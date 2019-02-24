В выставочном сезоне 2018−2019 московская галерея «Ковчег» отмечает своё 30-летие. Ее кураторами много лет являются Сергей Сафонов и Игорь Чувилин. Проекты галереи связаны с наследиями российских художников ХХ века: преподавателями и учениками ВХУТЕМАСа, творческими объединениями 1920-х гг., «неофициальным» искусством советского времени, художниками 1960-х и московской художественной традиции, наследующей этим авторам. Галерея постоянно возвращается в своей деятельности к творчеству А. Лабаса, А. Софроновой, К. Истомину, Р. Барто, Г. Басырову, А. Максимову и др. Однако она занимается также и продвижением современных авторов. Многие из них уже были представлены ею на выставках и международных художественных ярмарках в Финляндии, Швейцарии, Германии и Литве.

Галерея «Ковчег» Александр Максимов. Конец осени. 1966. Картон, масло

«Фирменный» ковчеговский продукт — тематические выставки. Такими были «На солнечном пляже в июне…» — про отдых на пляже в искусстве ХХ — начала XXI века, «Марш энтузиастов» — про строй, очередь и толпу, «Нежность» — про полёты и попытки взлететь, «Желтые страницы» — о взаимодействии газеты и искусства, «Кухня», «Дачники», «Время берёз» и др. Десятки выставочных проектов галереи были осуществлены в содружестве с московскими и региональными музеями — Третьяковской галереей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, музеями В.В. Маяковского и А.С. Пушкина.

«Ковчег» — едва ли не единственная галерея, почти одновременно участвовавшая и в ярмарках современного искусства, вроде «Арт-Москвы», и в Антикварных салонах. Наше исследование искусства прошлого всегда совмещалось с активным интересом к современным авторам. Никогда не записывались ни в антикварные галереи, ни в контемпорари. Отсюда и наш взгляд на всё устройство художественного рынка: нам кажется, что всё интересное здесь происходит в рамках авторских проектов. То есть институции меняются, галереи возникают и пропадают, но наиболее весомый вклад в картину московской художественной жизни вносят персонажи или коллективы, лично увлеченные своей деятельностью», — отмечает Игорь Чувилин.