Вера Михайловна, которая осталась в своей квартире в Артёмовске в надежде переждать бои, прощалась с жизнью минимум трижды. Вначале чуть не погибла во дворе во время обстрелов. Потом украинские военные уходя подожгли верхние этажи, где у них были оборудованы огневые позиции. После пришлось сидеть в подвале под жуткими обстрелами.

Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли её и вывели в безопасную зону, когда она от отчаянья поднялась в свою квартиру на седьмом этаже, чтобы уже поскорее умереть от шальной пули или снаряда.

Александр Димитровский ИА REGNUM Вера Михайловна

По многочисленным рассказам беженцев, тактика украинцев остаётся прежней: людей сгоняют в подвалы, а над их головами устраивают огневые точки, штабы, попутно обчищая квартиры. После этого дома минируют и при отступлении подрывают. Из-за этого погибают все, кто успел выбежать. Поэтому наши ребята сражаются не только за территорию, но и за каждого ещё живого человека.

Александр Димитровский ИА REGNUM Зачистка частного сектора в Артёмовске бойцами ЧВК «Вагнер»

Александр Димитровский ИА REGNUM Зачистка частного сектора в Артёмовске бойцами ЧВК «Вагнер»

Александр Димитровский ИА REGNUM Найденная икона

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

Вместе с Верой Михайловной российские военные вывели и других. Выжившие рассказали, что бойцы отвлекали на себя огонь снайперов, чтобы вытащить мирных жителей из подвала.

Среди них был даже младенец, рождённый неделю назад — в темноте, копоти, антисанитарии, под грохот штурмовой артиллерии. А затем сапёрными зарядами пробивали проходы в стенах, ведя за собой спасённых людей.

Из освобождённых кварталов Артёмовска местных жителей эвакуируют в безопасное место. По мере продвижения наших подразделений здания тщательно осматриваются, поскольку в них могут быть и засидевшиеся вэсэушники. Если же находят кого-то из гражданских, сразу отправляют в тыл, где людей опросят, после чего дадут одежду, еду, возможность помыться и передать весточку родственникам. После этого уже решается дальнейшая судьба выживших в аду: куда им ехать и как дальше жить. Российским военным почти ежедневно удаётся вырвать из лап смерти десятки мирных жителей, спасающихся вместе с питомцами.

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Пока ждали эвакуацию в тыл, я заметил, что у одной женщины греются в руках два кота. Это всё, что у неё было из личных вещей, всё её богатство — мохнатые души, за которые она была в ответе. Спасения все вместе дождались в подвале: Марина Семёнова, её муж и родители.

«Если бы не вы, то нас бы похоронили заживо в том подвале. Страшно было даже бежать оттуда, вокруг лежали трупы убитых украинских военных. Нам пришлось переступать через них, чтобы идти дальше», — переводя дух, говорит Марина.

Александр Димитровский ИА REGNUM Марина Семёнова со своими котами

Александр Димитровский ИА REGNUM Марина Семёнова

Александр Димитровский ИА REGNUM Спасённый житель Артёмовска

Александр Димитровский ИА REGNUM Спасённые жители Артёмовска

Александр Димитровский ИА REGNUM Спасённые жители Артёмовска

Александр Димитровский ИА REGNUM Спасённый житель Артёмовска

Машина с беженцами прибыла в пункт временного размещения. Там их встретили другие люди, которые уже почти сутки приходили в себя после пережитого. Прямо с порога деловитый военный скомандовал всем идти в баню, после чего было предложено переодеться в чистую одежду из гуманитарной помощи. Откуда-то из глубины дома уже доносился запах горячей еды. Самое страшное позади.

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Александр Димитровский ИА REGNUM Цветок в руках у спасённой жительницы Артёмовска

Александр Димитровский ИА REGNUM Спасённые жители Артёмовска

Тем временем «вагнеровцы» разбирают трофеи, один из командиров показал военные билеты погибших солдат противника. У многих были бланки ещё советского образца — на русском языке. Поэтому в военкоматах закрашивали советский герб и поверх него штамповали украинский тризуб. «Документы «перевёртышей», — шутят бойцы.

Александр Димитровский ИА REGNUM Найденные документы убитых вэсэушников

Александр Димитровский ИА REGNUM Военные билеты вэсэушников

Кроме того, они отмечают, что при зачистке домов с огневыми позициями постоянно находят на видных местах иконы. «Вероятно, украинские военные думали, что их защитят православные святые. Но если так, то эти же святые точно в курсе, какой бардак устроила киевская власть в православных храмах. Так что вряд ли стоило укронацистам прикрываться иконами — сейчас Всевышний точно не на их стороне», — говорит наш сопровождающий. До полного освобождения Артёмовска осталось уже совсем немного. Каждый метр города обильно усыпан гильзами всех калибров, битой украинской техникой. Ещё чуть-чуть — и ещё один город затихнет после ожесточённых боёв. И ещё одна большая задача появится у властей — как восстановить город, который так сильно пострадал после ухода украинских «защитников». А в это время спасённые артёмовцы, переведя дух, уже думали — когда они смогут вернуться домой.