Александр Димитровский
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Последние публикации
Музыка, дающая надежду. «Вертепное действо» отца Никиты из Докучаевска
Коллекция отца Никиты насчитывает почти полтора десятка необычных музыкальных инструментов. Гусли с разным количеством струн, гитара, укулеле, мандолина и некоторые ее сородичи, различные нетрадиционные флейты типа армянского дудука, двухствольной джаламыги, различные перкуссии. Даже колокольчик...
17 ноября 2023
«Волк Захарченко и медведицы Януковича». Зверотерапия фермера Кряжева
Когда фермер Геннадий Кряжев еще в 90-е решил создать в брошенном за ненадобностью сельском клубе мини-зоопарк, он и предположить не мог, что это превратится в судьбу и смысл жизни. То, что начиналось как хобби, теперь раскинулось на 2,5 гектара, и территорию даже за день обойти трудновато. А ферма...
29 сентября 2023
Донецкий «Калашников». Ополченский ВПК Александра Конорева
Вернуться в профессию оружейника Александра Конорева жизнь заставила. Когда-то в 70-е он учился в Туле и на спор сделал копию пистолета Макарова. Говорит, когда положили рядом, то на его образец сказали «фабричный», а заводское оружие было единогласно признано рукодельной копией. А 2014 год...
11 сентября 2023
Хозяин бронезверинца. Комбат бригады «Пятнашка» мечтает поймать «Леопарда»
В хозяйстве комбата бронегруппы донецкой интербригады «Пятнашка» (ныне 2-й отряд полка специального назначения минобороны ДНР) почти нет подаренной или переданной откуда-то техники — практически вся трофейная. Угнанная под носом противника с поля боя, отремонтированная и поставленная в строй. «Вот...
8 сентября 2023
«Хорошо горит натовский «зверинец». Под Угледаром жарко и без солнца
Угледарское направление в Донбассе — одно из самых кровопролитных, хотя гремит теперь вся линия фронта. Увидеть это своими глазами стало гораздо сложнее, военные не хотят рисковать жизнями журналистов. Поэтому, когда зовут на «передок», я не отказываюсь, а бросаю всё и еду. В районе поселка...
20 июня 2023
Петербургский фестиваль «Алые паруса» начался с Мариуполя
19 июня у городской пристани Мариуполя состоялся праздник выпускников «Алые паруса». За образец был взято одноименное торжество, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Более того, мариупольский фестиваль предшествует петербургскому — который пройдёт 24 и 25 июня. На мариупольском пирсе...
19 июня 2023
Раскол семей и «жёны декабристов». Репортаж из Сватово
Стоящий почти на самой передовой в ЛНР город Сватово по ощущениям откатился в далекие 90-е годы. Интернета здесь нет, работы почти тоже нет — градообразующие предприятия давно остановились — зато в максимальном плюсе валютчики и торгаши. Вполне бойко работает рынок, где продаются многие продукты и...
13 июня 2023
«Гарпии» против «Ведьм». Один день с дронобойцами под Сватово
Разведывательные и ударные дроны всех мастей стали главной приметой войны, в которой Луганская и Донецкая Народные Республики находятся уже девять лет. А с началом СВО фронт стал еще стремительнее накачиваться современной техникой, где против угрозы с неба появилась новая защита с земли...
6 июня 2023
«Мы все друг другу доверяем». Как живут дети в Перевальском интернате в ЛНР
У них есть своя валюта, почти настоящие квартиры, друзья, уже ставшие родными, небольшое личное имущество и каждодневное общение. Вокруг них воспитатели, которые каждый день помогают стать немного лучше, преодолеть страхи и болезни. Но общая мечта детей в Перевальской специальной (коррекционной)...
26 мая 2023
«Мы — донецкие!» Столица ДНР превращается в готовую к обороне крепость
Практически ежедневно столица ДНР подвергается обстрелам. Это уже стало обыденностью, когда хоть несколько десятков смертоносных снарядов ежедневно прилетают по городу, кто-то получает ранения, остается инвалидом навсегда, а кто-то гибнет. Большинство детей даже не помнят тех времен, когда Донецк...
