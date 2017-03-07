РЖД объявила сезон скидок для Белоруссии

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ОАО «РЖД» предоставит 50-процентную скидку на транзитные перевозки нефтепродуктов с железнодорожных станций Барбаров и Новополоцк (Белоруссия) в направлении портов Северо-Запада РФ. Действие скидки продлится до 31 декабря 2018 года. Об этом свидетельствует выписка из протокола заседания правления компании от 1 марта.

Новость не то чтобы очень неожиданная — ещё в декабре 2016 года глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров заявил о возможном увеличении действующей на этом направлении скидки в 25%, которую ввели осенью. В монополии не скрывают, что с помощью дисконта хотят переманить белорусские грузопотоки из Прибалтики к российским стивидорам.

Однако следует отметить, что даже столь привлекательные условия поставок не означают, что белорусские грузоотправители откажутся от услуг портов Литвы и Латвии в пользу РФ. Экспортёры будут рассматривать комплексное предложение российской стороны и оценивать выгоду всей логистической цепочки. Это подтверждают и официальные белорусские лица. Так, министр транспорта и коммуникаций страны Анатолий Сивак уже заявил о том, что одних усилий РЖД недостаточно для переориентации транзита белорусских нефтепродуктов, сообщает БЕЛТА. По словам Сивака, пока что белорусские грузоотправители не спешат менять маршруты поставок. Министр напомнил о таких важных составляющих, как стоимость услуг в портах, а также расстояние перевозок морским путем. «Складывается такое ощущение, что в РЖД играют в некий тотализатор. Почему именно 50%, а не 40 или 75? Каков результат действия прошлой скидки в 25%? Внятных ответов на эти вопросы нет. Очень похоже, что руководство РЖД не просчитано подходит к проблеме перенаправления транзита из Белоруссии, а декларирует громкие намерения, за которыми не стоит реальный просчёт. Все это больше похоже на пропагандистскую кампанию, нежели на планомерную работу», — отметил в комментарии ИА REGNUM эксперт Сергей Артёменко.

Прибалтийские порты являются «воротами» для белорусского нефтеэкспорта, а Рига и Вильнюс постоянно подчёркивают, что Минск для них — важнейший партнёр. В последнее время прибалтийские элиты развернули бурную деятельность на белорусском направлении. В конце января министр сообщения Латвии Улдис Аугулис побывал в Минске на открытии представительства Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога, Ldz) в Белоруссии, созданного для развития деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями, привлечения новых грузов и расширения сотрудничества с БЖД. Не прошло и месяца, как белорусскую столицу посетили литовские железнодорожники. Целью их визита стало обсуждение перспектив для наращивания объёмов грузоперевозок между двумя странами. Так что предложение РЖД даёт белорусской стороне отличную возможность «выбить» для себя ещё более выгодные условия у латышей и литовцев. Поэтому говорить о том, что белорусский нефтетранзит уйдет из Прибалтики, пока рано.

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Бронка переманила финнов

Финская судоходная компания Finnlines с марта 2017 сосредоточит свой грузопоток в порту Бронка, сообщают «Ведомости».

С 2009 года финский паромный оператор работал в России с Морским портом Санкт-Петербург (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding), однако теперь переориентирует свои операции на Бронку из-за оптимальной логистики и более низких тарифов, отмечает издание.

Старт Бронки — амбициозного проекта петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко — состоялся в конце 2015 года. Маркетологи нового порта делали ставку на актуальную тему «импортозамещения» в портовой отрасли и обещали, что Бронка сможет забрать российские контейнеры и Ro-Ro (накатные) грузы у Прибалтики и Финляндии. Однако вступить в борьбу за груз с «иностранцами» у Бронки пока не получилось, и основными конкурентами порта стали соседние терминалы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Появление Бронки обострит конкуренцию, в том числе ценовую, а «новичок» может не побрезговать демпингом, прогнозировали эксперты после ввода нового терминала в эксплуатацию. Тем более что новый игрок пришёл на контейнерный рынок во времена его спада. Среди несомненных преимуществ Бронки — выигрышное месторасположение и прямой выход на КАД. Бронка также является самым современным с технологической точки зрения терминалом в регионе. Впрочем, по мнению директора направления логистических и аналитических исследований компании «Морстройтехнология» Александра Головизнина, это мало что даёт для привлечения реальных грузопотоков.

Напомним, что многофункциональный морской перегрузочный комплекс Бронка расположен на южном побережье Финского залива, вблизи города Ломоносов. Пропускная способность первой очереди порта позволяет обрабатывать 1,45 млн TEU и 260 тыс. ед. Ro-Ro грузов. В дальнейшем планируется увеличить мощность комплекса до 1,9 млн TEU и 260 тыс. ед. Ro-Ro грузов в год. Грузооборот порта в 2016 году составил более 36 тыс. TEU.

