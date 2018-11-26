Москва, 26 ноября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Московская «Альбион Галерея», ведущая свою историю с 1999 года, расположилась в уютном дворике в районе Остоженки, сохранившем черты старого московского уклада. Коллекцию составляет живопись и графика XIX-ХХ веков, европейская живопись XVIII—XIX веков, а также старинные гравюры, литографии и географические карты XVI—XIX веков. Дополняя друг друга, эти три составные части служат источником представлений о том, как формировалась культурная и художественная среда в минувшие эпохи.

Бенуа Альберт Николаевич (1852-1936). Река Кама. 1908.

Помимо научной работы, «Альбион Галерея» занимается выставочной деятельностью. Временные экспозиции охватывают широкий спектр эпох, школ и авторов: от гравюр европейских старых мастеров, начиная с Рембрандта и Каналетто, до причудливой «Структуры сна» современной художницы Олеси Карпачёвой, тонкими аллюзиями и изящными линиями напоминающей о Прекрасной эпохе.

Громким проектом галереи, получившим большой общественный резонанс, стала выставка «Арнольд Лаховский (1870−1937). Очарованный странник», первая ретроспектива художника, организованная совместно с московским Музеем русского импрессионизма. Она стала премьерной выставкой недавно созданного музея и вновь открыла для публики имя незаслуженно забытого замечательного русского художника.