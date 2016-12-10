Кто больше: Россия готова предложить Белоруссии дополнительную скидку на транзит нефтепродуктов

Upmonitor.ru Нефтяной транзит

ОАО «РЖД» готово увеличить скидку на перевозку белорусских нефтепродуктов для того, чтобы переориентировать эти грузопотоки с портов стран Прибалтики на терминальные мощности Северо-Запада РФ, заявил журналистам президент российской компании Олег Белозеров в среду, 7декабря.

«У нас была дана скидка 25% по белорусскому направлению по переключению грузов в порты РФ на Северо-Запад. Если потребуется — мы сейчас смотрим — дадим дополнительные скидки, чтобы грузы ехали по железной дороге не в республики Прибалтики, а на Северо-Запад (РФ — прим. ИА REGNUM ). Это конкуренция — абсолютно прозрачные условия», — цитирует Белозерова агентство «Интерфакс».

Напомним, что в середине октября стало известно о решении РЖД предоставить 25%-ную скидку на транзитные перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении портов Северо-Запада РФ. Дисконт будет действовать до 31 декабря 2018 года. Источник ИА REGNUM в руководстве Октябрьской железной дороги (обслуживает порты Санкт-Петербурга и Ленобласти) утверждает, что белорусы «попросили скидку сами и переговоры по этому вопросу ведутся уже давно», однако деталей не уточняет.

Эксперты отрасли отмечают, что с точки зрения логистики везти грузы из Белоруссии на Прибалтику удобнее, ближе и, следовательно, дешевле. Предложение РЖД сможет переключить нефтетранзит на российские порты только в том случае, если вся логистическая цепочка окажется для белорусской стороны выгодной. К тому же, Латвия и Литва могут также снизить стоимость перевозки белорусских нефтепродуктов до своих портов. Представитель одной из стивидорных компаний Северо-Запада на условиях анонимности говорит о том, что хотя на рынке с интересом следят за решениями РЖД, быстрой переориентации белорусских грузов не ждут. По словам собеседника агентства, маршруты следования грузов будут определять трейдеры. «А они учитывают разные факторы — условия поставок, сроки хранения, стоимость фрахта. К тому же наши конкуренты — латыши и литовцы — дремать не будут, это абсолютно точно», — говорит источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Белорусская нефтяная компания» (БНК) — главный экспортёр белорусских нефтепродуктов — за 7 месяцев 2016 года отгрузила через эстонские, латвийские и литовские порты в общей сложности 5,1 млн тонн нефтепродуктов.

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«Трансконтейнер» поможет Латвии заработать на китайском транзите

Крупнейший российский контейнерный оператор ПАО «Трансконтейнер» и Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога, Ldz) договорились развивать сотрудничество в сфере железнодорожных контейнерных перевозок из Китая в Латвию и обратно. Соответствующий меморандум о сотрудничестве на прошлой неделе в рамках X Юбилейной международной выставки «Транспорт России» подписали президент Ldz Эдвин Берзиньш и генеральный директор «Трансконтейнера» Петр Баскаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе российской компании.

Как отметил Эдвин Берзиньш, деятельность Ldz нацелена на диверсификацию грузов и освоение новых рынков. «Успешно реализованное сотрудничество с Китайскими железными дорогами и компанией ПАО «Трансконтейнер» при организации осенью сего года тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о том, что достижение этих стратегических целей абсолютно реально, и начатое партнерство следует укреплять», — сказал он. Президент Ldz выразил надежду на то, что в ближайшее время будет запущено регулярное движение контейнерных поездов между Китаем и Латвией. По словам Петра Баскакова, подписанный документ «будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок, как по латвийским железным дорогам, так и российским». Кроме того, соглашение открывает возможности для перевозки импортных грузов через порты Латвии в Россию и в целом расширяет перспективы сотрудничества, подчеркнул генеральный директор.

