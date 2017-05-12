Для Rail Baltica посчитали грузы и деньги

Press.lv Трасса железной дороги Rail Baltica

Объёмы перевозок по железнодорожной магистрали с европейской колеей Rail Baltica в 2026 году составят 2 млн тонн грузов, в 2030-ом — 13,7 млн, в 2055-ом — 20 млн. Об этом говорится в отчёте, представленном международной консалтинговой компанией Ernst&Young в рамках форума Rail Baltica Global Forum, который состоялся на прошлой неделе в Риге, сообщает DELFI.

По мнению генерального директора исследовательского агентства InfraNews Алексея Безбородова, считать эти цифры хоть сколько-нибудь серьёзными нельзя. «Допустим, что расчёты по грузопотоку, представленные Ernst&Young, верны, — рассуждает эксперт. — Тогда получается, что в 2026 году по железной дороге будет проходить всего два грузовых состава в сутки. К 2030 этот показатель вырастет до десяти поездов. Это очень мало, а потому — абсолютно нерентабельно». По словам Безбородова, для нормальной загрузки железной дороги по ней должно проходить около 35 составов за сутки.

В исследовании консалтинговой компании также отмечается, что доля транзита в общем грузообороте Rail Baltica составит 57%. Аналитики Ernst&Young полагают, что половину транзитных грузоперевозок по магистрали обеспечит Финляндия, хотя пока что страна выступает лишь в качестве партнёра проекта, а не его участника. Половину транзитных грузов планируется привлечь из стран СНГ — вывод не менее странный, так как эти грузопотоки традиционно следуют в направлении, перпендикулярном новой железной дороге, с востока на запад. Около 43% от общего грузопотока составят экспортные грузы трёх прибалтийских стран, утверждается в отчёте.

«Что касается экспорта, то его практически нет, — продолжает анализировать результаты исследования Безбородов. — А существующие грузы в любом случае удобнее вывозить автотранспортом или паромами».

С транзитом складывается аналогичная ситуация. В Балтийском регионе очень хорошо развито паромное сообщение, обращает внимание эксперт. Поэтому грузы из Скандинавии, т. е. с севера на юг, и в обратном направлении, например, из Германии, дешевле возить паромами. Гипотетическая же переориентация грузопотоков с паромных маршрутов на новую железную дорогу станет серьёзным ударом для финских портов, отмечает Безбородов. По словам эксперта, они могут потерять минимум 20% своего грузооборота.

Edzl.lv Конференция «Развитие проекта Rail Baltica / Rail Baltic — 2016»

Согласно расчётам Ernst&Young, предположительная итоговая стоимость проекта Rail Baltica составит 5,8 млрд евро. Страны-участницы проекта рассчитывают на 85%-ное финансирование со стороны Европейского союза.

Подробнее о целях проекта и его истории читайте в материале ИА REGNUM Rail Baltica — дорога на войну с Россией.

Для справки: Rail Baltica — это проект железной дороги с колеей шириной 1435 мм, которая объединит Эстонию, Латвию и Литву. Новый железнодорожный маршрут будет проходить от Таллина через Ригу до границы между Литвой и Польшей. В качестве партнеров в проекте также участвуют Финляндия и Польша. Протяженность Rail Baltica составит 870 км. Пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

«Эстонии нужно искать возможности для диалога с Россией»

Налаживание диалога с Россией по вопросам транзита на министерском уровне — это важный шаг на пути восстановления объёмов грузоперевозок. Об этом заявил депутат эстонского парламента (Рийгикогу) от Центристской партии Дмитрий Дмитриев, комментируя итоги визита в эстонской делегации в Москву, сообщает издание Postimees.

Transrussia.ru TransRussia

Напомним, что 18 апреля в Москве на полях международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia по инициативе эстонской стороны состоялась встреча председателей совместной российско-эстонской транспортной комиссии — cтатс-секретаря, заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова и вице-канцлера по транспорту министерства экономики и коммуникаций Эстонии Ахти Кунингаса.

