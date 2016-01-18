Москва, 18 января, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Протестная активность в регионах будет зависеть от того, как смогут выполнить свои социальные обязательства губернаторы, и того, как будет чувствовать себя бизнес, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

«Москва, Татарстан могут продемонстрировать яркие примеры социального недовольства и протестной активности. Произойдет некий бунт белых воротничков», — добавил он.

В основной же части своего доклада Дмитрий Орлов познакомил общественность с рейтингом эффективности управления в субъектах РФ (в 2015 году), который был создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований ГУ «Высшая школа экономики».

Лидером рейтинга оказалась республика Татарстан. В тройку лидеров также вошли Тюменская и Белгородская области. Из-за нарастания экономических проблем из первой тройки выбыла Кемеровская область. Политолог отметил, что в первую десятку рейтинга вошел и столичный регион.

«Вообще, политическая стабильность и управленческий опыт региональных руководителей остаются важнейшим фактором, который позитивно влияет на региональное управление», — отметил политолог.

В списке аутсайдеров оказались Ярославская и Тверская области. Кроме того, слабые показатели у таких субъектов как Карелия и Бурятия. Ухудшение ситуации происходит в Кургане и Забайкальском крае. Серьезно отстает Севастополь.

«Одним словом, множества сенсаций в рейтинге не произошло, есть серьезные изменения, но они, в общем, связаны с динамикой прежде всего средней группы влияния», — уточнил Орлов.

Также эксперт высказал мнение, что развертывание кризиса в регионах будет заметно. Он приведет к росту недовольства и возникновению новых протестных очагов. Однако перерастание подобных протестов в абсолютное недоверие и подрыв легитимности власти не произойдет. Кроме того, на фоне сохраняющейся поддержки Владимира Путина отсутствуют основания полагать, что традиционные лидеры политических региональных систем однозначно проиграют в ходе парламентских выборов.

«Главный мой месседж, главная моя мысль заключается в том, что развертывание кризиса будет заметным, и это приведет к росту протестных настроений, и более того к росту протестных очагов», — особо подчеркнул эксперт.

Будет наблюдаться дифференциация, которая будет связана с бюджетной обеспеченностью, инфраструктурными соображениями и общим состоянием бизнеса. Москва, Татарстан могут продемонстрировать яркие примеры социального недовольства и протестной активности. Произойдет некий «бунт белых воротничков». В новом году многое будет зависеть от политических технологий. Оппозиция все еще не имеет большого количества шансов набрать подавляющее большинство голосов.

В заключение политолог отметил, что нет оснований считать, что парламентские партии потеряют голоса в ходе предстоящих парламентских выборов.

«Более того я полагаю, что исходя из тех трендов которые мы наблюдаем, что и Владимир Путин сохраняя инерцию общественной поддержки, имеет максимум шансов на победу на выборах в 2018 году», — заключил Орлов.

Сегодня, 18 января 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».