25 мая 2023
Многодетный сапёр из прифронтового Первомайска борется за дом для семьи
Первомайск — городок шахтеров и рабочих в 80 километрах от Луганска. До начала конфликта здесь жили около 36 тысяч человек. Ныне по неофициальным данным втрое меньше. В 2014-м здесь шли серьезные бои, когда ВСУ пытались отбить город у защищавших его ополченцев ЛНР. По Минску-2, по окраинам...
3 мая 2023
«У многих солдат ВСУ были военные билеты советского образца»
Вера Михайловна, которая осталась в своей квартире в Артёмовске в надежде переждать бои, прощалась с жизнью минимум трижды. Вначале чуть не погибла во дворе во время обстрелов. Потом украинские военные уходя подожгли верхние этажи, где у них были оборудованы огневые позиции. После пришлось сидеть в...
28 апреля 2023
«Иностранцев находим только убитыми». Как «обнуляют» ВСУ в Артёмовске
«Пленных берем часто, и в основном это украинцы. Иностранцев мы всегда находим только убитыми — без рук и голов. Нацики сами отрезают головы и руки убитым наемникам, чтобы мы их потом не смогли опознать», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM замкомандира одного из штурмовых подразделений...
27 марта 2023
Испанец и его «Эспаньола». Как фанаты становятся универсальными солдатами
Как правило, у многих футбольных фанатов в мирной жизни уже были свои клички — аналог фронтовых позывных. Поэтому большинство бойцов батальона «Эспаньола», где собрались болельщики разных команд (зачастую враждовавших между собой), свой боевой позывной принесли уже с собой, пока сослуживцы не...
9 марта 2023
«Не сложно, а, скорее, опасно». Донецкий кузнец превращает оружие в цветы
Я только подхожу к дому в глубине Пролетарского района Донецка и уже понимаю, что в нем живет крайне творческая личность. Забор и дверь украшены коваными цветами и гроздьями винограда, а по центру красуется личный вензель в виде букв «МВП». МВП — это всемирно известный кузнец Виктор Петрович...
21 февраля 2023
«Только вперед, хоть на 10 метров». Как байкеры воюют в Авдеевской промзоне
Одно из самых горячих направлений — Авдеевская промзона — давно не дает спать жителям Донецка. Большая часть снарядов по домам и городской инфраструктуре летит именно из Авдеевки и ее пригородов. Очистить этот пригород, превращенный за восемь лет войны в бетонную крепость, — одна из главных задач...
16 февраля 2023
«Диванным экспертам стоит приехать сюда и попробовать реальную жизнь»
Тысячи людей в ЛНР нуждаются в еде, одежде, лекарствах. Им негде жить. Их дома разбиты Украиной. Социальные службы до них еще не добрались. А волонтеры из разных городов России добрались. Морозное утро только начинает озаряться ленивым солнцем. К гуманитарному центру «Неравнодушные» в Новоайдаре...
9 февраля 2023
«Пойдемте, я вам покажу танк!» Как живут люди в Северодонецке
Путь к Северодонецку не дает забыть о тяжелых боях полугодовой давности. Обочины пестрят разбитой бронетехникой, не разминированными снарядами и скелетами машин без колес, без запчастей, ставших донорами для военных. Идут бесконечные караваны военной техники. В связи с этим на дороге множество...
31 января 2023
Зампотех роты ДНР Суровый: оставляют танки и пешком удирают по посадкам
Корреспондент ИА REGNUM побывал в ремонтном батальоне ДНР. — Мы, как китайская медицина, — говорит зампотех первой роты НМ ДНР с позывным Суровый, — помогаем технике максимально продлить срок жизни. Наша основная задача — качественно и своевременно обслужить бронемашину, заложив в нее запас...
24 января 2023
Выжить во время обстрела — невозможные, но реальные случаи из ДНР
Чуть ли не ежедневно из разных источников информации жители ДНР получают уже всем знакомую подборку советов, как выжить во время обстрела. Ведь прилет снаряда может застигнуть любого дончанина на заправке, у банкомата, в магазине, на прогулке или прямо дома. В первые годы войны жители ДНР погибали...
20 января 2023