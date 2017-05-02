Алёна Зеленина
Последние публикации
Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Для Rail Baltica посчитали грузы и деньги Объёмы перевозок по железнодорожной магистрали с европейской колеей Rail Baltica в 2026 году составят 2 млн тонн грузов, в 2030-ом — 13,7 млн, в 2055-ом — 20 млн. Об этом говорится в отчёте, представленном международной консалтинговой компанией Ernst&Young...
2 мая 2017
Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Эстонский транзитный бизнес надеется на «оттепель» в отношениях с Россией Председатели совместной российско-эстонской транспортной комиссии — cтатс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов и вице-канцлер по транспорту Министерства экономики и коммуникаций Эстонии А хти Кунингас...
21 апреля 2017
Остров невезения: когда Калининград вырвется из блокады Литвы и Белоруссии?
Международные проблемы выводят на первый план вопрос транспортной безопасности самого западного российского региона — Калининградской области. Местные компании работают в условиях полной непредсказуемости — чего ожидать от соседки-Литвы в нынешних геополитических реалиях не знает никто...
13 апреля 2017
Порты: американцы не пускают «друга Путина» к латвийским нефтепродуктам
Владимир Путин приглашает иностранцев на лёд Президент России Владимир Путин на международном форуме «Арктика — территория диалога», который состоялся на прошлой неделе в Архангельске, пригласил иностранные компании активно использовать возможности Северного морского пути (Севморпуть, СМП). Это, по...
6 апреля 2017
Порты: белорусские грузы увязли в Прибалтике
Секрет политического величия Лукашенко: транзитные игры вокруг Белоруссии Сегодня Латвия пытается переманить к себе белорусские грузы, вступая в ценовую войну со своими конкурентами — Литвой и Россией. В марте РЖД сделала белорусам более чем привлекательное предложение в виде 50%-ной скидки на...
29 марта 2017
Порты: Калининграду подарят независимость от Литвы и Белоруссии
Калининград: в шаге от транспортной независимости Три новых грузопассажирских парома будут построены для работы на морской линии, соединяющей калининградский город Балтийск с портом Усть-Луга в Ленинградской области. Реализацией проекта займётся ОАО «РЖД». «30% финансирования (проекта — прим. ИА...
14 марта 2017
Порты: «пропаганда РЖД» и торг за белорусские грузы
РЖД объявила сезон скидок для Белоруссии ОАО «РЖД» предоставит 50-процентную скидку на транзитные перевозки нефтепродуктов с железнодорожных станций Барбаров и Новополоцк (Белоруссия) в направлении портов Северо-Запада РФ. Действие скидки продлится до 31 декабря 2018 года. Об этом свидетельствует...
7 марта 2017
Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Эстонский транзит в свободном падении Первые две недели февраля Эстонская железная дорога (ЭЖД) стабильно приковывала к себе внимание СМИ. В начале месяца были опубликованы неутешительные данные статистики, согласно которым в 2016 году ЭЖД продемонстрировала самые низкие показатели грузооборота за...
14 февраля 2017
Порты: Литва победила Латвию и Эстонию с помощью Белоруссии
Итоги-2016 Итоги 2016 года для портового комплекса Прибалтики вряд ли стали для кого-то неожиданными. В целом сохранились и углубились тенденции предыдущего года: «усыхает» грузопоток через порты Эстонии и Латвии, в то время как литовская Клайпеда продолжает улучшать собственные показатели...
29 января 2017
Порты: Польша встала поперёк Шелкового пути
Министр обороны Польши считает, что «Новый Шелковый путь» угрожает его стране Агентство военного имущества Польши заблокировало сделку по продаже земли под строительство логистического центра в Лодзи китайским инвесторам. Власти Лодзи хотели сделать город важным звеном «Нового Шёлкового пути»...
21 января 2017
«Акрон» снова прощается с Эстонией: конец прибалтийскому транзиту?
Российскому агрохимическому холдингу «Акрон», владеющему двумя терминалами в Эстонии, поручено переориентировать грузопотоки на российские порты. Десять лет назад, во время политического охлаждения между Москвой и Таллином из-за «Бронзового солдата», компания чуть было не распрощалась со своим...
11 января 2017
«Китай не заменит прибалтам Россию»
Почему невозможно полностью увести российские грузы из Прибалтики, как изменил рынок портовых услуг Северо-Запада старт Бронки и оправдаются ли надежды прибалтийских политиков на «Новый Шёлковый путь» — ИА REGNUM побеседовал о ключевых трендах портовой отрасли Балтийского региона в 2016 году с...
2 января 2017
Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
«Акрон» уводит сухие грузы из портов Эстонии Российскому агрохимическому холдингу «Акрон» поручили переориентировать грузопотоки из портов Эстонии на российские терминальные мощности. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал председатель совета директоров компании Александр Попов. «Для...
25 декабря 2016
Порты: Россия хочет повоевать с Прибалтикой за белорусский нефтетранзит
Кто больше: Россия готова предложить Белоруссии дополнительную скидку на транзит нефтепродуктов ОАО «РЖД» готово увеличить скидку на перевозку белорусских нефтепродуктов для того, чтобы переориентировать эти грузопотоки с портов стран Прибалтики на терминальные мощности Северо-Запада РФ, заявил...
10 декабря 2016
Порты: Через пять лет никто не будет говорить про Шёлковый путь
«Через пять лет уже никто не будет говорить о Новом Шёлковом пути» Европейский инвестиционный план («план Юнкера»), нацеленный на развитие экономики Евросоюза, расширение инвестиций и создание рабочих мест, совместим с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом заявил вице-президент...
30 ноября 2016
Порты: ЕС потратил около 200 млн евро на обход России
Балтийские порты отстали от черноморских Порты Балтийского бассейна в январе — октябре 2016 года увеличили объём перевалки грузов на 2% до 195,6 млн тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна растёт более быстрыми темпами: стивидоры региона увеличили прошлогодний показатель на 3...
23 ноября 2016
Порты: Латвия не смогла завлечь Китай
Есть ли транзитное будущее у Северного морского пути? Северный морской путь (СМП) пока не может стать полноценным транзитным маршрутом. Такое мнение высказал руководитель Северо-Западного отделения Международной академии транспорта Юрий Чижков в рамках IX ежегодной международной конференции...
8 ноября 2016
Любви не будет: почему Белоруссия не повезет нефть в российские порты
Россия — Прибалтика 2:0? В середине октября стало известно о том, что ОАО «РЖД» предоставит скидку 25% на транзитные перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении портов Северо-Запада РФ. Дисконт будет...
3 ноября 2016
Порты: Латвия хочет спасти Калининград от Литвы
«Будем иметь в виду российские порты» Новость о том, что РЖД предоставит скидку в 25% на транзитные перевозки нефтепродуктов из Белоруссии в порты на Северо-Западе России, взбудоражила как отечественные, так и белорусские СМИ. Первые заговорили о возможной переориентации белорусского нефтетранзита...
31 октября 2016
Порты: Битва Латвии и Литвы за Белоруссию в связи с уходом России
Латвия vs Литва — новая битва за белорусский транзит? Белорусская транспортная неделя, которая проходила с 4 по 6 октября в Минске, в очередной раз продемонстрировала более чем серьёзный настрой прибалтийских стран в отношении белорусских грузопотоков. Для участия в церемонии открытия и...
7 октября 2016