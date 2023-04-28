«У многих солдат ВСУ были военные билеты советского образца»
Вера Михайловна, которая осталась в своей квартире в Артёмовске в надежде переждать бои, прощалась с жизнью минимум трижды. Вначале чуть не погибла во дворе во время обстрелов. Потом украинские военные уходя подожгли верхние этажи, где у них были оборудованы огневые позиции. После пришлось сидеть в подвале под жуткими обстрелами.
Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли её и вывели в безопасную зону, когда она от отчаянья поднялась в свою квартиру на седьмом этаже, чтобы уже поскорее умереть от шальной пули или снаряда.
По многочисленным рассказам беженцев, тактика украинцев остаётся прежней: людей сгоняют в подвалы, а над их головами устраивают огневые точки, штабы, попутно обчищая квартиры. После этого дома минируют и при отступлении подрывают. Из-за этого погибают все, кто успел выбежать. Поэтому наши ребята сражаются не только за территорию, но и за каждого ещё живого человека.
Вместе с Верой Михайловной российские военные вывели и других. Выжившие рассказали, что бойцы отвлекали на себя огонь снайперов, чтобы вытащить мирных жителей из подвала.
Среди них был даже младенец, рождённый неделю назад — в темноте, копоти, антисанитарии, под грохот штурмовой артиллерии. А затем сапёрными зарядами пробивали проходы в стенах, ведя за собой спасённых людей.
Из освобождённых кварталов Артёмовска местных жителей эвакуируют в безопасное место. По мере продвижения наших подразделений здания тщательно осматриваются, поскольку в них могут быть и засидевшиеся вэсэушники. Если же находят кого-то из гражданских, сразу отправляют в тыл, где людей опросят, после чего дадут одежду, еду, возможность помыться и передать весточку родственникам. После этого уже решается дальнейшая судьба выживших в аду: куда им ехать и как дальше жить. Российским военным почти ежедневно удаётся вырвать из лап смерти десятки мирных жителей, спасающихся вместе с питомцами.
Пока ждали эвакуацию в тыл, я заметил, что у одной женщины греются в руках два кота. Это всё, что у неё было из личных вещей, всё её богатство — мохнатые души, за которые она была в ответе. Спасения все вместе дождались в подвале: Марина Семёнова, её муж и родители.
«Если бы не вы, то нас бы похоронили заживо в том подвале. Страшно было даже бежать оттуда, вокруг лежали трупы убитых украинских военных. Нам пришлось переступать через них, чтобы идти дальше», — переводя дух, говорит Марина.
Машина с беженцами прибыла в пункт временного размещения. Там их встретили другие люди, которые уже почти сутки приходили в себя после пережитого. Прямо с порога деловитый военный скомандовал всем идти в баню, после чего было предложено переодеться в чистую одежду из гуманитарной помощи. Откуда-то из глубины дома уже доносился запах горячей еды. Самое страшное позади.
Тем временем «вагнеровцы» разбирают трофеи, один из командиров показал военные билеты погибших солдат противника. У многих были бланки ещё советского образца — на русском языке. Поэтому в военкоматах закрашивали советский герб и поверх него штамповали украинский тризуб. «Документы «перевёртышей», — шутят бойцы.
Кроме того, они отмечают, что при зачистке домов с огневыми позициями постоянно находят на видных местах иконы. «Вероятно, украинские военные думали, что их защитят православные святые. Но если так, то эти же святые точно в курсе, какой бардак устроила киевская власть в православных храмах. Так что вряд ли стоило укронацистам прикрываться иконами — сейчас Всевышний точно не на их стороне», — говорит наш сопровождающий. До полного освобождения Артёмовска осталось уже совсем немного. Каждый метр города обильно усыпан гильзами всех калибров, битой украинской техникой. Ещё чуть-чуть — и ещё один город затихнет после ожесточённых боёв. И ещё одна большая задача появится у властей — как восстановить город, который так сильно пострадал после ухода украинских «защитников». А в это время спасённые артёмовцы, переведя дух, уже думали — когда они смогут вернуться домой.