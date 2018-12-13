Москва, 13 декабря, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Галерея «Веллум», расположившаяся в историческом центре Москвы на Пречистенке, одна из самых старых в Москве, она существует уже более 18 лет. В ее стенах можно найти русскую религиозную живопись, эскизы театральных костюмов, русский лирический пейзаж настроения, картины советских художников-«шестидесятников» и мастеров еврейской культурной традиции, а также помимо живописи — станковую скульптуру.

Любовь Агафонова А. В. Маковский. На севере (начало белых ночей). 1898–1916 гг

Интересно отметить, что в коллекции «Веллума» находятся не только работы художников первого ряда (И. Шишкина, В. Борисова-Мусатова, В. Сурикова и пр.), но и произведения гораздо менее известных, но очень талантливых мастеров. Так, здесь представлены картины Н. Шестопалова, А. Бубнова, А. Коноваловой, А. Моносзона и других. «Веллум» помогает заново открыть творчество этих художников, организуя монографические выставки по всей России — в Государственном Литературном музее (Дом Остроухова) в Москве, в Государственном музее Востока, историко-художественном музее Мурома и др.

Основатель галереи искусствовед и коллекционер Любовь Агафонова является куратором многих собственных и групповых проектов, которые прошли не только в стенах галереи, но и на других площадках, всего их более семидесяти. Например, с ее участием в 2018 г. при поддержке Российского Фонда культуры в «Центре искусств. Москва» состоялась выставка «Борис Смирнов-Русецкий. Идущий», в сентябре 2017 г. Российская академия художеств представила выставку «Георгий Нисский и Илья Кац. Два капитана. Живопись и графика 1920-е — 1960-е гг.», а в декабре 2016 г. Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова открыла свои двери посетителям выставки «Коровин и ученики».