«Через пять лет уже никто не будет говорить о Новом Шёлковом пути»

В. В. Верещагин. Китайская палатка. 1870 г

Европейский инвестиционный план («план Юнкера»), нацеленный на развитие экономики Евросоюза, расширение инвестиций и создание рабочих мест, совместим с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Джонатан Тейлор на неофициальном заседании VII Гамбургского саммита, сообщает агентство Синьхуа.

ЕС продолжит изучать инициативу Пекина и работать над стыковкой соответствующей политики Брюсселя с китайским проектом, подтвердил в свою очередь руководитель китайского филиала Европейской службы внешнеполитической деятельности Эллис Мэтьюз. Напомним, что Китай подписал межправительственные соглашения по совместному строительству «Одного пояса, одного пути» уже с более чем 30 странами.

«Я не уверен, что с экономической точки зрения это будет легко», — прокомментировал ИА REGNUM масштабные планы Пекина независимый китайский экономист Энди Се. «В Китае думают, что другие страны могут действовать, как Китай, но это не так. Я работал во Всемирном банке и вёл переговоры со многими странами. В большинстве стран запуск какого-то большого проекта занимает длительное время. В Китае же говорят, давайте построим что-нибудь, и уже завтра они начинают строить», — говорит эксперт. По мнению Се, особого экономического смысла в инициативе «Один пояс, один путь» нет. Однако проект может быть запущен для решения сугубо политических задач, таких как стабилизация ситуации внутри Центральной Азии и снятие напряжённости на западных границах Китая, добавляет Се. И всё же эксперт сомневается в успешности китайской инициативы: «Я думаю, что через пять лет люди уже не будут говорить о Новом Шёлковом пути».

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В ОТЛК обещают снизить цены на железнодорожные перевозки из Китая в Европу

АО «Объединённая транспортно-логистическая компания» (ОТЛК) хочет переориентировать на железную дорогу 1 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) транзитных грузов, следующих в направлении Азия — Европа — Азия. Об этом в интервью изданию «Белорусы и рынок» рассказал глава ОТЛК Алексей Гром. Он пояснил, что общий объём транзита по данному направлению составляет 22 млн TEU, из них около 16 млн TEU — это грузы из или в КНР.

Для того чтобы достичь таких показателей, компания уже запланировала ряд мероприятий по снижению себестоимости перевозок. «Эту работу мы проводим совместно с партнерами, в частности увязываем тарифы с объёмами перевозок, принимаем меры технологического характера, в том числе максимально задействуем вагоны повышенной вместимости», — отметил Гром. По его словам, разница в стоимости услуг ОТЛК и операторов deep sea (океанских перевозок — прим. ИА REGNUM ) будет сокращаться.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОТЛК, всего с начала года через станции Достык/Алтынколь-Брест из Китая в Европу и в обратном направлении проследовало 912 поездов. Объём контейнерного грузопотока по итогам 10 месяцев превысил 81 тыс. TEU.

Напомним, что созданная железнодорожными операторами Белоруссии, России и Казахстана компания занимается развитием транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай. Изначально в уставный капитал ОТЛК были внесены пакеты дочерних обществ Российских железных дорог: ПАО «Трансконтейнер» и АО «РЖД Логистика». Доля РЖД в ОТЛК составила 99,84%.

Следующим шагом должно было стать внесение активов казахстанских и белорусских железных дорог. Со стороны «Казахстан темиржолы» планировалось передать акции дочерних компаний АО «Казтранссервис» (логистический оператор) и АО «Кедентранссервис» (крупнейший оператор вагонов и сети терминалов), а также фитинговые платформы и терминалы, расположенные на пограничных с Китаем станциях Достык, Алтынколь. Со стороны Белорусской железной дороги предлагалось передать в ОТЛК контроль за профильными терминалами на границе с ЕС, расположенными на станции Брест, и активы Белинтертранса (логистический оператор БЖД). Однако в январе этого года стало известно о «переформатировании» ОТЛК: участники решили ограничиться «легким» вариантом, который не предполагает объединения активов. Российская сторона также намерена забрать свою долю из ОТЛК. По информации «КоммерсантЪ», модель asset-light (без активов) ОТЛК предложила казахстанская сторона. По словам одного из источников издания, Астана была недовольна деятельностью «Трансконтейнера» и неравноправием партнеров в структуре.

