Москва, 3 июня, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Московская галерея актуального искусства RuArts была создана в 2004 году меценатом и коллекционером Марианной Сардаровой, в её задачи входит проведение персональных и групповых выставок, продвижение и достойное представление отечественных современных авторов в России и за рубежом, а также работа с коллекционерами и продажа работ. Большое внимание RuArts уделяет образовательным, просветительским и грантовым программам, направленным на поддержку российских современных художников.

Zoom. «Катастрофа наших дней». Выставка «Части стен 2». Галерея RuArts

Сегодня в галерее RuArts представлены все виды современной художественной практики: живопись, графика, фото, видео, скульптура и инсталляция. RuArts сотрудничает как с молодыми начинающими художниками, так и со сложившимися именами: Сергей Борисов, Александр Захаров, Вита Буйвид, Михаил Розанов. В последнее время галерея также продвигает российских художников уличной волны. Среди них можно выделить Дмитрия Аске, Марата Морика и Алексея Луку.

«В галерее RuArts сложился свой круг авторов — это уже известные художники, восходящие звезды и совсем молодые, но очень перспективные — Кир Эсадов, Алексей Партола, Иван Найнти и другие. Таким образом, мы работаем по трем разным направлениям, с тремя разными стратегиями. С каждым художником мы получаем очень интересные и разнообразные задачи. Что касается продаж, то в последние годы у нас лучше продаются необычные техники (стерео-варио печать Захарова) и фотография, чем живопись. Наши клиенты любят и ценят нас за большой выбор работ в самых разных техниках и широкий ценовой диапазон», — заявила Катрин Борисов, арт-директор галереи RuArts.

Помимо российских художников, галерея RuArts представляет зарубежных авторов. Например, RuArts первой привезла в Москву выставки таких лидеров мировой фотографии как Спенсер Туник, Эрвин Олаф, Кимико Йошида, Ноэ Сендас и Нобуеси Араки.

Для широкого круга зрителей в RuArts были организованы образовательные программы: цикл лекций Дмитрия Аске о граффити и стрит-арте, а также цикл лекций Василия Кудрявцева о фотографии и музыке. Кроме того, в галерее проводятся ежегодные аукционы искусства уличной волны, организованные Фондом RuArts совместно с Творческим объединением «Артмоссфера». Вход на все выставки и образовательные программы всегда свободный.