Рейтинг эффективности управления в субъектах РФ сенсаций не принес
Москва, 18 января, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Протестная активность в регионах будет зависеть от того, как смогут выполнить свои социальные обязательства губернаторы, и того, как будет чувствовать себя бизнес, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» 18 января.
«Москва, Татарстан могут продемонстрировать яркие примеры социального недовольства и протестной активности. Произойдет некий бунт белых воротничков», — добавил он.
В основной же части своего доклада Дмитрий Орлов познакомил общественность с рейтингом эффективности управления в субъектах РФ (в 2015 году), который был создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований ГУ «Высшая школа экономики».
Лидером рейтинга оказалась республика Татарстан. В тройку лидеров также вошли Тюменская и Белгородская области. Из-за нарастания экономических проблем из первой тройки выбыла Кемеровская область. Политолог отметил, что в первую десятку рейтинга вошел и столичный регион.
«Вообще, политическая стабильность и управленческий опыт региональных руководителей остаются важнейшим фактором, который позитивно влияет на региональное управление», — отметил политолог.
В списке аутсайдеров оказались Ярославская и Тверская области. Кроме того, слабые показатели у таких субъектов как Карелия и Бурятия. Ухудшение ситуации происходит в Кургане и Забайкальском крае. Серьезно отстает Севастополь.
«Одним словом, множества сенсаций в рейтинге не произошло, есть серьезные изменения, но они, в общем, связаны с динамикой прежде всего средней группы влияния», — уточнил Орлов.
Также эксперт высказал мнение, что развертывание кризиса в регионах будет заметно. Он приведет к росту недовольства и возникновению новых протестных очагов. Однако перерастание подобных протестов в абсолютное недоверие и подрыв легитимности власти не произойдет. Кроме того, на фоне сохраняющейся поддержки Владимира Путина отсутствуют основания полагать, что традиционные лидеры политических региональных систем однозначно проиграют в ходе парламентских выборов.
«Главный мой месседж, главная моя мысль заключается в том, что развертывание кризиса будет заметным, и это приведет к росту протестных настроений, и более того к росту протестных очагов», — особо подчеркнул эксперт.
Будет наблюдаться дифференциация, которая будет связана с бюджетной обеспеченностью, инфраструктурными соображениями и общим состоянием бизнеса. Москва, Татарстан могут продемонстрировать яркие примеры социального недовольства и протестной активности. Произойдет некий «бунт белых воротничков». В новом году многое будет зависеть от политических технологий. Оппозиция все еще не имеет большого количества шансов набрать подавляющее большинство голосов.
В заключение политолог отметил, что нет оснований считать, что парламентские партии потеряют голоса в ходе предстоящих парламентских выборов.
«Более того я полагаю, что исходя из тех трендов которые мы наблюдаем, что и Владимир Путин сохраняя инерцию общественной поддержки, имеет максимум шансов на победу на выборах в 2018 году», — заключил Орлов.
Сегодня, 18 января 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».