«Россия всегда была и останется нашим соседом, поэтому, несмотря на многие другие нерешенные вопросы между ЕС и РФ, нам нужно искать возможности для диалога. Прямой и конструктивный, местами даже не самый легкий, диалог может принести намного больше пользы, чем продолжительный ледниковый период в отношениях», — убеждён Дмитриев.

Он также обращает внимание на то, что соседние Латвия и Литва, в отличие от Эстонии, не прекращали экономического сотрудничества с РФ и поддерживали диалог с российскими коллегами. Это отражается на объемах грузоперевозок через порты и по железной дороге этих двух стран, отмечает Дмитриев.

Депутат напоминает, что за последние десять лет грузооборот в Эстонии сократился более чем в три раза: с 36,1 миллионов тонн в 2005 году до 11,3 — в 2015-ом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля после семилетнего перерыва состоялось рабочее совещание государственной комиссии Эстонии по вопросам транзита. Комиссия была создана при министерстве экономики и коммуникаций страны в 2003 году. Предполагалось, что члены комиссии будут предоставлять государству экспертную оценку ситуации в транзитном секторе. В состав комиссии входят представители различных государственных ведомств и предприятий, связанных с логистикой и транзитом.

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Усть-Луга опередила всех

Грузооборот российских портов Балтийского моря за январь-март 2017 года вырос на 8% в сравнении с предыдущим годом и составил 61,4 млн тонн, следует из документов ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Port-ustluga.ru Морской торговый порт Усть-Луга

Большой порт Санкт-Петербург увеличил свои показатели на 6%, обработав 12,6 млн тонн грузов. Перевалка нефтепродуктов сократились на 11% и составила 1,8 млн тонн. Грузооборот порта Приморск увеличился на 6% в сравнении с прошлым годом до 16,5 млн тонн. Оборот нефти вырос на 9% до 12,6 мл тонн, объёмы нефтепродуктов показали снижение на 1% до 3,8 млн тонн. За отчётный период перевалка в порту Усть-Луга составила 24,4 млн тонн, что на 9% больше в сравнении с прошлым годом. Объёмы перевалки нефти выросли на 8% и составили 8 млн тонн. В сегменте нефтепродуктов фиксируется снижение на 4% до 7,9 млн тонн. Порт Высоцк в январе-марте обработал 4,7 млн тонн, что на 20% больше по сравнению с результатом 2016-го. Через порт прошло 3 млн нефтепродуктов — на 22% больше в сравнении с прошлым годом. Грузооборот порта Калининград составил 3,1 млн тонн (+1% к прошлогоднему результату). На четверть снизился оборот нефти — до 165,7 тыс. тонн. Нефтепродукты, напротив, показали рост на 8% до 380,9 тыс. тонн.

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В российской Арктике может появиться единый логистический оператор

ФГКУ «Администрация Северного морского пути» может взять на себя все операторские функции в Арктическом регионе России. Об этом заявил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев в рамках конференции «Арктический диалог», проходившей 25 апреля в ИА REGNUM.

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По его словам, СМП в ближайшее время будет наращивать грузопоток быстрыми темпами, и для управления столь масштабными процессами необходима модернизация Администрации Севморпути.

Так, действующая структура может заняться обеспечением аварийно-спасательной готовности, гидрографическими измерениями, а также частично организацией логистики и координацией судов.

«Таким образом, Администрация будет выполнять функции того самого единого логистического оператора для Арктической зоны РФ, и все государственные ресурсы на этой акватории будут организованы», — говорит Клюев.

Сегодня Администрация СМП выдаёт разрешение на плавание судов в акватории Северного морского пути, осуществляет мониторинг гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, также предоставляет информационные услуги в области организации плавания судов.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на IV Международном форуме «Арктика – территория диалога»

Напомним, что в мае 2016 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поддержал идею создания единого оператора Северного морского пути. В конце марта этого года президент России Владимир Путин на международном форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске заявил о том, что поручил правительству страны проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы.

Объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом и составили 7,3 млн тонн. По оценке вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, к 2022 году загрузка СМП может составить 40 млн тонн.

СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км).