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Победит ли Польша недоверие к Китаю?

Китай надеется, что Польша продолжит играть позитивную роль в развитии отношений Пекина с Европой. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Децзян на встрече с заместителем спикера польского Сейма Гжегожем Челей, которая состоялась на прошлой неделе в Пекине, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

По словам китайского чиновника, отношения Варшавы и Пекина вышли на новый этап развития с того момента, как обе страны заявили о всестороннем стратегическом партнерстве во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Польшу в июне 2016 года.

«Китай заинтересован укреплять сложившуюся дружбу с Польшей, усиливать двустороннее доверие, развивать прагматическое сотрудничество, а также продвигать осуществление проекта «Один пояс, один путь» в целях развития двусторонних отношений в глубину», — подчеркнул представитель КНР.

Челей в свою очередь заявил о том, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» открывает новые возможности для Польши, а парламент страны готов к развитию отношений между двумя странами.

Отметим, что среди политического истеблишмента Польши нет единого мнения относительно значимости инфраструктурного проекта Пекина для страны. Так, например, министр обороны Польши Антоний Мацеревич считает, что китайский «Новый Шёлковый путь» представляет угрозу национальным интересам. По информации Newsweek Polska, с подачи Мацеревича Агентство военного имущества Польши заблокировало сделку по продаже земли под строительство логистического центра в Лодзи китайским инвесторам. Официально отказ объяснили необходимостью повторного анализа предстоящей сделки. Однако издание приводит слова Мацеревича о том, что «концепция Шелкового пути, экспансия Китая, является частью <…> соглашения Западной Европы с Россией и Китаем, а также ликвидации евразийской зоны влияния США и Польши как независимого субъекта».

Белоруссия и Украина хотят больше грузов

В Киеве на прошлой неделе прошли переговоры председателя правления ПАО «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) Войцеха Балчуна и начальника Белорусской железной дороги (БЖД) Владимира Морозова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по грузовым и пассажирским перевозкам, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Украинских железных дорог.

«Сегодня в наших странах происходят сложные экономические процессы, но железнодорожники должны помогать друг другу, совместно создавать условия для развития грузовых и пассажирских перевозок», — подчеркнул Владимир Морозов. Он отметил, что сегодня БЖД завершает электрификацию участка на направлении Гомель (Белоруссия) — Вильнюс (Литва). Глава БЖД добавил, что белорусские железнодорожники предлагают украинским коллегам рассмотреть и найти совместные решения по вопросу электрификации участков Коростень (Украина) — Калинковичи (Белоруссия) и Гомель (Белоруссия) — Чернигов (Украина).

Во время переговоров речь также шла о необходимости привлечения дополнительных грузов на маршруты между двумя странами. В частности, упоминались такие проекты, как контейнерный поезд «Викинг» (идёт по маршруту Украина — Белоруссия — Литва) и железнодорожный сервис «Зубр» (Эстония — Латвия — Белоруссия — Украина — Молдавия).

Объёмы перевезенных грузов между Украиной и Белоруссией в 2016 году составили 14,6 млн тонн, что на 18,5% больше в сравнении с предыдущим годом. Вывоз грузов из Белоруссии на Украину (включая украинские порты) увеличился на 1,7% до 7,2 млн тонн. В структуре экспорта ключевой категорией являются нефтепродукты — на их долю приходится 67,6% или 4,9 млн тонн. Ввоз грузов с Украины в Белоруссию составил 5,5 млн тонн грузов (плюс 61,8% к показателю 2015-го). В структуре импортных грузов преобладают строительные грузы — 3, 4 млн тонн или 63,0%. Транзит грузов через Белоруссию с/на Украину вырос на 3,2% в сравнении с 2015 годом и составил 1,9 млн тонн.

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На транзитном будущем Севморпути поставили крест?

В сегодняшних условиях у Северного морского пути (СМП) нет потенциала с точки зрения транзита. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, сообщает ИАА «ПортНьюс».

По словам Цыбульского, в экспертном сообществе нет единого мнения относительно рентабельности СМП. «Все сильно завязано на мировую конъюнктуру, на смещение центров мировой экономической оси», — подчеркнул он. «Я не верю, что в сегодняшних условиях есть потенциал с точки зрения транзита, но с точки зрения доставки грузов из арктической зоны в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и обратно, несомненно, [потенциал] существует», — сказал Цыбульский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объёмы перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом и составили 7,3 млн тонн. Наиболее сильный рост зафиксирован в сегменте нефтеналивных грузов. По северному маршруту перевезли в четыре раза больше нефти и нефтепродуктов с сравнению с 2015 годом — 3,5 млн тонн.

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