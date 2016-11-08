Есть ли транзитное будущее у Северного морского пути?

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Северный морской путь (СМП) пока не может стать полноценным транзитным маршрутом. Такое мнение высказал руководитель Северо-Западного отделения Международной академии транспорта Юрий Чижков в рамках IX ежегодной международной конференции «Трилогия», которая состоялась на минувшей неделе в Санкт-Петербурге

По словам эксперта, эффективному развитию СМП сегодня препятствует ряд проблем. Во-первых, почти все линейные дизельные ледоколы многократно выработали свой ресурс и подлежат замене, указывает Чижков. Атомные ледоколы (кроме ледокола «50 лет Победы») должны быть выведены из эксплуатации и утилизированы в течение следующего десятилетия. Во-вторых, все арктические порты, за исключением порта Дудинка, требуют реконструкции, модернизации и дноуглубления. Кроме того, отмечает эксперт, из-за санкций и падения цен на нефть доходная часть бюджета сократилась, что отразилось на исполнении госпрограмм, связанных с морскими перевозками в Арктике.

Между тем, продление сроков навигации в Арктике влечёт за собой большие затраты. «Круглогодичная навигация, которая началась в 1978 году в западном секторе Арктики с целью вывоза продукции Норильского комбината (сейчас входит в «Норильский никель» — прим. ИА REGNUM ), обошлась государству примерно в 200 млрд долларов в ценах 1975-го года. В период с 2007-го по 2012 год [в России] осуществлялось субсидирование ледокольного флота, в последние два года — по 1 млрд 264 млн рублей в год», — рассказывает Чижков. В результате объёмы транзитных грузоперевозок возросли в 2012 году до 1, 127 млн тонн, а в 2013 году — до 1, 176 млн тонн — это рекордный показатель за всю историю Севморпути. «После прекращения субсидирования ледокольного флота транзит по СМП сократился в 2014 году до 274 тыс. тонн, в 2015 году — до 39 тыс. тонн», — констатирует эксперт. По его словам, за четыре с половиной месяца текущего года по арктическому маршруту прошло всего 18 транзитных судов — «такое количество судов проходит через Суэцкий канал за четыре с половиной часа». Так что разговоры об использовании СМП в качестве полноценного транзитного маршрута пока не имеют под собой реального обоснования, следует из доклада Чижкова.

Напомним, что Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км). Грузопоток по СМП в 2015 году составил 5,4 млн тонн грузов.

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Казахстан планирует к 2020 году заработать на контейнерном транзите 4 млрд долларов США

Развитие транспортно-логистического сектора Казахстана обеспечит к 2020 году 1% прироста ВВП, об этом на прошлой неделе заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, выступая на заседании правительства. По его словам, доходы от контейнерных перевозок национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ) к 2020 году достигнут порядка 4 млрд долларов США.

Как отметил президент КТЖ Канат Алпысбаев, к указанному времени компания планирует нарастить объемы контейнерного транзита до 1,7 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) по трём ключевым направлениям: Китай-Европа, Китай-Кавказ-Турция и Казахстан-Туркменистан-Иран. Алпысбаев напомнил, что в 2011 году был организован сервис скоростных контейнерных поездов. «В 2016 году объем перевозок контейнеров в направлении Азия-Европа в 100 раз превысит уровень 2011 года», — подчеркнул президент КТЖ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что в условиях падения цен на нефть и замедления роста мировой экономики страна запускает новую экономическую политику «Нурлы жол» («Светлый путь»). На территории страны должны быть созданы эффективные транспортно-логистические коридоры. Планируется, что инфраструктурная «пятилетка» (программа рассчитана на 2015−2019 годы) позволит увеличить объёмы транзитных перевозок через Казахстан в два раза к 2020 году.Читайте также: Только бизнес: Казахстан осваивает «искусство логистики». Против России?

В Усть-Луге ищут новые грузы вместо автомобилей

Объёмы перевалки автомобилей в российском порту Усть-Луга (Ленинградская область) сократились в 8−10 раз, об этом сообщил генеральный директор АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Михаил Таланенко, выступая на конференции «Трилогия» в Санкт-Петербурге. «Все помнят, что порт Усть-Луга был великолепным пунктом для перевалки легковых автомобилей. За 8 лет было перевалено 800 тысяч автомобилей, единовременно на терминале находилось до 20 тысяч машин», — отметил Таланенко. По его словам, падение импорта автомобилей через отечественные морские гавани связано с повышением уровня локализации автопроизводства в России. Спикер убеждён, что данная тенденция сохранится не только в порту Усть-Луга, но и в других российских портах. «Автомобильные концерны продолжат локализацию производства в России, от этого никуда не денешься, — считает генеральный директор АО «Морской торговый порт Усть-Луга». — Именно в связи с этим мы стали искать новые грузы и постепенно перешли к работе с генеральными грузами и удобрениями».

АО «Морской торговый порт Усть-Луга» является оператором портовых услуг на многопрофильном перегрузочном комплексе ЮГ-2 и автомобильно-железнодорожном паромном комплексе. В 2015 году терминалами порта Усть-Луга было обработано 87,9 млн тонн грузов. В частности, порт перевалил 22,5 тыс. автомобилей.

По информации аналитического агентства «Автостат», импорт легковых автомобилей в Россию за 8 месяцев 2016 года составил 171,3 тыс. авто — это на четверть меньше показателей прошло года.

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Латвия пребывает в ожидании грузов из Китая

Латвия не смогла представить Китаю готовое пакетное предложение по использованию железнодорожной и портовой инфраструктуры страны, пишет латвийский портал Lsm. lv, анализируя итоги бизнес-форума государств Центральной, Восточной Европы и Китая «16+1», который прошёл в Риге на прошлой неделе. Между тем, это помогло бы потенциальным деловым партнерам из Китая лучше понять условия работы в Латвии и размеры будущих издержек, отмечает издание. По словам руководителя Балтийской ассоциации транспорта и логистики Инги Антане, до сих пор неизвестна точная стоимость доставки контейнерных грузов поездом из Китая в Латвию. Как отмечает эксперт, латвийскому руководству следует «взять в руки карту» и сформировать предложение — «какие цены, какие объёмы, в какие сроки, в конце концов — и куда всё это идет».

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Отметим, что 5 ноября в Ригу прибыл тестовый грузовой поезд из КНР с 44 контейнерами китайской продукции. Антане называет это важным политическим жестом, который свидетельствует о том, что Латвия готова сотрудничать с Китаем.

Напомним, ранее парламентский секретарь Министерства сообщений Латвии Эдгарс Таварс заявил, что грузопоток из Белоруссии и Китая может только на 50% компенсировать потерю российских грузов. На то, чтобы восстановить прежние объёмы транзита, могут уйти десятилетия, приводит слова Таварса портал Mixnews.lv.

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