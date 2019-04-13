Санкт-Петербург, 14 апреля, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Появившаяся на петербургском арт-рынке еще в 2000 г. Marina Gisich Gallery позиционирует себя как галерея современного искусства и занимается продвижением начинающих художников, реализацией выставок работ признанных классиков (Г. Богомолов, Е. Юфит), а также ключевых художников последних десятилетий (К. Рагимов, В. Кустов, П. Белый, В. Пушницкий, М. Алексеева и др.). Галерея разрабатывает проекты с такими крупными музеями, как Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, Московский музей современного искусства, Музей Москвы и др., а также финским Waino Aaltonen Museum в Турку, где в 2014 г. прошла выставка петербургского искусства «Кристаллизации».

Marina Gisich Gallery Виталий Пушницкий. Клуб коллекционеров. 2017. Холст, масло. 190 × 290 см

Одним из самых интересных проектов галереи стала выставка представителя петербургской художественной династии Григория Майофиса «Бестиарий» в Московском мультимедиа Арт Музее, где были представлены работы в технологии бромойля — на стыке фотографии и живописи.

Marina Gisich Gallery является участником международных ярмарок в России и за рубежом. Она также курирует разработку концепций новых галерей, о чем свидетельствует работа с Ural Vision Gallery в Екатеринбурге и Galerie Musee Kums в Антверпене, Бельгия.