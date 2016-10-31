



Rus.delfi.lv Айнарс Шлесерс

«Будем иметь в виду российские порты»

Новость о том, что РЖД предоставит скидку в 25% на транзитные перевозки нефтепродуктов из Белоруссии в порты на Северо-Западе России, взбудоражила как отечественные, так и белорусские СМИ. Первые заговорили о возможной переориентации белорусского нефтетранзита с портов Прибалтики, вторые — о политической подоплеке такого решения российской стороны. Опрошенные ИА REGNUM эксперты отрасли в один голос говорят о том, что сама по себе скидка РЖД вряд ли сможет заставить белорусских экспортёров поменять отлаженную логистику. Это подтверждают и сами белорусы. Так, например, белорусский портал TUT.BY приводит следующее мнение профильного чиновника: «Мы всегда выступали за диверсификацию поставок. Чем больше предложений, тем дешевле услуга. Сейчас российская сторона сделала для нас неплохую скидку, которая наряду с долгосрочностью позволяет грузоотправителям как минимум иметь в виду российские порты в качестве места перевалки. Потому что раньше они вообще не выдерживали конкуренции». Участник рынка с белорусской стороны — также на условиях анонимности — в комментарии тому же изданию отметил, что одного железнодорожного тарифа недостаточно, чтобы перенаправить грузы на терминальные мощности Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Тариф — это хорошо. Но есть ещё время, портовая инфраструктура, терминалы, сервис, юрисдикция и прочие моменты. И когда на это смотришь в комплексе, всё это видится не совсем шоколадно [в России]».

По информации ИА REGNUM, в администрации президента РФ в настоящий момент прорабатывается ряд экономических мер, направленных на снижение транспортных и таможенных издержек для транзитных грузов на территории Российской Федерации.

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Экс-министр сообщений Латвии хочет освободить Калининград от транзитной зависимости

Латвия может помочь Калининграду снизить «транзитную» зависимость от Литвы. Об этом заявил экс-министр сообщений Латвии, бывший вице-мэр Риги и член правления латвийско-российского логистического СП Euro Rail Trans, партнером которого является «РЖД Логистика», Айнарс Шлесерс, сообщает информационное агентство «РЖД-Партнер.ру». По словам Шлесерса, Латвия может забрать с литовско-калининградского коридора российские грузопотоки общим объёмом 9 млн тонн в год.

«Литва с момента вступления в ЕС в 2004 году получила временное разрешение на эксклюзивное обслуживание литовского коридора — это время закончилось, у Литвы нет юридически монополии. Но в год все 9 млн тонн грузов из России идут через Белоруссию и Литву в Калининградскую область. Российские грузовладельцы через коридор снабжения региона стали заложником ситуации, но Латвия может переломить эту ситуацию — мы провели уже несколько тестовых поездов на Калининград», — заявил Шлесерс на «Балтийском форуме» в Юрмале. «Чем больше мы будем работать по снабжению Калининградской области, тем выгоднее для российских грузовладельцев будут латвийские тарифы», — добавил он, подчеркнув, что Латвия и Россия способны эффективно сотрудничать в транзитной сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серьёзной проблемой для калининградских перевозчиков является высокий железнодорожный тариф, устанавливаемый не только Литвой, но и Белоруссией. Белорусская железная дорога не хочет переходить на расчёты в рублях, а нынешний долларовый тариф из-за девальвации валюты стал неподъёмным для калининградских транспортников.

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Калининград: «Мы не выживем, если не договоримся с Литвой и Белоруссией

Отметим, что на прошлой неделе РБК сообщило о намерениях Калининградской железной дороги (КЖД) создать в регионе транспортно-логистический центр с возможностями обработки различного вида грузов. По словам начальника КЖД Виктора Голомолзина, общий объём инвестиций составит свыше 1,3 млрд рублей. Голомолзин отметил, что сегодня работа дороги направлена на превращение Калининградской области в транспортный хаб.

Китай построит глубоководный порт в Архангельске

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске нашёл инвестора — им станет китайская компания Poly International Holding Co (входит в одну из крупнейших госкорпораций Китая China Poly Group Corporation). Соответствующее соглашение о намерениях по реализации было подписано в Пекине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

Региональные власти оценивают перспективный грузооборот порта к 2030 году в размере около 30 млн тонн (ранее называлась цифра 45 млн тонн — прим. ИА REGNUM ). В правительстве области убеждены, что порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая).

Отмечается, что проект строительства нового глубоководного порта в Архангельске тесно связан с проектом «Белкомур». Направление перспективных грузопотоков по железнодорожной магистрали с последующей обработкой и перевалкой грузов в новом Архангельском глубоководном порту позволит оптимизировать логистику грузов, следующих с Урала и из Сибири, за счёт сокращения железнодорожного плеча доставки (до 800 километров) и стоимости доставки этих грузов к порту отгрузки.

Напомним, что ранее стало известно о том, что одна из структур China Poly Group Corporation — оборонная компания Poly Technologies — станет генподрядчиком проекта «Белкомур» и примет участие в финансировании, проектировании и строительстве новых участков (712 километров магистрали) и модернизации действующих отрезков (449 километров железной дороги). ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» и китайские инвесторы вместе создадут специальную проектную компанию для подготовки предложений в адрес правительства РФ о заключении концессионного соглашения по проекту.

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Порты Прибалтики: Клайпеда растёт, остальные падают

Грузооборот литовского порта Клайпеда за 9 месяцев текущего года увеличился на 3,4% и составил 29,9 млн тонн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции Клайпедского государственного морского порта, наиболее сильный прирост показал сегмент наливных грузов — их перевалка увеличилась на 12,6% и составила 8,6 млн тонн. Перевалка на терминале Бутинге выросла на 6,5% до 6,8 млн тонн. При этом в остальных портах Прибалтики за указанный период перевалка грузов сократилась. Так, грузооборот латвийского порта Рига сократился на 10,5% до 28,9 млн тонн. Вентспилс снизил перевалку на 20,5% до 14 млн тонн грузов. Таллин «упал» 7,8%, до 15,7 млн тонн.