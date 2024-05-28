Голубятника Николая Шулипу, чей огород выходит прямо в сторону донецкого аэропорта, знали, наверное, все бойцы ополчения, воевавшие здесь в 2014 году. Ему даже доски на ремонт крыши прислали лично Моторола и Гиви, когда украинский танк стрелял по домам.

Иван Шилов ИА Регнум

У Николая Васильевича и война началась, можно сказать, над головой, когда 26 мая 2014 года над аэропортом и прилегающим районом летали вертолеты ВСУ, поливая всё огнем. До войны жилье в этом районе считалось престижным. До центра недалеко, а вокруг зелень и покой. Недалеко огромный супермаркет «Метро», железнодорожная станция, регулярно ходили автобусы и троллейбусы.

Теперь всё в руинах.

«Я этот день никогда не забуду, — с чувством говорит 67-летний Шулипа. — Людей тогда тут много собралось, журналисты были. Сюда даже с палками пацаны пришли. Моя жена им беляшей нажарила, котлет. Кто-то воды принес — их три фляги пятилитровые до сих пор в подвале стоят, я все их жду, может, придут обратно за водой. Вот так уже 10 лет они стоят…»

В доме, который он построил своими руками на улице Взлетной, перевязывали раненых ополченцев. Другим он раздал всю «купорку», по-донецки — консервацию, из собственного подвала, хотя соседи, с неудовольствием говорит старик, таскали поесть украинским солдатам. Которые отплатили потом сполна: много соседних домов выгорело, ближний пришлось тушить, израсходовав весь запас воды — а то бы и свой погорел. А потом вместе с семьей пожили в подвале почти четыре самых жестких месяца боев.

Александр Димитровский Николай Шулипа

Забор снесло обстрелами, заходи кто хочешь. Вот бойцы и заходили, даже шашлыки жарили во дворе. Взамен за консервированные помидоры с огурцами принесли целую коробку носков.

«Я им говорю — вот виноград, огород — рвите, ничего не жалко — ни одной ягоды не тронут, пока сам им не дам. Вот такие были ребята! Вот только когда аэропорт брали — меня отсюда выгоняли. А у меня ж голуби тут — я им насыпал еды, а потом все равно пытался прибегать, чтобы их покормить, налить воды. Пережили… Всякое было, зубы выбило, контузило во время прилета, но надо о хорошем думать!»— эмоционально говорит он.

Голуби — это главная шулиповская страсть.

Когда он говорит о них — тут же загорается какой-то светлой энергией и рассказывает о своих питомцах с воодушевлением. Бывший шахтер разводит их с шести лет и бросить это дело уже не может.

Война ударила и по добрым птицам тоже. Снаряды не разбирают, где им падать, попало и по дому, и по голубятне.

Александр Димитровский

«У меня было около 260 птиц. Я даже какое-то время их в подвале держал, потому что тогда снаряды летели во все стороны. В какой-то момент их осталось всего 18 штук»,— сетует Николай Васильевич. Невинных птах жальче всего, они даже не понимают, что происходит вокруг. И без хозяйских рук пропадут.

Вот и сейчас он приглашает покормить голубей и говорит, что надо бы заранее закупиться зерном, а то, говорят, из-за неурожая подорожают корма. На улицу их не выпускает, «а то склюют весь огород». Но при этом признается, что сам останется голодным, но птиц будет кормить.

Пока было страшно и кругом рвались мины, голубятник прятал их не только в подвале, но и на чердаке у тещи. Все равно не уберег. Голубь — существо хрупкое. Потом, когда стало поспокойнее, сосед уехал в Мариуполь и отдал своих голубей. Теперь их у Шулипы снова около ста штук, расплодились на радость хозяину. А теперь у него и новый круг общения — состоит в контакте с российскими голубеводами, они ему иногда и помогают материально. Иначе не вывезти.

Александр Димитровский

Вот и огород свой Николай Васильевич бережет потому, что пришлось пересаживать всё второй раз после неожиданных весенних заморозков. Ходит сюда сам пешком три километра от ближайшей автостанции. Автомобиль надо беречь, во время сильных обстрелов сгорел гараж, в котором стояли машины его и сына.

«Сейчас реже хожу, потому что из-за огорода тут почти постоянно живу. А тут еще мародеры лазят, сезон черешни начался. У меня там у забора лом лежит, не дай Бог увижу кого, получат они у меня!— смеясь говорит Николай. — Ну а что делать — работать не хотят. Идёшь, молодой стоит, просит денег, а я говорю — крыса, иди ящики таскать, работай!

Во время СВО он перевез свою жену в городскую квартиру, потому что в поселке стало жить совсем уже невыносимо. Да еще появились дроны, операторы которых не разбирают, военный или гражданский — даже специально тренируются на мирных, которые неосторожно оказались на открытом месте. Но все равно Шулипа не может жить в квартире и всей душой рвется к своим любимцам — голубям.

Сам тянет все хозяйство, разводит кур, которые всё норовят выбежать за уставшую, грустную калитку. И нам предложил угоститься настоящими домашними яйцами. Жену сюда пока не пускает, переживает за нее. Говорит, что плачется, просится помочь на земле, даже называет себя предательницей. Но слово мужа не переступает, терпит…

Александр Димитровский Николай Шулипа

С миру по нитке ему помогают. Но сам Николай никогда не скажет, что ему что-то надо кроме мира. Уж очень многое он тут повидал, и всё пережитое резало прямо по сердцу.

Отец голубятника родом из центральной Украины, а мать из Курска. Они вроде символа настоящей дружбы народов, оба и похоронены здесь, неподалеку. А украинская ракета от «Града» попала прямо в могилу. Символично попала. Тем более что и отец при жизни работал сварщиком на оборонном заводе, варил корпуса этих самых ракет, только чтобы страну от дальних врагов защищать. А обернулось совсем по-другому. Досталось и памятнику деда с бабкой.

Дети с внуками разъехались подальше от взрывов и постоянного страха, а Шулипа мечтает собрать всех в большом семейном доме, чтобы снова было зелено и тихо. Но пока вся его любовь достается голубям. «Мне ничего не надо — погоды хорошей и фашистов чтобы подальше отогнали», — говорит он на прощание. И если потребуется, как и раньше отдаст что угодно, лишь бы снова наливался во дворе виноград, а над крышей кружили любимые птицы мира.