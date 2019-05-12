Москва, 12 мая, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Галерея-мастерская «Варшавка» Объединения «Выставочные залы Москвы» — это многофункциональный культурно-досуговый центр в южном округе столицы. Выставки и вернисажи здесь организуют с 1983 года. За свою тридцатилетнюю историю галерея раскрыла потенциал не только как экспозиционная площадка, но и как территория, ориентированная на искусство и просвещение: наряду с выставками, здесь успешно функционируют изостудия, мастерская мозаики, мастер-классы по кружевоплетению и основам работы с бумажной пластикой.

Бокс; в ожидании

«Насыщенную выставочную программу сопровождают просветительские мероприятия: лекции, паблик-токи, мастер-классы, показы фильмов, занятия для детей. Часть из них проводится бесплатно, ведь главная цель — постижение искусства на всех уровнях. Вдобавок к этому, администрация галереи стремится создать уютную атмосферу и вдохновляющую среду», — сообщает Нина Исаковна, руководитель и куратор галереи-мастерской.

В январе 2015 года в стенах галереи родилась идея проекта «Мозаичный квартал»: новый формат общения горожан с окружающим их пространством, где каждый желающий получил возможность через творчество трансформировать городскую среду. В результате был дан старт серии бесплатных мастер-классов по искусству мозаики под руководством профессиональных мозаичистов для всех желающих. На протяжении полугода жители округа создавали свои маленькие мозаичные «шедевры», в итоге в июле 2015 г. первое большое панно «Музыка в мозаике» появилось на одном из старейших домов Нагорного района Москвы. Таким образом, москвичи самостоятельно сделали типовые постройки уникальными и узнаваемыми. На сегодняшний день в Нагорном районе насчитывается пять монументальных мозаичных панно, выполненных в разных стилях и техниках.

Поэтому «Варшавка» сегодня — это не классическая галерея, где посетитель постоянно отгорожен от искусства всевозможными барьерами. Это вход в мир, где каждый может не только любоваться, но и созидать.