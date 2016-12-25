«Акрон» уводит сухие грузы из портов Эстонии

Gottstat.com Президент Литвы Даля Грибаускайте с мечом

Российскому агрохимическому холдингу «Акрон» поручили переориентировать грузопотоки из портов Эстонии на российские терминальные мощности. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал председатель совета директоров компании Александр Попов.

«Для нас ситуация очень неприятная, но поручение сформулировано так, чтобы решить стратегическую задачу по переориентации всего прибалтийского транзита в российские порты, но чтобы при этом интересы «Акрона» как грузоотправителя и собственника действующих терминалов, куда мы вложили более 150 млн долларов, не пострадали», — отметил Попов. По его словам, сейчас «Акрон» ведёт переговоры с РЖД и российскими стивидорами, которые должны обеспечить компании условия, сопоставимые с теми условиями, которые предоставляет эстонская сторона. В компании также не исключают варианта строительства собственного терминала для перевалки сухих грузов на Северо-Западе РФ, рассказал представитель «Акрона». По его словам, жидкие грузы по-прежнему будут идти через Эстонию, так как их «в России негде переваливать и быстрее чем за 10 лет построить здесь, допустим, терминал по перевалке аммиака в принципе невозможно».

Напомним, что «Акрон» владеет терминальным комплексом для перевалки минеральных удобрений мощностью более 2,5 миллиона тонн сухих грузов в год на территории эстонского порта Мууга. В 2013 году компания закончила строительство трёх новых складов купольного типа на терминале, вложив в проект порядка 11 млн евро.

Кроме того, у российского холдинга есть ещё один собственный терминал в Эстонии — в порту Силламяэ. Он был построен компанией специально под перевалку аммиака и жидких минеральных удобрений. Общий объем инвестиций составил 100 млн долларов США.

Финляндия включилась в «Новый Шёлковый путь»

В 2017 году откроется Регулярное грузовое железнодорожное сообщение между Финляндией и КНР. Как сообщает финское издание Yle, запуск тестового поезда по новому маршруту из КНР в финскую Коуволу состоится в начале следующего года.

Власти Коуволы уже подписали договор о сотрудничестве с компаниями из России и Китая. Планируется, что по маршруту будет курсировать минимум один поезд в неделю. Отметим, что Коувола находится примерно в ста километрах от границы с Россией. Город является одним из ключевых транспортных узлов в Финляндии.

Инициатива «Один пояс, один путь» подразумевает создание сети сухопутных коридоров, соединяющих Китай с европейскими рынками.

В Финляндии о своём интересе к проекту уже заявил объединенный порт Хамина-Котка. По словам коммерческого директора морской гавани Кюости Маннинена, если Китай задействует в своем маршруте Санкт-Петербург, то часть грузов достанется и финскому порту. В Хамине-Котке надеются на сотрудничество с петербургскими портами. Маннинен также отмечает активность Литвы в переговорах с китайской стороной. «Мы тоже хотим быть активными и надеемся, что наш порт станет одним из вариантов для Шёлкового пути», — подчёркивает представитель финского порта.

Не только Финляндия и Литва, но и Латвия, Эстония и Польша хотят задействовать собственную инфраструктуру для транзита китайских грузов. Напомним, что 5 ноября в Ригу прибыл тестовый грузовой поезд из КНР с 44 контейнерами китайской продукции. Для стран Прибалтики инициатива «Один пояс, один путь» становится особенно важной в контексте ухода из региона российских грузов.

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Литву не испугали скидки РЖД

Посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас прокомментировал новость о том, что руководство «РЖД» готово увеличить скидку на перевозку белорусских нефтепродуктов, чтобы переманить эти грузы из портов Прибалтики к российским стивидорам. «Можно предложить и 100-процентную скидку, но я не уверен, что это долгосрочная скидка или это проект, который смотрит в будущее», — цитирует Пулокаса белорусское издание TUT. BY.

По его словам, помимо скидки на транзит, есть и другие важные факторы: география, климат, расстояние между НПЗ, возможности литовского порта Клайпеда. «Мы строим свои отношения на экономических основах. Если выгодно и если это долгосрочно, тогда это имеет перспективу. Я думаю, что есть реальные вещи, а есть заявления и обещания», — подчеркнул посол Литвы в Белоруссии.

Ранее президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров заявил о возможности увеличения скидки на перевозку нефтепродуктов из Белоруссии до 50%. В середине октября стало известно о решении российской компании предоставить 25%-ную скидку на транзитные перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении портов Северо-Запада РФ. Дисконт будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Белорусская нефтяная компания» (БНК) — главный экспортёр белорусских нефтепродуктов — за 7 месяцев этого года отгрузила через порты Прибалтики 5,1 млн тонн нефтепродуктов.

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В Госкомиссии по Арктике решают, как лучше управлять Севморпутём

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики заявил о планах наделить администрацию Северного морского пути функциями консолидатора транспортного развития, сообщает ИАА «ПортНьюс».

«Администрация Севморпути должна быть не просто службой, которая констатирует определенные грузопотоки, но службой, которая должна их организовывать, работать на привлечение к Северному морскому пути ведущих мировых перевозчиков», — заявил Рогозин. Как отмечает издание, администрацию СМП хотят, фактически, превратить в «арктическое транспортное министерство».

Объем перевозок по Северному морскому пути за 11 месяцев 2015 года составил 6,9 млн тонн.

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Ранее начальник центра ледовой и гидрометеорологической информации ФГУП «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Сергей Бресткин заявил о том, что к 2022 году грузопоток по Северному морскому пути (СМП) вырастет до 30 млн тонн, в связи с чем Россию ожидает дефицит ледоколов. По мнению эксперта, это может угрожать российским планам по развитию месторождений, добавил эксперт.

СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км).

Сегодня администрация Северного морского пути» выдаёт разрешение на плавание судов в акватории Северного морского пути, осуществляет мониторинг гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, также предоставляет информационные услуги в области организации плавания судов.