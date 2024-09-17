Сегодня мариупольская Областная больница интенсивного лечения, что на Троицкой, 48, — одна из крупнейших в регионе больниц по коечному фонду и численности сотрудников. Но шикарного здания и ультрасовременного оборудования могло и не быть, если бы не «обычный электрик Коля», которого взяли на работу, как он сам говорит, «лампочки вкручивать».

ИА Регнум Николай Джигринюк

Житель Мариуполя Николай Джигринюк работал в городе электромонтёром. В 2015 году сильно заболело сердце. Пошёл к кардиологу в горбольницу №2 — на её базе и сформируют нынешнюю Областную больницу интенсивного лечения.

Кардиолог послушал-посмотрел мужчину и выдал, казалось, приговор: с тяжёлыми работами нужно срочно заканчивать — Николай перенёс на ногах инфаркт. Но уходить на покой он не согласился: договорился с начмедом, что поступает в эту же больницу электромонтёром по обслуживанию больничного оборудования.

Планировалась, что больших нагрузок не будет — нельзя же. Николай быстро втянулся, до февраля 2022 года верой и правдой трудился на благо больницы.

Начало СВО Николай Джигринюк встретил дома — был выходной. После выступления Владимира Путина утром 24 февраля местные власти отключили в городе связь, тепло и воду. Николай понял, что просто сидеть дома при зажжённых свечах не может, утром пошёл на работу.

На улице было очень громко: с разных сторон летели снаряды, слышались звуки боя.

Больница не могла выжить без электричества. Операционные, разного рода медоборудование, насосные станции — всё это нужно было срочно «запитать». Электронным сердцем больницы стал небольшой дизельный генератор. При этом он, как и сердце Николая Джигринюка, мог работать только с ограниченной нагрузкой.

Но выбора не было. С напарником Николай обошёл все этажи, предупредил сотрудников о переходе в режим жесткой экономии: электричество — только для самого необходимого.

Призраки-спасители

За время работы генератор переварил больше 20 тонн солярки — пока представители «Россетей» не вернули постоянное напряжение на подстанцию больницы. Тот момент забыть невозможно: и врачи, и пациенты, и сам Николай буквально плакали от счастья. Понимали: раз есть свет, значит, тьму изгнали навсегда!

Но это было позже. А в конце февраля 2022 года шла борьба за жизнь и электричество. Однажды, пока электрики заливали очередное ведро солярки в генератор, в больницу прилетел украинский снаряд — поднялась стена пыли и цементной крошки. Осколков аппарат не боялся — его со всех сторон заботливо укрыли мешками с гравием. Но была другая опасность: если бы в горловину генератора попал мусор, случилась бы катастрофа. Допустить этого было нельзя, поэтому Джигринюк с напарником закрыли аппарат собственными телами.

ИА Регнум Николай Джигринюк

Когда мужчины вышли, вспоминают местные врачи, они походили на призраков — все в побелке…

Жизнь генератору спасли, но подкралась иная напасть: иссякали запасы солярки. Первое время просили топливо у бойцов: они приезжали на бронетехнике, сливали часть «горячки» в помощь больнице. Заезжали даже военные заправщики и танки. Вскоре подключилась городская служба Зеленстроя. Кроме того, Николай Джигринюк лично разыскивал по всему охваченному боями городу топливные фильтры — и это было лишь одно из десятков его важных дел.

Новая жизнь и слёзы на глазах

До больницы в конце февраля — начале марта могли добраться далеко не все сотрудники — людей не хватало. Тогда Николаю Ивановичу пришлось временно стать завхозом.

В это время из-за обстрелов в больницу бесконечной вереницей свозили раненых — и военных, и гражданских. А оставшихся без крова горожан принимали на побывку: только в подвале больницы жили около полутора тысяч людей.

Также прибывших расселяли по кабинетам. Санитар приёмного отделения Никита Кашицын с семьёй поселился на шестом этаже. Вскоре он подрядился помогать ребятам таскать носилки с ранеными, познакомился с Николаем Ивановичем. Вместе брались за самую тяжелую работу. После практики парень остался работать санитаром, а Николай стал ему, по сути, другом, отцом и наставником. Дружат они до сих пор.

ИА Регнум Областная больница интенсивного лечения, Мариуполь

«Мы никогда не видели, чтобы Николай спал. Круглые сутки кому-то помогал», — вспоминает сестра-хозяйка Виктория, добавляя, что электрик с больным сердцем стал душой всей больницы: работал так, будто у него сразу два здоровых сердца.

Для больницы Джигринюк был незаменим. Рвался помочь всем: разносил людям одеяла, таскал дрова и разводил костры, утеплял окна и коридоры.

За время нашего разговора с «Иванычем» поздоровались несколько десятков человек — от охранников больницы до делающих ремонт спецов.

«Он тут для всех авторитет», — говорят врачи.

ИА Регнум Виктория, сестра-хозяйка Областной больницы интенсивного лечения

А еще они признают, что Джигринюка прозвали «электриком-великаном». Потому что большой, добрый и очень сильный. Но даже такой человек не сдержал слёз, когда в 2022 году в больницу привезли рожениц из разбитого роддома, и у одной из девушек родилась дочь. Шли бои, рвались снаряды, и вдруг — детский крик, возглас новой жизни.

Питал отделение, где рожала молодая мама, тот самый генератор, который спасли Николай с напарником. За всё время, вспоминает Джигринюк, его отключали всего пару раз — и то на полчаса, чтобы дать остыть. Потом — снова в бой.

Сейчас же железный герой больницы отдыхает — ему на смену пришёл новый, покрупнее и посерьёзнее. Но и прежнего героя местные не забывают.

Мечта о мире

С юных лет Николай Джигринюк работал электриком. Окончил училище, крутил провода в армии, продолжил в шахте, на ДМЗ… Затем ушёл в электромонтажники, где надорвал сердце и пришёл, как думал, на более спокойную работу в мариупольскую больницу.

Покоя найти не получилось, но Джигринюк не жалеет. В том числе потому, что просто не представляет себя на какой-то другой работе. Даже в выходные он не расстаётся с электричеством: дома нужно установить стабилизатор напряжения, соседям помочь…

ИА Регнум Николай Джигринюк

Зачем терять драгоценное время на отдых, когда Бог дал золотые руки?

Но иногда всё же удаётся выбраться на обновлённую мариупольскую набережную, порадоваться красотам. Глядя на них, «Иваныч» мечтает о двух вещах. Во-первых, чтобы трёхлетняя внучка не знала войны. А во-вторых, чтобы наконец позвонила сестра из Донецка и сказала, что больше не стреляют.