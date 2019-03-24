Санкт-Петербург, 24 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. KGallery была образована в 2006 году и изначально была ориентирована на организацию экспозиций и продажу русского искусства начала ХХ века. Первые выставки были посвящены крупным мастерам живописи: Борису Григорьеву, Борису Кустодиеву, Кузьме Петрову-Водкину, художникам русского зарубежья. Со временем интересы расширились, и собственное собрание галереи пополнилось работами советских художников, были организованы выставки группы «Одиннадцать», Евгения Расторгуева, Николая Мартынова, художников Петровской академии наук и искусств.

KGallery Борис Григорьев. Новичок. 1911. Картон, смешанная техника. 49 х 49,7. Собрание KGallery

В 2013 году галерея приобрела две крупные частные коллекции нонконформистского искусства. На базе этого материала в Государственном музее истории Петербурга была организована выставка «Ленинградская коллекция». Таким образом, началось активное сотрудничество с государственными музеями Санкт-Петербурга и России — с Государственным Русским музеем, с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства, Научно-исследовательским музеем Российской Академии художеств и многими другими. KGallery не только предоставляет на музейные выставки предметы из своего собрания, но и выставляет произведения из музейных фондов на собственных выставках, что является уникальным опытом для частной галереи.

За последние годы в KGallery проводились выставки Геннадия Устюгова, Анатолия Белкина, Татьяны Назаренко, художников «Арефьевского круга» и других современных авторов. Не забывая о своих первоначальных ориентирах, значительное место продолжают занимать и выставки художников Серебряного века. Так, например, впервые за долгие годы здесь были организованы экспозиции Сергея Судейкина (первая персональная выставка художника с момента его эмиграции), Константина Сомова (впервые за последние пятьдесят лет), незаслуженно забытого графика Виктора Замирайло.

Наряду с длительными проектами, в галерее практикуются выставки одной картины, пользующиеся большой популярностью. В 2013 году был представлен «Портрет мадемуазель Подбельской» Николая Фешина, в 2015 — «Голова крестьянина» Казимира Малевича, в 2017 — «Концерт» Павла Челищева.

С начала своей деятельности KGallery не ограничивается выставками живописи и графики. В 2011 году здесь был реализован проект «Ленинград 60−70-х», включивший в себя обширную экспозицию артефактов указанной эпохи: были представлены модели одежды, фотографии, предметы быта. В 2014 галерея стала развивать направление фотовыставок и активно сотрудничать с известными мастерами фотографии из США Робертом Уитманом и Алланом Танненбаумом. В 2018 году в рамках Петербургского Международного экономического форума открылась выставка «Космос — истории людей» — оригинальный проект галереи, сочетавший документы и экспонаты, касающиеся истории развития космической отрасли СССР, и художественные произведения «космической» тематики.

В настоящее время KGallery — это динамично развивающийся проект, включающий в себя художественную галерею, фонд которой насчитывает порядка 4000 единиц хранения, образовательный центр «Дом Бенуа», где проходят лекции об искусстве, встречи с деятелями культуры и презентации изданий, а также только что открывшееся BookCafe — оригинальный формат кафе — книжного магазина.