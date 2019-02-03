Москва, 3 февраля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. В Центре современного искусства «Винзавод» находится входящая в топ-5 российских галерей по версии Forbes художественная галерея Pop/off/art. Она работает в Москве с 2004 года, а в 2012—2014 годах также имела филиал в Берлине.

Эрик Булатов. Русский XX век. III. 1998-1999. Холст, масло

В целом специализируясь на отечественном и международном современном искусстве, Pop/off/art особенно фокусирует свою деятельность на работе с постсоветскими авторами, а также с художниками Восточной и Центральной Европы. Произведения представленных в экспозиции авторов выставлялись в Государственном Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства, «Гараже» и Ельцин-центре. В галерее прошли выставки зарубежных художников — гречанки Д. Флессы, латвийца А. Эглитиса, групповые выставки венгерских и немецких художников.

Помимо музейно-выставочной, Pop/off/art активно ведёт коммерческую деятельность, имея в своём запасе работы Э. Булатова, И. Шелковского, А. Петрова, Н. Касаткина, А. Гросицкого, В. Пушницкого, Ольги и Олега Татаринцевых, И. Новикова, В. Юрашко, В. Бегальской. Галерея является участником российских и международных ярмарок (от Cosmoscow до Vienna Contemporary), занимается изданием искусствоведческих монографий и имеет богатую коллекцию книг и редких изданий и очень дорожит ими. В 2017 г. владелец галереи Сергей Попов выпустил собственную книгу «Эрик Булатов. Картина после живописи».