ПАО «Трансконтейнер» является дочерним обществом АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК), учрежденного ОАО «РЖД», АО НК «Казахстан темир жолы» и Белорусской железной дорогой. ОТЛК принадлежит 50% + 2 акции «Трансконтейнер», Транспортной группе FESCO — 24,1%.

Стоит отметить, что сегодня Латвия, как и остальные страны Прибалтики, громко заявляет о намерении заработать на китайском транзите и активно укрепляет связи с КНР и Казахстаном. Таким образом, Рига пытается компенсировать падение объёмов российских грузов как на железной дороге, так и в местных портах. В то же время эксперты полагают, что латвийское руководство до сих пор не смогло предложить китайской стороне единое пакетное предложение по использованию железнодорожной и портовой инфраструктуры страны, а точная стоимость доставки контейнера поездом из Китая в Латвию пока неизвестна. Напомним, что 5 ноября в Ригу прибыл тестовый грузовой поезд из КНР с 44 контейнерами китайской продукции.

Ранее парламентский секретарь министерства сообщений Латвии Эдгарс Таварс заявил о том, что грузопоток из Белоруссии и Китая может только на 50% компенсировать потерю российских грузов. В январе-октябре 2016 года объёмы перевозок по латвийской железнодорожной инфраструктуре составили 38,4 млн тонн грузов, что на 17,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Казахстан и Азербайджан сблизились на Транскаспийском маршруте

Казахастан и Азербайджан анонсировали создание совместного предприятия — единого коммерческого оператора по морским перевозкам — для обеспечения роста грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через порты Курык (Актау) — Алят (Баку) — Курык (Актау) и другим маршрутам. Об этом стало известно по итогам встречи руководителя АО «НК «Қазақстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ) Каната Алпысбаева и председателя ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауфа Велиева, которая состоялась на этой неделе.

Как рассказали в пресс-службе КТЖ, в рамках встречи стороны обсудили вопросы технологии взаимодействия между участниками ТМТМ, единой политики ценообразования, а также сквозных тарифных ставок. Алпысбаев и Велиев также подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и соглашение об основных принципах создания совместного предприятия.

Напомним, что ТМТМ проходит из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. В мае к проекту присоединилась Украина. В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью азербайджанскому агентству Trend заявил о том, что Минск заинтересован в участии в проекте Транскаспийского международного транспортного коридора. «В современных условиях движение товаров между государствами представляет собой весьма сложный процесс, предполагающий оказание его участникам широкого спектра услуг. В этом плане включение Беларуси в число составных звеньев Транскаспийского транспортного маршрута было бы логичным. Ведь наша страна обладает высоким транзитным потенциалом благодаря выгодному географическому положению, развитой логистической инфраструктуре, наличию квалифицированных кадров», — сказал Лукашенко.

«Альтернативы атомному ледокольному флоту в Арктике нет»

К 2022 году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) вырастет до 30 млн тонн, в связи с чем Россию ожидает дефицит ледоколов. Об этом заявил начальник центра ледовой и гидрометеорологической информации ФГУП «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Сергей Бресткин, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее», которая проходила в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря.

Благодаря активному освоению месторождений углеводородного сырья в российской Арктике, объёмы перевозок грузов по СМП в будущем многократно увеличатся, указал эксперт. «Это не просто прогноз или какие-то планы, в российские арктические мегапроекты уже вложены колоссальные деньги, «заморозить» их невозможно», — подчеркнул Бресткин. По его словам, Россию ожидает дефицит ледоколов, который приведёт не только к снижению привлекательности арктического маршрута, но и создаст определённые риски для перевозок по нему грузов. Это может угрожать российским планам по развитию месторождений, добавил эксперт. По мнению Бресткина, чтобы не допустить негативного сценария, нужно, во-первых, искать возможность дополнительного строительства ледоколов. «И второй путь — восстановить систему обеспечения мореплавания по СМП», — сказал он.

СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км). Грузопоток по СМП в 2015 году составил 5,4 млн тонн грузов.