскуг и служб, занимающихся делами иностранцев, создания в Киркенесе комиссий по рассмотрению дел о предоставлении убежища, обладающих правом принятия решения об экстрадиции лиц, не имеющих оснований находиться в Норвегии. До сих пор правительство уделяло мало внимания данным вопросам. А в Стортинге депутаты, похоже, наслаждаются политическими играми и хаосом, а не стремятся найти выход из сложившейся на российско-норвежской границе ситуации». Руководство коммуны опасается, что при закрытии границы ее пересечение будет осуществляться бесконтрольно, а регион станет подобным Средиземному морю, так как не все мигранты смогут выжить в условиях мороза. В связи с этим оно призывает норвежское руководство поменять свою линию политики, выработав и реализовав конкретные меры по урегулированию миграционной проблемы.

Итак, пока одни представители Норвегии призывают укреплять диалог и сотрудничество с Россией и продолжать работы по строительству нового пункта пропуска в районе Стурскуг, другие рассматривают возможность изменений в законодательных и правовых актах, касающихся российско-норвежской границы. Звучат заявления о необходимости внесений изменений в закон, позволяющий мигрантам просить об убежище «без особых оснований», которые важно согласовать и принять из-за потока беженцев «хлынувших» с территории России, а также обвинения, звучащих на телеканале NRK в том, что внезапное увеличение количества беженцев на границе с Норвегией этой осенью спланировано российским президентом Владимиром Путиным. Портал aldrimer. no обвиняет Россию в ведении «гибридной войны» с Норвегией, по причине того, что страна Скандинавии — единственный член НАТО, имеющий границу с Россией. Телеканал NRK делится информацией о том, что источник в разведке сообщил порталу aldrimer. no, что «ФСБ имеет тесные связи с «русской мафией» и другими криминальными кругами. Управление ФСБ по Мурманской области ответственно за практическую организацию перемещения беженцев на норвежско-российскую границу, и в этом ему помогают криминальные структуры».

Согласно данным Центрального бюро статистики Норвегии, за первые 8 месяцев 2015 года число просителей убежища составило 8,3 тысяч человек. Как сообщало агентство «Рейтер» со ссылкой на Управление миграционной службы Норвегии (UDI), в сентябре в страну прибыло около 4,9 тысячи беженцев. А в октябре — 8,8 тысячи беженцев. Из России, в свою очередь, в 2015 году в Норвегию приехало всего 1200 человек, обратившихся за предоставлением убежища. Норвежские иммиграционные власти считают, что к концу года число беженцев дойдёт до 5000. Таким образом, из прибывших в Норвегию около 22 тысяч человек лишь 1,2 тысячи прибыло из России. При этом, российская сторона обвиняется в преднамеренном вредительстве, а странам ЕС Эрна Солберг предлагает помощь и поддержку: «Норвегия должна оказать помощь Евросоюзу в этой важной работе. Производящие большое впечатление кадры из Венгрии, Греции и Сербии показывают, что ситуация очень серьезная и что для ее решения необходимо осуществить целый комплекс мер».