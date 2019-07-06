Санкт-Петербург, 6 июля, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Антикварный салон «Сокровища Петербурга» работает с 2000 года, однако сама организация занимается продажей предметов старины с 1989 года. В салоне продаются старинная мебель, русский, европейский и восточный фарфор и стекло XVIII — начала XX века, картины и гравюры западноевропейских и русских мастеров, люстры и осветительные приборы, а также антикварные ювелирные украшения и серебряная утварь.

Салон «Сокровища Петербурга» Дамские платья из коллекции Натальи Костригиной, представленные на лекции, посвященной жизни в Петербурге XIX столетия, проходившей в гостинице Амбассадор

В салоне приобретают предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства как любители старины, так и профессиональные коллекционеры. Так, мебелью в стиле ампир начала XIX века из коллекции салона была пополнена экспозиция Елагиноостровского дворца. В убранстве дворцов Петергофа, Ораниенбаума и Юсуповского дворца сегодня также присутствуют предметы, приобретённые в галерее.

Салон «Сокровища Петербурга» регулярно участвует в антикварных выставках. Частная коллекция дамского городского костюма 2-й половины XIX — начала XX века, принадлежащая владельцу галереи Наталье Костригиной, выставлялась на различных музейных площадках, участвовала в российских и зарубежных проектах и выставках. Среди последних экспозиций, в которых были представлены предметы салона, следует отметить выставки «Как одевался Великий немой?» в Белом зале Большого Петергофского дворца, «Серебряный век» в Юсуповском дворце, выставку в Сытном дворе в музее-усадьбе Коломенское в Москве.

В салоне «Сокровища Петербурга» проводятся полуторачасовые экскурсии по его залам. Сотрудники салона рассказывают о стилях и техниках, в которых выполнены представленные в салоне вещи, об их истории и процессе их реставрации.

Салон также известен своей работой с театрами и киностудиями — его сотрудники помогали подбирать костюмы и интерьеры для съёмок и постановок. Предметы салона использовали Театр Ленсовета и Московский драматический театр, мебель из «Сокровищ Петербурга» можно видеть в фильме «Анна Каренина» 1997 года, а детали костюмов и аксессуары использовались Екатериной Рождественской для фотопроекта «Частная коллекция». Предметами салона интересовались посещавшие его современные модельеры — Джон Гальяно, Валентин Юдашкин, Татьяна Парфенова.