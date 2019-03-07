Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Галерея коллекционного искусства DiDi открылась в 2003 году, став одной из первых профессиональных галерей в Санкт-Петербурге. На протяжении почти 20 лет галерея специализируется на неофициальном искусстве Ленинграда и Москвы второй половины XX века, или на т.н. «авангарде второй волны». Основу коллекции составляют работы художников русского андеграунда 1970−1980−1990-х гг., чьи имена вошли в историю отечественной культуры и стали фундаментом для развития современной арт-сцены. Помимо русского неофициального искусства, в DiDi Gallery также представлено творчество некоторых современных авторов.

Галерея DiDi Владимир Овчинников. Мастерская. 2009. Холст, масло,110 х 140

Петербургская живопись представлена известным «Арефьевским кругом», школой Владимира Стерлигова (включая Александра Батурина, Татьяну Глебову), такими художниками, как Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Овчинников, Леонид Борисов, Иван Сотников, Вячеслав Михайлов, Тимур Новиков, Елена Фигурина и др. Ключевые московские художники из коллекции DiDi: Дмитрий Краснопевцев, Аркадий Петров, Наталья Нестерова, Леонид Пурыгин, Михаил Рогинский, Олег Целков.

Произведения из коллекции DiDi есть как в русских, так и в зарубежных музеях, а также представлены аукционными домами Европы и Америки. Галерея часто предоставляет работы художников для музейных выставок, включая Государственный Русский Музей, Московский музей современного искусства (MMоMA), ЦВЗ «Манеж». Государственные музеи регулярно приобретают в галерее DiDi произведения таких авторов, как Евгений Михнов-Войтенко, Павел Леонов, Аркадий Петров, Елена Фигурина, Ольга Булгакова и др.

Деятельность галереи имеет не только коммерческий, но и просветительский характер, за последние 10 лет в галерее состоялось свыше 50-ти культурных событий, в том числе открытия выставок, творческие встречи с художниками и искусствоведами (Artis's Talk), лекции научных деятелей, арт-медиации с участием экспертов, перформансы и концерты. В первую очередь, стоит отметить выставки, знакомящие публику с неофициальной культурой Ленинграда и Москвы, на которых представлены редкие экспонаты из частных коллекций (произведения Леонида Пурыгина, Евгения Михнова-Войтенко, Леонида Борисова). Многие проекты были посвящены исследованию малоизвестных явлений в неофициальном искусстве Ленинграда — например, выставки и издание каталогов с архивными материалами арт-объединений «Алипий» (2013 г.) и «Летопись» (2014 г.). Также в галерее не раз проходили персональные выставки московских семидесятников, работы которых можно редко увидеть в Петербурге: Наталья Нестерова, Аркадий Петров, Ольга Булгакова, Александр Ситников.

Реваз Жвания, основатель и директор DiDi Gallery: «Искусство — это образ жизни. Наша высшая цель состоит в том, чтобы выпустить этот образ в мир, помочь художнику найти своего почитателя, а произведению — своего коллекционера»