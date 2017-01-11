Российскому агрохимическому холдингу «Акрон», владеющему двумя терминалами в Эстонии, поручено переориентировать грузопотоки на российские порты. Десять лет назад, во время политического охлаждения между Москвой и Таллином из-за «Бронзового солдата», компания чуть было не распрощалась со своим логистическим бизнесом в прибалтийской стране. Получится ли у «Акрона» со второй попытки уйти из Эстонии?

Kultuur.elu.ee Обложка эстонского «просветительского» журнала «Культура и жизнь», февраль 2014

Транзитный приоритет

Как рассказал в недавнем интервью агентству «Интерфакс» председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов, в отечественные порты компания перенаправит только сухие грузы, жидкие удобрения будут по-прежнему идти через соседнюю страну, так как их «в России негде переваливать и быстрее чем за 10 лет построить здесь, допустим, терминал по перевалке аммиака в принципе невозможно».

В перевалке минеральных удобрений прибалтийские стивидоры лидируют по объективным причинам. После распада СССР в России образовался острый дефицит мощностей для работы с химическими грузами. Поэтому отечественные производители выстраивали логистику через морские гавани сопредельных государств. У «Акрона» есть собственные перевалочные мощности в эстонских портах Силламяэ и Мууга. «Еврохим» также построил терминал в Силламяэ. «Уралхим» владеет контрольным пакетом акций терминалов в латвийских портах Рига и Вентспилс, через которые и отгружает свою продукцию на экспорт.

По данным информационно-аналитического агентства «ПортНьюс», за первое полугодие 2016 года через порты Прибалтики было перевалено 3,6 млн тонн российских минеральных удобрений, из них через эстонские терминалы прошло 1,8 млн тонн грузов. В 2015 году прибалтийские порты обработали 6,9 млн тонн минудобрений российского происхождения.

В минувшем году экспортёрам ясно дали понять, что установка «российские грузы — российским портам» по-прежнему актуальна. В конце сентября 2016 года экс-глава администрации президента РФ, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов провёл совещание с участием руководства нефтегазовых компаний и РЖД о перспективах переориентации российской нефти и нефтепродуктов из портов Прибалтики на отечественную инфраструктуру. В СМИ просочилась информация о том, что на совещании у Иванова обсуждали не только остановку нефтяного транзита, но и перевод вообще всех российских грузов из Прибалтики в РФ.

Port-ustluga.ru Порт Усть-Луга, Ленинградская область

Мимо Усть-Луги

Летом источники ИА REGNUM в отрасли говорили о том, что «Акрон» рассматривает варианты для перевалки своих грузов на территории России. В конце июля компания, казалось бы, определилась: владелец «Акрона» Вячеслав Кантор выступил с инициативой по строительству терминала в порту Усть-Луга (Ленинградская область) перед президентом России Владимиром Путиным, который приезжал в Великий Новгород с рабочим визитом. Путин эту идею полностью поддержал, подчеркнув, что «чем активнее мы будем действовать в направлении строительства и расширения собственных логистических возможностей, инфраструктуры, тем лучше».

Однако из вышеупомянутого интервью Попова, которое датируется 12 декабря, следует, что, во-первых, компания пока не решила, будет ли строить собственный терминал или воспользуется уже действующими мощностями. Во-вторых, представитель «Акрона» упомянул о том, что помимо Усть-Луги рассматриваются Большой порт Санкт-Петербург, Мурманск, Высоцк, Приморск. «У нас нет официальной информации о том, что «Акрон» будет строить терминал в порту Усть-Луга», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «Компания Усть-Луга» (заказчик-застройщик портового комплекса Усть-Луга — прим. ИА REGNUM ). В пресс-службе «Акрона» запрос агентства оставили без ответа.

Не исключено, что нерешительность «Акрона» в отношении Усть-Луги связана с негативным опытом сотрудничества в прошлом. Ещё в 2000-х годах в порту, который тогда только начинал своё развитие, планировалось построить терминал минеральных удобрений мощностью 5,5 млн тонн грузов в год. Обеспечить загрузку новых перевалочных мощностей должна была продукция двух компаний — «Акрона» и «Сильвинита» (в 2011 году присоединен «Уралкалием» — прим. ИА REGNUM ). Воплотить в жизнь эти планы не удалось.

В 2007 году Александр Попов, в то время вице-президент «Акрона», так описывал в интервью ИА REGNUM причины, по которым проект терминала был похоронен: «…"Акрону» было предложено купить 25% компании «Росхимтерминал», которая, по словам продавца, должна была стать оператором в Усть-Луге. Продали часть нам, часть «Сильвиниту», год полоскали мозги, затопили часть денег в прибрежных водах, и сейчас этой компании не существует. После того как нас сильно обманули, или, как говорят в определенных кругах, конкретно кинули, мы приняли решение ориентироваться на Эстонию. Но правительство Эстонии сделало необдуманные шаги, перерубив сук, на котором сидят». Если первая часть цитаты проясняет, почему химикам было не по пути с руководством Усть-Луги, то её конец напоминает о том, что 10 лет назад на фоне обострения российско-эстонских отношений «Акрон» уже предпринимал попытку уйти из Эстонии. Правда, не совсем удачную.

Прибалтийское притяжение

После разрыва с Усть-Лугой «Акрон» сконцентрировался на развитии логистического бизнеса в Прибалтике. Решение выглядело логичным, так как собственные портовые мощности позволяли экспортёру сэкономить и обеспечивали стабильность поставок, а строить терминал в прибалтийских странах проще и дешевле, чем в России.

