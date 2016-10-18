Латвия vs Литва — новая битва за белорусский транзит?

vnnews.ru Перетягивание каната

Белорусская транспортная неделя, которая проходила с 4 по 6 октября в Минске, в очередной раз продемонстрировала более чем серьёзный настрой прибалтийских стран в отношении белорусских грузопотоков. Для участия в церемонии открытия и тематической конференции, посвящённой Китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий камень», в столицу Белоруссии прибыли министр сообщений Латвии Улдис Аугулис и вице-министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Арияндас Шлюпас.

Улдис Аугулис, выступая на конференции, акцентировал внимание на сотрудничестве с Белоруссией в рамках железнодорожного контейнерного сервиса «Зубр» (поезд идёт по маршруту Эстония — Латвия — Белоруссия — Украина — Молдавия — прим. ИА REGNUM ), а также пригласил белорусских предпринимателей к сотрудничеству, рассказав о налоговых льготах в латвийских портах. Представитель министерства транспорта и коммуникаций Литвы, в свою очередь, подчеркнул важность совместной работы по упрощению транспортно-таможенных процедур. Арияндас Шлюпас отметил быстрорастущий торговый обмен между Европой и Китаем и интеграцию между этими двумя рынками, несмотря на экономический кризис.

В рамках Белорусской транспортной недели представители министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии провели двусторонние встречи со своими литовскими, латвийскими и польскими коллегами. В пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД) корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что начальник БЖД Владимир Морозов встретился с руководством Клайпедского государственного морского порта, представителями литовской нефтяной компании ОRLEN Lietuva, АО «Клайпедская стивидорная компания «KLASCO», калининградской агропромышленной компании «Содружество» и другими. На встрече Морозова с руководителем Латвийской железной дороги (ЛЖД) Эдвинсом Берзиньшем был подписан меморандум о взаимопонимании в области маркетинговой деятельности при организации грузовых железнодорожных перевозок в сообщении Белоруссия — Латвия — Белоруссия. Соглашение, по данным портала Mixnews.lv, предусматривает в том числе и более тесное сотрудничество при определении транзитного тарифа. Кроме того, в Минске был подписан договор на обеспечение транзитных перевозок грузов по Белорусской железной дороге между БЖД и дочкой ЛЖД «LDZ CARGO». «Сегодня сделан важный шаг в направлении достижения с Белоруссией соглашения по единому тарифу в латвийско-белорусском транзитном коридоре», — прокомментировал журналистам итоги переговоров Берзиньш. По его словам, стороны уже наметили дальнейшие шаги для того, чтобы транзитные коридоры обеих стран смогли привлечь новые грузопотоки.

Очевидно, что стремительно теряющая российские грузы Латвия приступила к активной работе на белорусском направлении. Латвийские и белорусские транспортники подписали уже не один меморандум о сотрудничестве, белорусы зачастили с визитами в Рижский порт — делегации посещали главную морскую гавань Латвии в июле и сентябре. Всё это наводит на мысль о том, что Рига пытается обернуть в свою пользу политические разногласия между Вильнюсом и Минском вокруг строительства БелАЭС. Существуют версии, что Александр Лукашенко может «в наказание» перевести часть грузов с литовских терминалов на латвийскую инфраструктуру. В конце 90-х Латвия проиграла Литве битву за транзит — тогда белорусские калийщики ушли в Клайпеду, которая смогла предложить очень выгодные условия. Однако теперь перспектива полного исчезновения российского нефтеналива может сделать латвийскую сторону более уступчивой. Именно сейчас активный поиск новых возможностей сотрудничества с Белоруссией стал особенно важным в связи с переориентацией российских грузов в российские порты, подтверждают в Рижском порту.

С другой стороны, в Литве активность латышей, конечно же, замечают и прекрасно понимают, с чем она связана. В случае с Минском у Литвы пока что получается разделять политику и бизнес. Успехи Клайпеды на фоне общего падения грузооборота в регионе на 100% зависят от белорусских грузов, поэтому литовцы вряд ли так просто отдадут соседям драгоценный транзит. Впрочем, и белорусские экспортёры пока не собираются сворачивать поставки своих нефтепродуктов через Литву. Об этом свидетельствует как минимум тот факт, что транзит белорусских нефтепродуктов через Литву в первом полугодии 2016-го увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло благодаря тому, что «Белорусская нефтяная компания» (БНК) перебросила объёмы нефтепродуктов, ранее идущие на экспорт через украинские порты, на литовские терминалы. В результате экспорт через Украину за первые 6 месяцев 2016 года сократился на 80% или на 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

Есть ещё один аргумент в пользу того, что переориентации белорусских грузов из Литвы, несмотря на все политические коллизии вокруг строительства АЭС в Островце, не предвидится. В новостях о двусторонних встречах и меморандумах о белорусско-латвийском сотрудничестве не упоминается прошлогодняя договорённость о покупке БНК терминала для перевалки жидких грузов в Рижском свободном порту. Предполагалось, что через Ригу будут идти нефтепродукты с Полоцкого завода. Транспортный форум в Минске мог бы стать хорошим поводом, чтобы «вспомнить» о соглашении, но стороны молчат, а молчание в данном случае означает отсутствие реальных шагов в этом направлении. Если бы всё шло гладко, латвийская сторона непременно бы об этом заявила, и заявила бы громко.