Порты Прибалтики: итоги за 10 месяцев

Среди прибалтийских портов только литовский порт Клайпеда увеличил свой грузооборот за 10 месяцев текущего года. В январе-октябре порт перевалил 33,3 млн тонн грузов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объёмы наливных грузов выросли на 11,8% до 9,4 млн тонн, сыпучих — на 7,% до 13,5 млн тонн, генеральных — на 11% до 10,4 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции Клайпедского государственного морского порта. На терминале Бутинге было перевалено 7,7 млн тонн грузов (+ 5,7% к показателям 2015-го).

Грузооборот порта Рига сократился на 8,8% и составил 30,4 млн тонн. Объёмы перевалки в порту Вентспилс снизились на 19,8% до 15,5 млн тонн грузов. Лиепая перевалила на 1,6% грузов меньше по сравнению с прошлым годом — 4,6 млн тонн. Таллин потерял 11% своего прошлогоднего оборота, перегрузив в общей сложности 17 млн тонн. Во всех портах Прибалтики, кроме Клайпеды, наблюдается резкое снижение объёмов нефтепродуктов. В порту Рига данный сегмент грузов сократился на 20,7% до 7 млн тонн, в Вентспилсе — на 25,2% до 8,3 млн тонн, в Таллине — на 25,9% до 8,3 млн тонн.

Отметим, ранее руководство российской компании «Транснефть» заявило о том, что экспорт отечественных нефтепродуктов через порты Прибалтики будет полностью остановлен к 2018 году.

«Грузоотправители не знают про коридор «Север — Юг»

Основным препятствием для развития международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» является недостаточная информированность грузоотправителей о возможностях нового сервиса и, как следствие, их недоверие к продукту. Об этом заявил первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) Эдуард Алырзаев, выступая на международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Каспийский регион», который состоялся на прошлой неделе в Баку.

По его словам, грузовладельцы пользуются привычными маршрутами, и потребуется время, чтобы «переключить» грузопотоки на новый транзитный коридор. В РЖДЛ убеждены, что проект «Север-Юг» необходимо активно продвигать на рынках стран-участниц коридора — России, Индии, Ирана и Азербайджана.

Кроме того, по словам спикера, нужно упростить документооборот за счёт внедрения единого транспортного документа на сухопутном участке от порта Бендер-Аббас (Иран) до конечной станции в России и организовать регулярные контейнерные сервисы на маршруте Астара (Азербайджан) — Москва для ускорения сроков доставки. Для более эффективной работы транзитного коридора следует также улучшить морское сообщение между портами Индии и Ирана, добавил топ-менеджер РЖДЛ. «Оценивая грузовую базу Индии, Ирана и Азербайджана, мы понимаем всю перспективность МТК «Север-Юг» для грузоотправителей», — сказал Алырзаев.

Как отмечают в пресс-службе РЖЛД, компания стала первым логистическим оператором на МТК «Север-Юг». В октябре 2016 года по маршруту был отправлен тестовый поезд. Промышленные радиаторы из Мумбая (Индия) были доставлены в транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области за 22 дня. «Новый маршрут позволил сократить сроки доставки в два раза и предложить грузоотправителям тарифы на 20% ниже, чем по железнодорожному маршруту через Туркмению и Казахстан», — отмечают в пресс-службе.

Общая протяженность МТК «Север-Юг» составляет 7200 км (от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи). В настоящее время грузопоток из Индии в сторону европейской части РФ обеспечивается морскими перевозками, расчетное время в пути из порта Нава-Шева (Мумбай) в Москву составляет около 40 суток. На первом этапе по МТК «Север-Юг» планируют перевозить около пяти млн тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 млн тонн грузов.