Portoftallinn.com Порт Мууга, Эстония

В планах у «Акрона» были крупные инвестиции в транзитную отрасль Эстонии. С конца 1990-х компания успешно сотрудничала с эстонским портом Мууга (входит в ГАО «Таллинский порт»), приобрела долю в местном терминале и собиралась его развивать. В 2006 году холдинг объявил о своих намерениях построить терминал для перевалки жидких грузов в Силламяэ — частном порту в 25 км от границы с РФ. Порт, кстати, наполовину «российский» — 50% акций принадлежат петербургским предпринимателям Андрею Каткову и Евгению Малову. Без внимания «Акрона» не осталась и российская Балтика. В 2007 году компания приобрела терминальный комплекс в Калининграде максимальной годовой мощностью 500 тыс. тонн грузов для перевалки продукции смоленского завода «Дорогобуж».

«Большая политика» внесла свои коррективы в бизнес-планы российского химического гиганта. В апреле 2007-го был произведен варварский перенос памятника «Бронзовый солдат», за которым последовало резкое охлаждение в отношениях Москвы и Таллина. Тогда «Акрон» открыто осудил действия эстонского правительства и сообщил о приостановке инвестиционных проектов в Эстонии «до урегулирования возникшей ситуации».

Eg.ru Памятник «Бронзовый солдат» в Таллине

Дальнейшие шаги компании означали, что либо, по оценке руководства «Акрона», нормализация отношений двух стран наступила достаточно быстро, либо экономический интерес всё же возобладал над патриотическими чувствами. Уже в 2009 году компания запускает новый терминальный комплекс Baltic Chemical Terminal (AS BCT) в Силламяэ мощностью 1 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамидо-аммиачной смеси. Общий объём инвестиций составил 100 млн долларов США.

Через год «Акрон» доводит свою долю в эстонской компании AS Dry Bulk Terminal (AS DBT) до 100% и становится единоличным владельцем терминала в Мууге, который способен обрабатывать более 2,5 млн тонн сухих грузов в год. В 2013-ом компания закончила строительство трёх новых складов купольного типа на терминале общей вместимостью до 27 тыс. тонн грузов, вложив в проект 11 млн евро.

Но этим инвестиционный интерес компании к эстонской инфраструктуре не исчерпывается. Если будущее терминала в Мууге из-за решения «Акрона» остановить экспорт сухих грузов через Эстонию находится под вопросом, то ставить крест на втором прибалтийском активе компания не собирается. Летом прошлого года стало известно, что терминал в Силламяэ готовится к расширению. Его владельцы известили городскую мэрию о планах построить дополнительные ёмкости для аммиака и жидких удобрений «с целью увеличения торгового оборота аммиака и жидких удобрений до 1,5 млн тонн в год (по каждой категории грузов — прим. ИА REGNUM )», указывается на сайте горуправления Силламяэ.

Стоит отметить, что как раз во время летнего визита Владимира Путина в Великий Новгород на заводе «Акрон» был запущен новый агрегат по производству аммиака мощностью 700 тыс. тонн в год.

Acron.ru Спектральная лаборатория ПАО «Акрон»

Долгая дорога домой

Информации о планах «Акрона» по переводу грузопотоков в Россию пока недостаточно, чтобы говорить об экономической стороне вопроса, указывают эксперты. Главный редактор ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов оценивает стоимость строительства специализированного терминала под сухие грузы не менее чем в 6 млрд руб., наиболее подходящим для «Акрона» с точки зрения географии вариантом считает Усть-Лугу. «Порт расположен вдали от мегаполиса и курортных районов Ленобласти, и там больше места», — поясняет эксперт. Он также подчёркивает, что при объёмах грузоперевалки ниже 4 млн тонн в год строительство терминала с нуля вряд ли будет рентабельным. «Такой грузооборот, как я понимаю, у «Акрона» пока не набирается», — отмечает Чернов.

Более же вероятным эксперту представляется сценарий, при котором компания переведёт часть грузопотока либо на уже действующие балкерные терминалы, либо воспользуется технологией перегрузки удобрений в контейнерах, по примеру «Смарт Балк Терминала» в Усть-Луге, совладельцем которого является российский агрохимический холдинг «Фосагро». Возможным вариантом Чернов называет участие «Акрона» в инвестпроекте по строительству нового терминала совместно с другими компаниями.

Демонстрируя готовность следовать стратегическим целям по переориентации российского транзита, руководство компании всё же характеризует ситуацию как «неприятную». Андрей Попов заявил о том, что интересы Акрона, в том числе как собственника терминалов, страдать от смены транспортных маршрутов не должны, а российским стивидорам и РЖД придётся обеспечить условия, сопоставимые с условиями по транзиту через порты Эстонии. «То есть, другими словами, компенсируйте нам вложенные в эстонские терминалы 150 миллионов долларов и обеспечьте четыре доллара за тонну переваленного груза. Думаю, очень долго они будут переводить свои грузы в российские порты», — резюмировал в интервью ИА REGNUM директор направления логистических и аналитических исследований компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин.

Для справки:

Группа «Акрон» — ведущий российский производитель минеральных удобрений. Основным владельцем является Вячеслав Кантор (84,5%). Компания объединяет два химических завода — ПАО «Акрон» (Великий Новгород) и ПАО «Дорогобуж» (Смоленская область), а также горно-обогатительный комбинат «Олений ручей» (Мурманская область). Среди активов компании — три портовых перевалочных терминала на Балтийском море общей проектной мощностью свыше 5 млн тонн грузов в год. За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль «Акрона» увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го и составила 14, 5 млрд руб. Выручка компании за отчётный период составила 66,8 млрд руб., что на 3% ниже результата 2015 года. Объём производства основной продукции вырос на 13% до 4,7 млн тонн. Объём продаж основной продукции составил 4,6 млн тонн, что на 11% выше показателя 2015-го.