Что же касается российских портов Балтийского моря, то они в схему прибалтийско-белорусской дружбы не вписываются совсем. Ранее РБК сообщило о том, что Москва якобы может поднять вопрос о переориентации белорусского экспорта с Прибалтики на российские терминалы. С точки зрения логистики такой план выглядит не особо реалистичным: везти грузы до петербургского портового узла будет дальше, чем до прибалтийских морских гаваней, а следовательно, дороже. Повернуть этот грузопоток на Россию можно, только предложив Минску существенные преференции. Особенно если учитывать все старания прибалтийских стран переманить белорусские товары к себе.

Для справки:

Доля белорусского грузопотока в общей структуре перевалки через литовский порт Клайпеда составляет порядка 35%. Через Литву Белоруссия отгружает на экспорт нефтепродукты, калийные и азотные удобрения. Для Латвии Белоруссия — второй по важности «транзитный» партнёр после России. По данным латвийской стороны, белорусские грузы составляют 10−12% от общего грузооборота. За январь — август 2016 года грузооборот порта Клайпеда увеличился на 3,4% и составил 26,2 млн тонн грузов. За аналогичный период объёмы перевалки в Рижском порту сократились на 10,8% до 23,9 млн тонн грузов.

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Калининград: «Мы не выживем, если не договоримся с Литвой и Белоруссией»

Белоруссия: Нужно, чтобы товары шли не только из КНР в Европу, но и в обратном направлении

За 8 месяцев 2016 года в сообщении Европа — Китай — Европа Белорусская железная дорога (БЖД) перевезла 75,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что в 2,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил начальник БЖД Владимир Морозов, выступая на конференции «Роль Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в развитии Белорусской транспортно-логистической системы», которая состоялась в рамках Белорусской транспортной недели.

Белорусская железная дорога уделяет большое значение концепции «Экономического пояса Шелкового пути», отметил Морозов. Он обратил внимание на то, что сегодня происходит заметная переориентация контейнерных грузопотоков в сообщении Европа — Китай с морских маршрутов на сухопутные. По его словам, важно создавать условия для того, чтобы товары шли не только из Китая в Европу, но и в обратном направлении. Морозов призвал углублять сотрудничество всех участников рынка транспортно-логистических услуг: грузовладельцев, терминалов, экспедиторских компаний, перевозчиков. «Сегодня клиенту уже предлагается не просто перевозка или логистическая услуга, клиент получает готовое транспортное решение по доставке своей продукции в любую точку Европы или Китая», — цитирует начальника БЖД пресс-служба. Важным стратегическим звеном этого нового транспортного продукта является Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». БЖД готова организовать доставку грузов железнодорожным транспортом из индустриального парка как в страны Евразийского экономического союза, так и в страны ЕС. Спикер отметил, что для более качественного транспортно-логистического обслуживания резидентов парка «Великий камень» БЖД проводит соответствующую инвестиционную политику, направленную на обновление основных фондов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны. В 2011—2016 годах на эти цели БЖД направила более 2,5 млрд долларов США.

Напомним, согласно планам белорусской стороны, что в ноябре индустриальный парк будет введен в эксплуатацию.

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Мэр Риги о потере российского транзита: Теперь всё зависит только от нас

Мэр Риги, побывавший на прошлой неделе в Санкт-Петербурге в связи проведением Дней Риги в городе на Неве, прокомментировал на встрече со студентами Санкт-Петербургского государственного университета планы компании «Транснефть» переориентировать экспорт российских нефтепродуктов с терминалов Латвии на отечественную портовую инфраструктуру. «Риге и Латвии в целом уход российских нефтепродуктов ничего хорошего не сулит, это абсолютно понятно», — заявил Ушаков. При этом он подчеркнул, что решение «Транснефти» не было геополитическим. По словам мэра Риги, Россия проводит понятную политику, которая связана с тем, что «держателям грузов проще работать в портах собственного государства». Ушаков особо отметил большую роль порта в экономике столицы Латвии и напомнил, что в порту Риги работают порядка 20 тысяч человек, которые получают зарплаты существенно выше среднего уровня. Нил Ушаков считает, что Рижский порт и Латвийская железная дорога ещё могут побороться за российский транзит, предложив грузовладельцам выгодные условия и тарифы. «Но если мы не сможем предложить выгодные условия, «Транснефть» уйдёт. Так что здесь всё зависит только от нас», — подчеркнул он.

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На Rail Baltica потратят 5 миллиардов евро

Общие расходы на проект железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи Rail Baltica могут составить 5 млрд евро. Об этом сообщает издание The Baltic Course со ссылкой на заявление председателя правления совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail Байбы Рубесы. Ранее на создание магистрали планировалось потратить 3,7 млрд евро.

По словам Рубесы, более детальная картина расходов будет ясна после того, как все страны Прибалтики утвердят план магистрали Rail Baltica. «Прежде всего необходимо выяснить, что именно мы будем строить», — подчеркнула она.

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