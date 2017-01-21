Министр обороны Польши считает, что «Новый Шелковый путь» угрожает его стране

Киноцитата из к/ф «Кавказская пленница». Режиссер Л.Гайдай. Мосфильм 1966

Агентство военного имущества Польши заблокировало сделку по продаже земли под строительство логистического центра в Лодзи китайским инвесторам. Власти Лодзи хотели сделать город важным звеном «Нового Шёлкового пути», соединяющего Китай с Западной Европой, однако против проекта выступил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Об этом пишет Newsweek Polska.

Терминал в Лодзи планировали построить для хранения грузов из Китая с их последующим распределением на европейские рынки. Согласно официальной версии, отказ польской стороны продавать участок китайской компании мотивирован необходимостью повторного анализа предстоящей сделки. По неофициальной информации, против участия Польши в китайском проекте выступает министр обороны страны Антоний Мацеревич. Он считает, что инициатива Пекина по строительству «шёлкового маршрута» через польскую территорию представляет угрозу для Варшавы. Мацеревич, в частности, заявил о том, что «концепция Шелкового пути, экспансия Китая, является частью <…> соглашения Западной Европы с Россией и Китаем, а также ликвидации евразийской зоны влияния США и Польши как независимого субъекта».

Жан Пьер Норблен де ла Гурден. Польский шляхтич. 1790-е

По информации Gazeta Wyborcza, китайские инвесторы негативно восприняли отказ польских властей и закрыли своё представительство в Лодзи.

Отметим, что позиция главы оборонного ведомства Польши явно идёт вразрез с политикой в отношении Китая, проводимой президентом страны Анджеем Дудой. Президент неоднократно заявлял о том, что польские власти и бизнес-сообщество заинтересованы в совместных проектах по строительству «Нового Шёлкового пути».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Польше с официальным визитом побывал председатель КНР Си Цзиньпин. Во время встречи с ним Дуда выразил надежду на то, что Польша будет служить воротами для китайских инвестиций в Европу. Тогда же лидеры двух стран подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве. Цзиньпин и Дуда также побывали на торжественной церемонии по случаю прибытия из Китая нового контейнерного поезда под брендом China Railway Express на Центральный железнодорожный вокзал Варшавы.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

Один из крупнейших налогоплательщиков Литвы опасается убытков из-за Rail Baltica

Контролирующая нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй компания Orlen Lietuva заявила о своих опасениях, вызванных строительством в Литве железнодорожной магистрали Rail Baltica. Как сообщает литовский портал Delfi, компанию, 100% акций которой принадлежат польской PKN Orlen, беспокоят намерения правительства проложить участок железной дороги от Каунаса до границы Литвы и Латвии. В Orlen Lietuva указывают на то, что трубопроводы компании могут пересечься с магистралью вблизи границы с Латвией. Прокладка труб в другом месте за собственный счёт грозит компании убытками, пишет литовское издание. Ответвление нефтепровода Orlen Lietuva идёт из белорусского Полоцка через литовский Биржай в Вентспилс (Латвия) и Мажейкяй (Литва).

Министр транспорта и связи Литвы Рокас Масюлис уже пообещал, что строительство Rail Baltica будет согласовано с компанией. «На данном этапе просьба Orlen Lietuva не была принята во внимание, но, несомненно, впоследствии она будет принята во внимание, это будет согласовано», — заявил он.

31 января в Таллине (Эстония) премьер-министры трёх Прибалтийских стран планировали подписать соглашение о развитии проекта Rail Baltica. Однако премьер Литвы Саулюс Сквернялис на прошлой неделе заявил о том, что Вильнюс может отсрочить подписание договора, если новое правительство не успеет углубиться в проект и изучить все его детали.

Ранее сообщалось, что общие расходы на создание железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи Rail Baltica могут составить 5 млрд евро.

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Балтийские порты посчитали контейнеры

Контейнерооборот портов российской Балтики в 2016 году вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). По данным исследовательского агентства InfraNews, объёмы перевалки контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург выросли на 1,8% до 1,8 млн TEU. Позитивную динамику обеспечил рост оборота импортных контейнеров — на 4,4%. В порту Усть-Луга зафиксировано падение контейнерооборота на 6,6% до 83,9 тыс. TEU. Порт Калининград обработал на 5,5% больше контейнеров по сравнению с 2015 годом — 190 тыс. TEU.

Kaidor Новый шёлковый путь

Рост контейнерного оборота на Северо-Западе России можно связать с эффектом низкой базы предыдущего года. Напомним, что в 2015 году контейнерооборот портов Балтийского бассейна «просел» на 29,3%. Стивидоры региона обработали в общей сложности 1,98 млн TEU. Стоит отметить, что контейнерный рынок сильно зависит от общей экономической конъюнктуры. В основном в контейнерах перевозят товары народного потребления, поэтому снижение уровня доходов населения ведет к провалу данного сегмента грузов.

Сегодня средний уровень загрузки контейнерных терминалов на Северо-Западе составляет чуть более 40%. В 2015 году на рынок пришёл новый игрок — порт «Бронка». По мнению экспертов, старт «Бронки» ещё сильнее обострит борьбу за грузы среди контейнерных терминалов региона.

Общий грузооборот портов Балтийского бассейна по итогам прошлого года вырос на 2,5% до 236,6 млн тонн. Сухие грузы составили 89,7 млн тонн (плюс 2,2% к прошлогоднему показателю), наливные — 146,9 млн тонн (+2,7%).

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Китайские инвесторы присматриваются к логистической инфраструктуре в Грузии

Грузия и Китай усилят сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 16 января в администрации правительства Грузии был подписан соответствующий меморандум с китайской корпорацией CEFC China Energy Company Limited. Также стало известно о планах китайский компании приобрести 75%-ую долю ООО «Потийская индустриальная зона».

CEFC China Energy Company Limited намерена развивать свободную зону и инвестировать в перерабатывающие предприятия, складские хозяйства и логистику.

Pixabay.com Китайский флаг

По данным информационного-политического портала Грузия Online, сейчас 85%-ой долей Свободной индустриальной зоны в Поти владеет государство, 15% принадлежит компании RAKIA Georgia Free Industrial Zone LLC, которая была основана инвестиционным фондом эмирата Рас Аль-Хайма. Компания также владела портом Поти, 80% акций которого она продала в апреле 2011 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года Китай и Грузия заключили соглашение о свободной торговле.

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