



Иван Шилов ИА REGNUM Прибалтика 2.0

Россия — Прибалтика 2:0?

В середине октября стало известно о том, что ОАО «РЖД» предоставит скидку 25% на транзитные перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении портов Северо-Запада РФ. Дисконт будет действовать до 31 декабря 2018 года. Эта новость получила широкую огласку как в российских, так и в белорусских СМИ, хотя железнодорожный тариф — лишь одна из составляющих логистической цепочки. Здесь свою роль, скорее всего, сыграл контекст — в сентябре главным ньюсмейкером транзитной отрасли стала российская компания «Траснефть», пообещавшая к 2018 году полностью перевести свои грузопотоки из прибалтийских терминалов на отечественные морские гавани. Видимо, по инерции СМИ заговорили о том, что и белорусский нефтетранзит возможно развернуть из Прибалтики на порты Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По информации ИА REGNUM, в администрации президента РФ в настоящий момент прорабатывается ряд экономических мер, направленных на снижение транспортных и таможенных издержек для транзита грузов (в том числе и из Белоруссии) через российскую территорию. Однако эксперты утверждают, что одной скидки российских железнодорожников будет явно недостаточно, чтобы заставить белорусов перекраивать устоявшиеся логистические схемы. Тем более что «транзитная» дружба Минска с Ригой и Вильнюсом крепнет на глазах.

Прибалтийский контекст

«Белорусская нефтяная компания» (БНК) — главный экспортёр белорусских нефтепродуктов — реализует продукцию на прибалтийском рынке через свою «дочку» TransBaltic OIL. По информации Белрынка, БНК имеет договоры на перевалку с 9 прибалтийскими терминалами (из них два в Клайпеде, два в Вентспилсе, три в Риге и по одному в Мууге и Таллине). За январь — июль 2016 года БНК отгрузила через порты Прибалтики в общей сложности 5,1 млн тонн нефтепродуктов. Доля Латвии в общем котле составляет 32% (2,8 млн тонн), Литвы — 25% (2,2 млн тонн), Эстонии — 2% (147 тыс. тонн).

Сегодня в отношениях между Белоруссией и странами Прибалтики в транзитной сфере если не медовый месяц, то как минимум конфетно-букетный период. В этом году белорусские нефтяники преподнесли Вильнюсу подарок, перебросив экспорт своих нефтепродуктов из портов Украины на литовскую терминальную инфраструктуру. Как отмечают в БНК, транзит белорусских нефтепродуктов через Литву в первом полугодии 2016-го увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Из недавних новостей — в октябре БНК подписала с литовской нефтепогрузочной компанией Klaipėdos nafta трёхлетний контракт (с возможностью продления ещё на два года) на услуги по перевалке нефтепродуктов.

Латыши стараются не отставать от своих соседей. В Латвии признают, что важность белорусского транзита для транспортного сектора страны возросла в разы с уходом российских грузов. В рамках Белорусской транспортной недели, которая проходила с 4 по 6 октября в Минске, состоялась встреча руководителей Белорусской и Латвийской железных дорог Владимира Морозова и Эдвинса Берзиньша, на которой был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере маркетинговой деятельности при организации грузовых железнодорожных перевозок в сообщении Белоруссия — Латвия — Белоруссия. Тогда же стороны договорились продолжить работу по созданию единого тарифа в белорусско-латвийском транзитном коридоре.

Операция «Переориентация»

В прибалтийских странах решение российской монополии снизить стоимость транспортировки белорусских нефтепродуктов восприняли спокойно. Так, глава Клайпедского морского порта Арвидас Вайткус уже заявил о том, что сокращения белорусских грузопотоков не предвидится, поскольку направлять нефтепродукты через соседние порты России и Латвии дороже примерно на 10−18 долларов за тонну груза.

Везти нефтепродукты из Белоруссии в прибалтийские порты ближе и быстрее, чем на Северо-Запад России, отмечает главный редактор ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов. При этом, по словам эксперта, стоимость перевалки данного вида груза в портах Санкт-Петербурга и Ленобласти и в литовских и латвийских портах различается незначительно.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты не спешат заявлять о начале переориентации нефтепродуктов из Белоруссии на российские портовые мощности. Нужно рассматривать всю логистическую схему в целом, указывает директор направления логистических и аналитических исследований компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин. «Вот мы сделали скидку, а литовцы завтра возьмут и сделают не 25, а 50%», — рисует возможный сценарий эксперт. Само по себе решение РЖД — не более чем политический жест одного из участников логистической цепочки. «Компания предоставит скидку, а порты наши готовы принимать эти грузы? Есть у них такое желание и такие возможности?» — рассуждает Головизнин. Вопрос о готовности портов Санкт-Петербурга и Ленобласти принять белорусские нефтяные грузы включает в себя два важных момента — наличие свободных терминальных мощностей и пропускную способность железной дороги. Свободные портовые мощности в России есть, однако пока неясно, о каких объёмах белорусских грузов идёт речь, отмечает Виталий Чернов. «Мы с интересом следим за решениями РЖД в отношении белорусских грузов, но пока ничего непонятно, — комментирует источник ИА REGNUM на рынке стивидорных услуг Северо-Запада. — Всё зависит от слишком большого количества слагаемых, от всей логистической цепочки. Сложно сказать, чем руководствуется РЖД, устанавливая такой тариф». По словам собеседника агентства, решение о переориентации грузопотоков будут принимать трейдеры. «А они учитывают разные факторы — условия поставок, сроки хранения, стоимость фрахта. К тому же наши конкуренты — латыши и литовцы — дремать не будут, это абсолютно точно. Никто не помешает прибалтам сделать скидку ещё больше. Так что сам по себе тариф не решит ничего вообще», — говорит источник. Не так давно белорусские партнёры приезжали в регион, чтобы осмотреть портовую инфраструктуру, но «что-то им не понравилось». О том, что не понравилось, открыто говорит сама белорусская сторона. Так, белорусское издание TUT. BY приводит слова одного из участников рынка: «Тариф — это хорошо. Но есть ещё время, портовая инфраструктура, терминалы, сервис, юрисдикция и прочие моменты. И когда на это смотришь в комплексе, всё это видится не совсем шоколадно [в России]».

Очевидно, что скидка РЖД вряд ли сможет убедить белорусских экспортёров изменить географию поставок. Для этого российской стороне придётся предложить Белоруссии нечто большее.