Калининград: в шаге от транспортной независимости

Калининградская область

Три новых грузопассажирских парома будут построены для работы на морской линии, соединяющей калининградский город Балтийск с портом Усть-Луга в Ленинградской области. Реализацией проекта займётся ОАО «РЖД». «30% финансирования (проекта — прим. ИА REGNUM ) составят средства федерального бюджета, 70% — инвестпрограммы РЖД», — сообщила министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию новых паромов поможет решить проблему с зависимостью анклава от железнодорожных тарифов Литвы и Белоруссии и обеспечит региону транспортную безопасность. По информации калининградских СМИ, первый паром должен выйти на линию к началу 2019 года, строительство трёх судов обойдётся в 12 млрд рублей.

Как отметил в комментарии ИА REGNUM президент Ассоциации стивидорных компаний порта Калининград Владимир Козырев, усиление паромного сообщения повлияет на политику администрации Литовской и Белорусской железных дорог. Произойдёт переориентация грузов с сухопутного маршрута — в первую очередь на паром уйдут нефтепродукты, которые «сейчас везти через Литву и Белоруссию дорого», химическая продукция и зерновые грузы. По словам Козырева, чтобы обеспечить паромной переправе конкурентоспособность, с калининградскими грузоотправителями хотят заключать контракты по принципу take-or-pay («бери или плати»). «Таким образом, они выбивают козырь у литовцев, лишая их возможности играть в демпинг», — говорит Козырев. Даже если литовская сторона примет решение увеличить скидку на доставку груза по железной дороге, грузовладельца, связанного долгосрочным контрактом, переманить на сушу будет уже невозможно. «Литовским железным дорогам будет тяжело конкурировать с паромами», — подчёркивает эксперт.

Ttracy Калинград. Порт

Комментируя многообещающие планы по избавлению Калининграда от «транзитной» зависимости, Козырев указывает на текущие проблемы в работе паромной переправы. Чтобы удовлетворить потребности грузовладельцев, на линии должны работать хотя бы два парома, однако в 2016 году в течение 5 месяцев линию обслуживал только один паром «Амбал» — «Балтийск» находился на ремонте. Кроме того, частыми являются задержки в отправлении паромов, бывает, что при обратной загрузке вагоны простаивают по трое и более суток. Простой оплачивается из кармана грузовладельца, который, выбирая альтернативный маршрут, берёт на себя финансовые риски, отмечает Козырев. Так что останутся ли местные стивидоры на этой линии — большой вопрос. «Калининградские компании могут просто не дождаться хороших времен», — заключает президент Ассоциации стивидорных компаний порта Калининград.

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Российские арктические проекты ждут китайских инвестиций

Китайская компания Poly International (входит в одну из крупнейших госкорпораций Китая China Poly Group Corporation) может стать ключевым инвестором строительства угольного терминала «Лавна» в Мурманской области и вложить в проект порядка 300 млн долларов США.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 9 марта президент китайской компании Ван Линь посетил Мурманскую область с рабочим визитом, в ходе которого он ознакомился с инфраструктурой местного порта и инвестиционными перспективами западного берега залива в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла (МТУ).

По словам первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина, участие китайской компании в строительстве угольного терминала является вопросом «по сути решенным», а в Poly International уже проявили интерес к более широкому сотрудничеству.

Gov-murman.ru Ван Линь и Алексей Тюкавин

Стоит отметить, что ранее анонсировалось участие Poly International в двух других российских арктических проектах — строительстве нового глубоководного порта в Архангельске и железнодорожной магистрали «Белкомур».

Напомним, что проект МТУ предполагает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, а также развитие уже существующих терминальных мощностей на восточном берегу, где находится Мурманский порт. Важным объектом МТУ должен стать новый угольный терминала «Лавна» мощностью 18 млн тонн, решение о строительстве которого было принято в 2012 году. Стоимость проекта оценивалась в 17,6 млрд рублей, инвестором выступала российская угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ). Однако из-за ухудшения рыночной конъюнктуры проект был «заморожен». В апреле 2015 года власти региона заявили о том, что задача по перевозке угля в концепции МТУ «уходит на второй план», и теперь акцент будет сделан на «арктической» составляющей проекта. В марте того же года стало известно о смене инвестора «Лавны» — на место КРУ пришла Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент КРУ и ГТЛК ведут переговоры о совместном строительстве комплекса для обработки угля.

Прибалтику подключат к коридору «Север-Юг»

Россия, Иран и Азербайджан договорились вдвое снизить железнодорожный тариф на перевозку грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг». С помощью 50%-ной скидки стороны планируют привлечь грузопотоки на новый сухопутный маршрут, сообщает Iran.ru.

По итогам трёхсторонней сессии в Москве, которая состоялась на прошлой неделе, заместитель руководителя по эксплуатации Железных дороги Ирана Хосейн Ашури сообщил о том, что после паузы длиной в 14 лет страны наконец достигли договорённости о запуске проекта. Он выразил надежду на то, что подключение к проекту Латвии, Эстонии, Белоруссии и Финляндии обеспечит транспортному коридору полную загрузку.

«Учитывая, что строительство железнодорожной линии Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) будет осуществляться в течение двух месяцев, Тегеран и Баку твердо намерены запустить коридор», — цитирует издание Ашури. По его словам, участок железной дороги между Казвином и Рештом на территории Ирана откроется в течение ближайших шести месяцев.

ru. torange.biz Поезд

МТК «Север — Юг» общей протяженностью 7200 км простирается от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия). Новый транспортный коридор обеспечит доставку грузов из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. «Север-Юг» позволит сократить срок перевозки в два раза в сравнении с морской доставкой. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 6 млн тонн грузов в год. Напомним, что первый тестовый грузовой поезд был отправлен по маршруту Мумбаи — Бандер-Аббас — Астара — Москва в октябре 2016 года.

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Латвия закрепляется в Китае

В Китае открылось отраслевое бюро атташе министерства сообщения Латвии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в латвийском ведомстве, это первое и единственное представительство транспортно-транзитной отрасли Прибалтийских стран в Поднебесной. С его помощью власти Латвии надеются усилить роль страны в развитии грузоперевозок из Китая в Европу. Для латвийского транзитного сектора приоритетом является расширение сотрудничества со странами-участницами китайского проекта «Один пояс, один путь», подчеркнули в ведомстве.

В церемонии открытия отраслевого бюро принял участие госсекретарь министерства сообщения Латвии Каспар Озолиньш. 9 марта Озолиньш и вице-министр транспорта КНР Дай Дончан провели двусторонние переговоры. Стороны обсудили итоги запуска тестового контейнерного поезда из КНР в Латвию, который состоялся в октябре 2016 года. Участники встречи признали пилотный проект успешным и эффективным. Представители КНР отметили, что видят большой потенциал в развитии контейнерных перевозок и продолжат свои усилия по созданию регулярного конкурентоспособного маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2016 года из Китая в Латвию впервые в истории отправился контейнерный железнодорожный состав по маршруту Иу — Забайкальск — Рига. Организаторами рейса выступили латвийская компания LDZ Loģistika, крупнейший российский контейнерный оператор ПАО «Трансконтейнер» и «Китайские железные дороги». Протяженность маршрута составила 11 066 км. В Ригу грузовой поезд с 44 контейнерами китайской продукции прибыл 5 ноября. Второй тестовый грузовой поезд планируют отправить из Китая в Латвию 18 марта.