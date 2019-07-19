Алина Соловьёва

Автор

Детство провела в г. Сочи. Обучалась на факультете свободных искусств и наук в Санкт-Петербургском государственном университете, защитила диплом бакалавра искусств Бард-Колледжа (Нью-Йорк). Долгое время работала в сфере культуры и искусства (Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов, французская галерея Boccara gallery, музей современного искусства Эрарта). В настоящее время является специалистом по международному молодёжному сотрудничеству в Синодальном отделе по делам молодёжи РПЦ, а также курирует вопросы русско-сербского культурного взаимодействия.