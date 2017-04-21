Эстонский транзитный бизнес надеется на «оттепель» в отношениях с Россией

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Председатели совместной российско-эстонской транспортной комиссии — cтатс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов и вице-канцлер по транспорту Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Ахти Кунингас — встретились по инициативе эстонской стороны в Москве 18 апреля на полях международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia. Это первая встреча на министерском уровне с 2013 года. Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества в сфере транспорта. «В частности, был затронут вопрос проведения таможенных и пограничных процедур в ходе движения пассажирских поездов при пересечении границы между Россией и Эстонией», — отмечают в пресс-службе министерства транспорта РФ. Как указывается в сообщении ведомства, эстонская сторона заинтересована в развитии железнодорожных грузоперевозок из Китая в Эстонию транзитом по территории России. Представители министерств также договорились о возобновлении работы совместной российско-эстонской транспортной комиссии. Её очередное заседание состоится в этом году в Таллине.

Стоит отметить, что в этом году Эстонию на выставке TransRussia представляли не только бизнесмены, но и политики. В Москву помимо Ахти Кунингаса прибыли председатель экономической комиссии парламента страны (Рийгикогу) Айвар Кокк и руководитель парламентской группы по поддержке транзита Денис Бородич.

Представители бизнес-сообщества и политических кругов Эстонии прокомментировали интернет-изданию Postimees своё участие в крупнейшем для отрасли событии. Так, председатель совета Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) Прийт Рохумаа выразил надежду на то, что «самые холодные времена» в отношениях между Москвой и Таллином прошли. «Поэтому мы здесь, в Москве, общаемся с партнерами по РЖД и представителями российского министерства транспорта», — отметил он.

«Если мы не будем присутствовать на подобных конференциях на политическом уровне, как это делают наши соседи, то у многих грузоотправителей и перевозчиков останется впечатление, что Эстонии как будто и нет», — подчеркнул в комментарии изданию Денис Бородич. По его словам, пора прислушаться к потребностям транзитного сектора страны и оказать необходимую политическую поддержку эстонскому бизнесу. Айвар Кокк в свою очередь заявил: «Уже то, что эстонские политики приехали вместе с предпринимателями в Москву, — это большой шаг вперед. Тем самым мы показываем, что политики и бизнесмены действуют вместе, это одна команда».

Добавим, что на специальном конкурсе TransRussia Эстония победила в номинации «Лучшее представление национальной экспозиции».

Поездка эстонских парламентариев в Москву сопровождалась скандалом: отвечающая за координацию внешней политики Эстонии с парламентом страны комиссия по иностранным делам Рийгикогу выразила свою негативную позицию в отношении официальных визитов чиновников в Россию.

По мнению эксперта во вопросам регионального развития на постсоветском пространстве Сергея Артёменко: «Радость представителей эстонского транзитного комплекса очень преждевременна. Пассажирские перевозки и автомобильные пограничные переходы — это не то, что нужно, чтобы спасти умирающий эстонский транзит, а именно об этом и шла речь на встрече представителей Минтранса России и эстонской стороны».

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В 2016 году Эстонская железная дорога продемонстрировала самые низкие показатели грузооборота за последние 20 лет. Всего было перевезено 25,4 млн тонн грузов, из них на долю транзита пришлось 8 млн тонн. Грузооборот порта Таллин за прошлый год сократился на 10,3% в сравнении с предыдущим годом и составил 20,1 млн тонн грузов. Объёмы перевалки нефтепродуктов через порт упали на 27% до 9,4 млн тонн.

«Решение «Транснефти» убьет LatRosTrans»

Остановка транзита российских нефтепродуктов через латвийский порт Вентcпилс сделает латвийско-российское совместное предприятие LatRosTrans нежизнеспособным. Об этом сообщает латвийское издание Vesti.lv со ссылкой на председателя совета директоров компании Роберта Киркупа, который также является председателем правления холдинга Ventspils nafta.

Киркуп сообщил о значительном падении объёмов прокачки нефтепродуктов по трубопроводной инфраструктуре компании — с 4,7 млн тонн в 2015 году до 3,6 млн тонн в прошлом году. Как отмечает издание, в LatRosTrans надеются на хотя бы небольшой рост объёмов нефтепродуктов в 2017 году. При этом Киркуп признаёт, что транзитные потоки «находятся под влиянием событий, которые мы не можем контролировать». «Мы рассматриваем варианты использования нефтепровода для транспортировки, например, газа, но пока не можем сообщить ничего конкретного», — заявил представитель LatRosTrans.

