Санкт-Петербург, 12 мая, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Антикварная галерея «Петербург» известна в среде российских коллекционеров и знатоков старинного искусства как первая в городе на Неве частная организация, профессионально занимающаяся предметами старины и искусством XVIII — начала XX века. Историю галереи можно начать еще с 1988 года, когда первый в Ленинграде частный антикварный магазин был открыт на улице Фурштатской, 42 (бывшей улице Петра Лаврова). С 1991 года галерея неизменно работает в самом центре города в историческом здании по адресу Невский проспект, 54.

И.А.Монигетти «В Дворцовой галерее», 1868 г. Коллекция антикварной галереи «Петербург»

Свое название антикварная галерея «Петербург» получила не случайно, так как она специализируется на произведениях живописи, скульптуры и декоративных предметах золотого «петербургского периода» в русском искусстве XIX — начала XX века. В коллекции галереи представлена живопись выдающихся русских пейзажистов, таких как А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ю.Ю. Клевер, А.Н. Шильдер, мастеров акварели (И.А. Монигетти, Л.О. Премацци), жанровой живописи (И.А. Владимиров), прекрасных графиков ленинградской школы (В.В. Лебедев, Н.А. Тырса, Ю.А. Васнецов), а также произведения декоративно-прикладного искусства периода его наивысшего расцвета: от ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже до кабинетной бронзы и мебели эпохи модерн. В настоящий момент особое внимание при формировании коллекции галерея уделяет именно русской живописи и прикладному искусству рубежа XIX—XX столетий.

Для широкого круга петербургских зрителей галерея стала известна благодаря серии уникальных для города выставочных проектов, дающих возможность увидеть произведения русских художников из частных собраний. С 2014 года по инициативе и при непосредственном участии директора галереи Игоря Полторака в выставочных залах «Ленинград Центра» регулярно проходят выставки, собирающие работы из частных коллекций со всей России. Этот проект стал важным этапом для развития всего антикварного рынка в Петербурге, делая его более прозрачным и открытым для зрителей. Галерея «Петербург» активно сотрудничает с российскими музеями, поддерживая инициативы по восполнению исторических утрат и воссоединению коллекций. Так, при содействии галереи собрание ГМЗ «Царское Село» пополнилось значимыми произведениями живописи и бронзовой скульптуры XIX века.

Новым этапом развития проекта стало открытие выставки «Художники «Мира искусства». Портреты» в «Ленинград Центре» в октябре 2018 года, открывшей трилогию, посвященную 120-летию основания крупнейшего объединения художников в России конца XIX — начала XX века. На выставке петербургские зрители смогли увидеть более семидесяти выдающихся работ известнейших русских художников, таких как Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова, Константин Сомов и Лев Бакст. Экспозиция стала первым в городе столь масштабным проектом, в который вошли исключительно работы из частных коллекций. В 2019 году галерея «Петербург» планирует открытие двух выставок, завершающих трилогию, в которые войдут пейзажные и жанровые произведения «мирискусников», а также их блистательные театральные работы.

По мнению генерального директора галереи «Петербург», возглавляющего Ассоциацию антикваров Санкт-Петербурга, Игоря Полторака «выставочная и образовательная деятельность является важной частью нашей работы, поскольку мы считаем необходимым и стремимся способствовать формированию и постоянному расширению круга людей, интересующихся историей искусства и коллекционированием».