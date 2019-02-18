Галерея «Гридчинхолл», основанная предпринимателем и коллекционером Сергеем Гридчиным, работает в Московской области с 2009 года. Помимо галереи, это «арт-резиденция» со студией и мастерской общей площадью 400 м², где живут и работают художники. «Гридчинхолл» специализируется на современной живописи, графике и скульптуре таких художников, как Владимир Григ, Олег Хвостов, Борис Матросов, Дмитрий Шорин, Катя Рожкова, Никита Алексеев и др. Работы современного визуального искусства из коллекции «Гридчинхолла» присутствуют в собраниях Государственного центра современного искусства и Московского музея современного искусства, некоторые работы участвовали в групповых выставках в Русском музее (Дмитрий Гутов, «Человек, помогающий всаднику на лошади»), Дарвиновском музее (Никита Алексеев, «Птицы Подмосковья»), в фестивале «Фома» (Аня Жёлудь, «Гинекологический кабинет»).

Олег Хвостов. Большой тосканский пейзаж, 2015. 150 x 200 см, холст / масло

Арт-сообщество высоко оценило выставочный проект Дмитрия Каварга «Волос Кулика», который был номинирован на премию Кандинского, а также «Последнюю выставку» Анны Жёлудь, номинировавшуюся на конкурс «Инновация» в категории «Произведение визуального искусства».

Наиболее значимыми выставками стали: «Рисунки Рембрандта» Дмитрия Гутова — этой выставкой открылась галерея «Гридчинхолл», и была одной из первых выставок «объемных металлических скульптур» у Гутова; «Скупой русский пейзаж» — творческий диалог двух мэтров концептуализма, Никиты Алексеева и Бориса Матросова; «Последняя выставка» и «Хуже, чем ничего» Ани Жёлудь — творческие высказывания известного художника. С 2017 года на площадке «Гридчинхолла» работает клуб-лекторий, где читают лекции по истории искусств, оперной музыке и здоровому образу жизни.

«Оцениваю рынок современного искусства как перспективный. Особенно в России, поскольку здесь пока он развит слабо. Сравниваем с коммунистическим Китаем и видим разницу, перспективы из сегодняшней позиции очень велики. Когда они реализуются — большой вопрос. В России рынок в любом направлении может развиваться, потенциал велик, но отсутствует, на мой взгляд, работа по брендингу. То, что явно присутствует на западном рынке и слабо развито у нас. Если в этом направлении будет движение, то и спрос будет расти» — рассказал основатель галереи «Гридчинхолл» Сергей Гридчин.