Отметим, что осенью прошлого года руководство российской компании «Транснефть» заявило о полной остановке нефтетранзита через порты Прибалтики к 2018 году. Компания намерена переориентировать грузопотоки с латвийских портов Вентспилс и Рига на Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск.

Справка ИА REGNUM

Латвийско-российское совместное предприятие LatRosTrans обеспечивает транспортировку дизельного топлива по магистральному трубопроводу от границы с Белоруссией до порта Вентспилс. Холдинг Ventspils nafta (VN) владеет 66% долей капитала, российская компания «Транснефтепродукт» (дочернее предприятие «Транснефти») — 34%. Общая протяженность принадлежащих предприятию магистральных трубопроводов на территории Латвии превышает 780 км. Действующий нефтепродуктопровод Полоцк — Вентспилс используется для доставки дизельного топлива, его максимальная пропускная способность — 8 млн тонн в год.

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Белоруссии не нужна скидка РЖД

Белорусские экспортёры не считают целесообразным переориентацию транзита нефтепродуктов с прибалтийских портов на российскую терминальную инфраструктуру даже с учётом 50%-ной скидки, предоставленной ОАО «РЖД». Такое заявление на минувшей неделе сделал заместитель генерального директора по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Мозырского нефтеперерабатывающего завода Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

«По той информации, которой я обладаю, скидка 50% не делает логистические затраты при поставке (нефтепродуктов — прим. ИА REGNUM ) в порт российского Приморска сравнимыми с логистикой нынешней реализации через прибалтийские порты», — отметил Сизов. По его словам, при рассмотрении этого вопроса стоит учитывать величину первоначальных тарифов, к которым применяется скидка, а также расстояние до российских портов.

Напомним, что ОАО «РЖД» предоставит 50-процентную скидку на транзитные перевозки нефтепродуктов с железнодорожных станций Барбаров и Новополоцк (Белоруссия) в направлении портов Северо-Запада РФ. Действие скидки продлится до 31 декабря 2018 года. ИА REGNUM ранее писало о том, почему невозможно с помощью одной только скидки РЖД заставить белорусских экспортёров перекраивать логистические схемы в пользу российской портовой инфраструктуры: Любви не будет: почему Белоруссия не повезет нефть в российские порты

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Минтранс РФ решает, как помочь Калининграду

Министерство транспорта России рассматривает возможные варианты поддержки паромной линии Усть-Луга (Ленинградская область) — Балтийск (грузовой район морского порта Калининград), сообщает информационное агентство «РЖД-Партнер.ру».

Как заявил в кулуарах выставки TransRussia заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, прямое субсидирование паромных перевозок находится под вопросом, «поскольку бюджетные возможности, направленные на прямую дотацию, ограничены». Тем не менее Минтранс РФ готов рассматривать альтернативные варианты — в частности, это могут быть тарифные преференции или снятие административных барьеров. «Мы готовы к диалогу с представителями бизнес-сообщества, и если у них появятся вопросы, будем их всесторонне решать», — подчеркнул Асаул.

Ранее стало известно о планах правительства РФ усилить паромное сообщение между Калининградом и остальной территорией страны и построить для линии три новых грузопассажирских парома. По данным газеты «Коммерсантъ», строительство трёх судов оценивается в 14,1 млрд руб., из них 5,1 млрд руб. планировалось выделить из федерального бюджета, 9 млрд руб. — привлечь из внебюджетных источников. В конце марта издание сообщило о том, что министерство финансов России отказалось согласовывать проект, так как в казне нет денег на новые паромы для региона.

Подробнее о том, как в Калининграде пытаются развивать альтернативные логистические маршруты, читайте в материале «Остров невезения: когда Калининград вырвется из блокады Литвы и Белоруссии?»

Эстония повернулась к Азербайджану

Железнодорожные управления и морские торговые порты Эстонии и Азербайджана будут сотрудничать в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Об этом заявил министр госуправления Эстонии Михаил Корб по итогам прошедшего в Баку третьего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает агентство Trend. Как отметил Корб, доставка грузов по данному маршруту будет осуществляться в обоих направлениях, кроме того, к коридору подключат скандинавские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия, Иран и Азербайджан договорились вдвое снизить железнодорожный тариф на перевозку грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг». МТК «Север — Юг» простирается от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия). Новый транспортный коридор обеспечит доставку грузов из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. «Север — Юг» позволит сократить срок перевозки в два раза в сравнении с морской доставкой. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 6 млн тонн грузов в год. Первый тестовый грузовой поезд был отправлен по маршруту Мумбаи — Бандер-Аббас — Астара — Москва в октябре 2016 года.