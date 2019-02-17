Москва, 18 февраля, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Московская галерея «Диалог» располагается в историческом центре на улице Пречистенка с 2006 года. В ней представлены живопись и графика русских художников XIX — начала XX веков (И. Айвазовский, И. Шишкин, Н. Альтман, И. Машков, М. Шагал и др.), а также всемирно признанные европейские мастера XVI — XIX вв., такие как Верне, Баренд Корнелис Куккук, а также уникальные предметы декоративно-прикладного искусства из серебра и бронзы и старинные артефакты из стекла и фарфора. Совсем недавно в коллекции галереи появились и представители современного искусства, такие как Жерар Шлоссер и Роберт Индиана.

Баренд Корнелис Куккук. «Зимний пейзаж с путниками», 1832

Основной концепцией деятельности галереи является привлечение интереса нового поколения коллекционеров к предметам изобразительного искусства, а также развитие процесса коллекционирования в России в контексте мировых художественных тенденций. Именно поэтому галерея активно участвует в ярмарках искусства, организует выставки, участвует в дискуссиях и круглых столах.

Так, в феврале 2018 г. галерея представила на Антикварном салоне Russian Art &Antique Fair экспозицию, посвященную взгляду художника на тело человека, поиску и ожиданию своего героя, музы и рефлексии от этой встречи. Также в сентябре 2018 г. совместно с МУАР им. А.В. Щусева галереей был подготовлен масштабный выставочный проект «Александр Дейнека. Контуры глобальной эпохи», включивший произведения из коллекции галереи Диалог, Государственной Третьяковской галереи и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Важно отметить, что большая часть этих работ ранее никогда не издавалась и не была представлена публике.

«Я верю, что вдумчивое и внимательное отношение к произведению искусства и его приобретению, а также выставочные проекты значимых художников прошлого привлекут внимание большего количества коллекционеров и любителей искусства, что будет способствовать оживлению и развитию российского арт-рынка» — считает основатель галереи «Диалог» Михаил Прозоров.