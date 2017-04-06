Владимир Путин приглашает иностранцев на лёд

Советский плакат «Будь бдительным!»

Президент России Владимир Путин на международном форуме «Арктика — территория диалога», который состоялся на прошлой неделе в Архангельске, пригласил иностранные компании активно использовать возможности Северного морского пути (Севморпуть, СМП). Это, по мнению российского лидера, позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. «При этом хорошо понимаем: для того, чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов — от сырья до контейнеров, — необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие самым современным международным стандартам в этой сфере», — добавил Путин.

Интерес к магистрали уже давно проявляет не имеющий выхода в Арктику Китай. Российские власти не скрывают, что будущее транзита по СМП они связывают именно с китайскими партнерами. Однако и традиционные арктические игроки — страны Северной Европы — в настоящий момент присматриваются к возможностям Севморпути.

Kremlin.ru Саули Ниинистё на IV Международном форуме «Арктика – территория диалога»

Так, принимавший участие в форуме в Архангельске президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что СМП «сократит транспортное плечо из Азии в Европу», а грузоперевозки по его трассам могут быть интересны неарктическим странам. В то же время Ниинистё предупредил собравшихся, что с увеличением объемов судоходства вырастут и экологические риски. Комментируя присутствие на форуме президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона, специализированное издание The Arctic Journal отмечает, что Рейкьявик «рассматривает увеличение арктических перевозок по Северному морскому пути вдоль побережья России в качестве возможного источника хорошего дохода».

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в своём обращении к участникам мероприятия упомянул о перспективах, связанных с развитием арктической магистрали: «Здесь, в Архангельске, мы действительно видим новые реалии и потенциал Арктики: Северо-Западный проход и Северный морской путь открываются как перспективные альтернативные транспортные коридоры», — отметил Самуэльсен. Датская судоходная компания Nordic Bulk и Арктическая горная компания (АГК, находится под управлением УК «ВостокУголь») договорились в Архангельске совместно развивать Севморпуть и подписали протокол о долгосрочном сотрудничестве. Цель соглашения — увеличить объёмы грузоперевозок с полуострова Таймыр, где АГК реализует комплексный проект разработки Таймырского угольного бассейна, до 30 млн тонн в год. Другая датская компания — крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире Maersk — уже давно следит за развитием северного маршрута. «Объем грузоперевозок по Севморпути из года в год растёт, будет расти и дальше, причем очень радикально в связи с вводом в эксплуатацию порта Сабетта и проекта Ямал-СПГ. К этому проявляет большой интерес компания Maersk, которая давно и успешно работает на российском рынке», — рассказал на форуме экс-глава администрации президента РФ, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (цитата по ИАА «ПортНьюс»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объёмы перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом и составили 7,3 млн тонн. По оценке вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, к 2022 году загрузка СМП может составить 40 млн тонн.

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В РЖД нашли аргументы в тарифном споре с Литвой и Белоруссией

Планы по строительству трёх грузопассажирских паромов для морской линии Усть-Луга — Балтийск могут сорваться из-за нехватки бюджетного финансирования, сообщает газета «Коммерсантъ». По информации издания, в министерстве финансов России отказались согласовать проект, объяснив это отсутствием средств в федеральном бюджете. Строительство судов обойдется в 14,1 млрд руб., из них 5,1 млрд руб. планировалось выделить из бюджета, 9 млрд руб. — привлечь из внебюджетных источников.

