Москва, 7 марта, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Галерея «Евразия» работает на антикварном рынке почти 30 лет, с 1990 года.

Галерея «Евразия» Фигура «Крадущийся тигр». Япония, первая половина 20 в. Бронза, литьё, патинирование, гравировка

«За это время мы прошли значительный путь — от небольшого магазина на Фрунзенской набережной, принимавшего на комиссию любой антиквариат, до большой галереи на Никитском бульваре, специализирующейся на искусстве Японии, Китая и буддийских артефактах. Мы быстро поняли, что без специализации нас трудно будет отличить от других антикварных магазинов, торгующих всем подряд. А в антикварной торговле успеха добиваются те, кто имеет глубокие знания в одном или нескольких из многочисленных сегментов рынка. Учитывая мой значительный опыт коллекционирования, знание иностранных языков (японский и английский), а также длительное пребывание в Японии, было принято решение ориентироваться на японское и китайское искусство», — рассказывает бессменный руководитель галереи Владимир Кленов.

Всего в галерее постоянно экспонируется более ста предметов буддийского искусства разных периодов: золоченые скульптуры из металла Монголии, Тибета и Китая, буддийские скульптуры (с XV по конец XX века), тханки (традиционные буддийские иконы на материи), предметы буддийского алтаря, а также мелкие вещи, которые заказывают верующие для личного пользования, и др.

«Интерес к отдельным сегментам китайского антиквариата можно охарактеризовать как волнообразный. Одно время очень хорошо продавались старинные изделия из кости, а именно «шар в шаре», шахматы, фигуры мудрецов и красавиц. Люди интересовались предметами, изготовленными из бамбука, и шелковыми вышивками. В настоящее время на рынке востребованы китайские эмали, но только парные и в отличной сохранности. Китайское серебро в данный момент переживает период застоя, а вот фарфор по-прежнему интересует наших посетителей. Недавно галерея расширила ассортимент современными авторскими произведениями», — продолжает делиться секретами Владимир Константинович.

«Евразия» с удовольствием работает с декораторами и дизайнерами интерьеров. Они тонко чувствуют современные тенденции и ретранслируют эти мысли своим клиентам и предлагают уникальные артефакты из коллекции галереи. В то же время «Евразия» является постоянным участником Российских антикварных салонов и много раз становилась лауреатом в категории «Лучшая экспозиция искусства Востока», а предметы из ее собрания украшают выставки Государственного музея Востока в Москве.