Эстонский транзит в свободном падении

Morflot.su Калининградский порт

Первые две недели февраля Эстонская железная дорога (ЭЖД) стабильно приковывала к себе внимание СМИ. В начале месяца были опубликованы неутешительные данные статистики, согласно которым в 2016 году ЭЖД продемонстрировала самые низкие показатели грузооборота за последние 20 лет, в том числе и по транзитным грузоперевозкам. Общий объём перевозок по Эстонской железной дороге составил 25,4 млн тонн, из них на долю транзита пришлось 8 млн тонн, внутренние перевозки составили 15,6 млн тонн. Ничего удивительного в этих показателях нет, грузооборот и железной дороги, и портов Эстонии стабильно сокращается последние годы, что связано с отказом российских экспортёров от прибалтийских мощностей в пользу портов РФ. Альтернативы российским грузам для портового комплекса Эстонии пока что нет, как, впрочем, нет и прогресса в политических отношениях Таллина и Москвы, который, по мнению некоторых представителей эстонского бизнеса, смог бы улучшить ситуацию в транзитной сфере.

Своеобразно прокомментировал данные эстонской статистики известный предприниматель Урмас Сыырумаа, заявивший о том, что он хочет выйти из совета ЭЖД. Сыырумаа считает, что Эстония должна улучшить экономические отношения с Россией, если намерена восстановить былые объёмы грузоперевозок. О том, что наладить контакт с российской стороной у эстонцев не получается, свидетельствует недавнее увольнение Сулева Лоо с поста главы ЭЖД. 10 февраля портал rus.err.ee сообщил о том, что Лоо подал совету госкомпании заявление об отставке за три года до истечения срока действия своего трудового договора. «Я пришел на работу (в ЭЖД — прим. ИА REGNUM ) в первую очередь в расчете на возможность увеличить грузоперевозки. Должен признать, что по объективным и субъективным причинам этого сделать не удалось», — заявил он на пресс-конференции.

Jadrogc Железная дорога

На Лоо, который до прихода в ЭЖД работал в структурах, которые СМИ связывали с именем известного российского предпринимателя Геннадия Тимченко, в госкомпании возлагали большие надежды. Он был известен как один из самых активных участников и лоббистов встреч эстонских и российских предпринимателей в сфере нефтетранзита. Однако вывести железную дорогу из кризиса эстонскому управленцу не удалось. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года стало известно о решении России сократить в два раза железнодорожные перевозки в направлении Эстонии — с 12 до 6 поездных пар в день. Сулев Лоо тогда признавал, что спад железнодорожного транзита в эстонском направлении оказался «драматичным и неожиданным». Он также указывал на отсутствие политической подоплеки в решении российской стороны: «Причины экономические — нефть упала в цене. Россия производит меньше мазута, и она нашла для его продажи лучшие возможности в своих портах. Вот так все просто». По данным Postimees в 2006 году, Эстонская железная дорога принимала из России в среднем 32,4 поезда в сутки.

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Литва не отдаст грузы новому порту в Калининграде

В литовском порту Клайпеда не видят угрозы в новом грузопассажирском терминале, который будет построен в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018. Географическое положение не позволит Калининграду оттянуть Ro-Ro (накатные) грузы с литовского направления. Об этом заявил директор Клайпедского морского порта по экономике и финансам Мартинас Армонайтис, сообщает портал The Baltic Course.

Армонайтис напомнил, что новый калининградский терминал предназначен для обслуживания пассажиров во время ЧМ-2018. «Такой была идея, она давняя, и в этой сфере у нас нет конкуренции. А если говорить о грузах Ro-Ro, то кое-что из Литвы могло бы следовать в Калининград <…> я не вижу в этом большой угрозы или конкуренции», — отметил представитель Клайпеды. Он добавил, что в этом сегменте калининградское направление вряд ли будет конкурентоспособным для перевозчиков, так как при доставке грузов они будут вынуждены пересекать границу других государств.

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Напомним, что новый международный терминал в городе Пионерский позволит обслуживать не менее 225 тыс. круизных пассажиров в год. Кроме того, причал нового терминала сможет принимать до 80 тыс. единиц Ro-Ro грузов. На VIII международном Балтийском транспортном форуме заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» — начальник Калининградского управления Андрей Мошков заявил о том, этот грузопоток — абсолютно реальный, но сейчас он идёт через литовскую Клайпеду. «Поэтому, безусловно, чисто инфраструктурными решениями мы вопрос не решим. Следующий этап — таможенные и административные процедуры, которые нужно сглаживать для того, чтобы этот грузопоток переориентировать», — отмечал тогда чиновник.

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Севморпуть прирастает нефтью

Объёмы перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом и составили 7,3 млн тонн. Об этом сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на данные Администрации СМП.

Epochtimes.ru Нефть

Наиболее сильный рост зафиксирован в сегменте нефтеналивных грузов. По северному маршруту перевезли в четыре раза больше нефти и нефтепродуктов с сравнению с 2015 годом — 3,5 млн тонн. В то же время объёмы перевозки угля сократился на 38,4% — до 219 тыс. 759 тонн. В целом объёмы сухих грузов увеличились на 14,6% до 3,4 млн тонн.

Отметим, что в 2015 году по СМП было транспортировано 5,4 млн тонн, что на 45,4% больше показателей 2014-го.

Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км).

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в Арктическом совете Владимир Барбин заявил о том, что к 2020 году рекордный уровень, достигнутый по грузоперевозкам с помощью Севморпути в советское время, будет превзойден в 2−2,5 раза. В свою очередь, начальник центра ледовой и гидрометеорологической информации ФГУП «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Сергей Бресткин прогнозирует, что к 2022 году грузопоток по СМП вырастет до 30 млн тонн, в связи с чем Россию ожидает дефицит ледоколов. Это может угрожать российским планам по развитию месторождений, считает эксперт.

Транзит сближает Казахстан с Ираном

Иран и Казахстан создают совместное транспортно-логистическое предприятие. 6 февраля в ходе визита руководителя госкомпании «Қазақстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги», КТЖ) Каната Алпысбаева в Иран была актуализирована документация по созданию СП между АО «KTZ Express» (логистическая «дочка» КТЖ) и крупнейшей иранской судоходной компанией Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

Согласно планам сторон, СП начнёт свою деятельность в марте 2017 года. «На начальном этапе будет осуществляться операционная деятельность с предоставлением транспортно-логистических услуг», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КТЖ.

Kinoko kokonotsu Порт Бендер-Аббас

Также отмечается, что реализация проекта строительства совместного терминала в иранском порту Бендер-Аббас запланирована на четвертый квартал 2017 года. Создание портовой инфраструктуры будет способствовать наращиванию транзита, а также обеспечит выход в страны Персидского залива, к портам Индии и Африки, подчёркивают в КТЖ.

Отметим также, что в ходе своего визита в Тегеран президент КТЖ провёл встречу с заместителем министра дорог и городского строительства — генеральным директором железной дороги Ирана Сайедом Мохаммадзаде, на которой обсуждались вопросы дальнейшего укрепления отношений между железнодорожными администрациями Казахстана и Ирана в транспортно-транзитной сфере.

В 2016 году объемы перевозок между Казахстаном и Ираном выросли на 16% в сравнении с предыдущим годом и составили 2,1 млн тонн грузов. Значительно увеличился объем перевозок между странами через казахстанский порт Актау — всего через морскую гавань было транспортировано 1,9 млн тонн грузов, что на 327 тыс. тонн больше в сравнении с 2015 годом.

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