Ранее калининградские власти заявляли о том, что первый новый паром должен выйти на линию к началу 2019 года. Предполагалось, что усиление паромного сообщения между анклавом и Усть-Лугой снизит зависимость калининградских транспортников от высоких железнодорожных тарифов стран-транзитёров. Как писало ИА REGNUM, с вводом в эксплуатацию трёх новых судов грузопоток частично переориентируется с железной дороги на альтернативный маршрут, что лишит заработка Литву и Белоруссию. На прошлой неделе первый заместитель начальника Калининградской железной дороги (КЖД) Евгений Майоров сообщил, что Литва и Латвия уже готовы снижать тарифы на перевозку грузов по своей территории. Майоров назвал заявленные планы по строительству паромов «хорошим аргументом» в разговоре с представителями Литовских, Белорусских и Латвийских железных дорог. «Уже сегодня мы видим хорошие сдвиги по предоставлению скидок в нашем направлении. Латыши нам уже дали 62% скидки к тарифу, а литовцы дали 50%», — цитирует замначальника КЖД калининградское издание RuGrad.eu. По словам Майорова, железнодорожные администрации обеих стран также выразили готовность «идти дальше по скидкам».

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Американцы не пускают «друга Путина» к латвийским нефтепродуктам

Посольство США в Латвии высказало свои опасения относительно участия энергетического трейдера Gunvor в конкурсе на создание государственного резерва нефтепродуктов для прибалтийской республики. Об этом пишет Delfi со ссылкой на передачу Nekā personīga латвийского телеканала TV3. Журналисты не исключают, что Gunvor связан «с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным». Отмечается также, что раньше компания принадлежала Геннадию Тимченко — «другу Путина».

Тревогу американских дипломатов разделяет и глава комиссии Сейма по нацбезопасности Солвита Аболтиня, которая уже обратилась по данному поводу к министру экономики страны Арвилу Ашераденсу. Последний пообещал оценить ситуацию и при необходимости изменить условия конкурса или принять решение, исходя из геополитических интересов Латвии.

Ранее правительство Латвии объявило конкурс на создание государственного резерва нефтепродуктов на случай энергетического кризиса в стране. Общий объем резерва — 336 тыс. тонн нефтепродуктов, их в случае кризиса необходимо будет доставить в страну в течение 20 дней. Gunvor предлагает использовать для хранения нефтепродуктов собственное нефтехранилище в порту Роттердама (Нидерланды).

Polit.ru Торнбьорн Торнквист

Напомним, что головной офис Gunvor находится в Женеве (Швейцария), зарегистрирована компания на Кипре. Известный российский предприниматель Геннадий Тимченко, владевший 44% акций Gunvor, в 2014 году продал их своему партнёру Торнбьорну Торнквисту. Продажа пакета Тимченко позволила вывести компанию из-под санкций — в отношении самого бизнесмена США ввели индивидуальные ограничительные меры в связи с обострением отношений между Вашингтоном и Москвой из-за ситуации на Украине.

Литва пострадала от нефтегазового спора между РФ и Белоруссией

Транзитная отрасль Литвы серьёзно пострадала из-за нефтегазового спора между Россией и Белоруссией, который длился больше года, сообщает портал The Baltic Course.

В январе — феврале 2017 года литовская нефтепогрузочная компания Klaipedos nafta обработала на 23% меньше нефтепродуктов в сравнении с годом ранее, а объёмы перевезённых Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) грузов сократились на 63%.

Снижение нефтеэкспорта в литовском направлении связано с тем, что Москва ограничила поставки нефти в Белоруссию, и местные НПЗ почти всю продукцию реализуют на внутреннем рынке.

«Ситуация уже затронула железнодорожные перевозки, поток [грузов] действительно сильно сократился. Хуже быть уже не может», — заявил глава дирекции грузоперевозок Lietuvos geleznkeliai Эгидиюс Лазаускас.

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Отметим, что теперь у литовских компаний появился шанс поправить своё финансовое положение с помощью грузов из Белоруссии — 3 апреля на переговорах в Санкт-Петербурге Владимиру Путину и Александру Лукашенко удалось договориться об урегулировании нефтегазового конфликта, который длился с начала 2016 года. Ранее Белоруссия заявила о несправедливости российских цен на газ, поэтому в одностороннем порядке стала платить за него «правильную» цену. В качестве меры воздействия РФ сократила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн до 18 млн тонн.