Москва, 22 января, 2019, 22:25 — ИА Регнум. В самом центре Москвы, недалеко от Трубной площади, расположилась галерея Orekhov Gallery, основанная скульптором Григорием Ореховым в 2017 году, в которой представлены экспериментальные арт-коллаборации художников, работающих в разных направлениях современного визуального искусства. Помимо галерейного пространства, в стенах галереи расположилась арт-резиденция, где решаются неповторимые пластические задачи и реализуются скульптурные проекты.

Помимо коммерческой деятельности галерея поддерживает начинающих художников, не только в рамках проектов собственной галереи, но в сотрудничестве с ведущими культурными институциями.

«Я изначально задумывал галерею не как бизнес. Для меня Orekhov Gallery — арт-сцена, на которой я могу независимо ни от кого демонстрировать результаты коллабораций с художниками, которых мне хочется поддерживать, которые мне интересны», — рассказал основатель галереи Григорий Орехов.

За достаточно короткий промежуток времени со дня основания Orekhov Gallery успела поучаствовать в международных ярмарках современного искусства, провела ряд индивидуальных и групповых выставок.

«Хочется верить, что общими усилиями, регулярно подпитывая «моду» на культуру, развивая и образовывая наших коллекционеров, нам удастся приблизиться к международным показателям и сформировать арт-рынок в России», — считает Григорий Орехов.