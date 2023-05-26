У них есть своя валюта, почти настоящие квартиры, друзья, уже ставшие родными, небольшое личное имущество и каждодневное общение. Вокруг них воспитатели, которые каждый день помогают стать немного лучше, преодолеть страхи и болезни. Но общая мечта детей в Перевальской специальной (коррекционной) школе-интернате все же одна: мир и семья для всех. Настоящая семья.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернат для особенных детей в ЛНР

Учебное заведение, основанное в начале 60-х годов, всегда было небольшим. Теперь здесь живут и воспитываются дети с особыми потребностями из других таких школ, кого война лишила прежней жизни. На днях с «гуманитарщиками» мы привезли помощь для них из Республики Марий Эл и Москвы и смогли сами увидеть, как живет маленький мир внутри Луганской Народной Республики.

Оплата в твердой валюте

Неприметный въезд в один из дворов вдоль трассы в Перевальске привел нас в школу-интернат. Позади остался городской шум, и нас окружило спокойствие, в котором совсем по-мирному, беззаботно звенел детский смех, щебетали птицы и буйным цветом цвели плодовые деревья.

Казалось, будто мы приехали то ли в пионерлагерь, то ли к в гости к родне. Пока мальчишки нам помогали разгружать разного рода подарки, в аллейках между деревьями девчонки пытались ездить на самокатах по взбугренному корнями деревьев древнему асфальту. У них только что закончился обед.

«У нас пятиразовое питание, поэтому голодным тут никто не ходит, — гордо рассказывает нам замдиректора интерната Вадим Шевчук. — А еще сегодня утром была ярмарка, на которой всех угощали. А ребята смогли за свои «бебики» купить то, что им хотелось». Бебики — это такая внутренняя валюта, и Вадим Анатольевич, улыбаясь, показывает нам что-то похожее на жесткие картонные карточки из «Монополии».

Александр Димитровский ИА REGNUM Воспитанники интерната помогают нам разгружать посылки из Москвы и Республики Марий Эл

Александр Димитровский ИА REGNUM Воспитанники интерната помогают нам разгружать посылки из Москвы и Республики Марий Эл

Александр Димитровский ИА REGNUM Посылки из Москвы и Республики Марий Эл

Александр Димитровский ИА REGNUM Посылки из Москвы и Республики Марий Эл

«За добрые дела, помощь в чем-то, успехи в учебе наши воспитанники получают определенное количество баллов в виде таких «денег». Потом их можно потратить на личные нужды — купить здесь различные сладости, канцелярию, девочкам — бижутерию, помады, а дезодоранты — мальчикам. Таким образом, мы обучаем детей, как пользоваться деньгами. В целом всем всего хватает, но каждому ребенку хочется что-то свое, что-то особенное», — поясняет замдиректора интерната.

Александр Димитровский ИА REGNUM Бебики — внутренняя валюта в школе-интернате

Александр Димитровский ИА REGNUM Школьный обед в столовой

Александр Димитровский ИА REGNUM Школьный обед в столовой

Александр Димитровский ИА REGNUM Дети обедают в школьной столовой

Еще один способ приучить воспитанников к будущей самостоятельной жизни — «комнаты-квартиры». Они расположены в дальних концах учебного корпуса и оборудованы как полноценное отдельное жилье. Здесь все добротно: хорошая мебель, современная бытовая техника, большой плазменный телевизор, настольные компьютеры. Лучшие воспитанники получают право жить в таких комнатах до момента своего выпуска, заодно привыкают к самостоятельному ведению хозяйства, ответственности, уверен Шевчук.

Александр Димитровский ИА REGNUM Стенд в интернате

Александр Димитровский ИА REGNUM Вход в молитвенную комнату

Александр Димитровский ИА REGNUM Молитвенная комната для воспитанников

На пороге «квартиры» нас встречает самая бойкая девочка — 14-летняя Вероника, которая ведет нас на экскурсию:

— Это у нас кухня, тут мы чаюем, готовим, есть холодильник, дальше у нас зал, есть шкаф и комод для личных вещей и одежды — все это рассчитано на четырех человек. Все полочки подписаны фамилиями обитателей этого жилища. И везде все забито одеждой доверху!

Из большого и уютного зала мы переходим в спальню — таких комнат две, каждая рассчитана на два места.

— Нам здесь хорошо, вечером перед сном тут шушукаемся, делимся девичьими секретиками. Мы ведь друг другу все доверяем. Ведь мы — лучшие подруги!

Вероника в интернате уже второй год, заканчивает школу и планирует выучиться на парикмахера. В Славяносербском районе её ждет бабушкин дом, а главная мечта такая же, как и у других ребят: чтобы везде был мир, закончилась война и всем людям было хорошо!

Дорога в жизнь

Александр Димитровский ИА REGNUM Смешные фигурки в школьном дворе

Александр Димитровский ИА REGNUM Смешные фигурки в школьном дворе

Александр Димитровский ИА REGNUM Смешные фигурки в школьном дворе

Вскоре на одного жителя в этой «квартире» станет меньше. Ожидается, что на днях будет официально удочерена 14-летняя Ксюша. Ее новые родители — волонтеры из Москвы, у них уже есть трое детей. Ксения станет четвертой.

— А как твоих родителей зовут?

— Тетя Света… — запнулась девчонка, и тут же исправилась, — мама Света и папа Сергей!

Сейчас Ксюша вся в волнении — начинается новый этап в ее небольшой, но сложной жизни. Но все равно мечта у нее тоже не сиюминутная, большая: чтобы люди жили не в подвалах, а в хороших квартирах, таких, как ее теперешняя. Чтобы у всех всё было хорошо. Такие же светлые ребята живут по соседству, там «квартира» мальчишечья. Самым разговорчивым там оказался 16-летний Анатолий, который и провел экскурсию по комнатам, показал своих друзей-соседей. У всех планы получить толковую профессию, перебраться куда-то жить — у каждого своё. Хотя чувствуется, что все-таки у них еще не закончилось детство, которое им хочется прожить до последней минуты, без особых хлопот, экзаменов и трудовых будней.

Наверное, за этим сюда возвращаются и выпускники. У ребят ведь нет другого дома, куда можно приехать к маме и просто завалиться с книжкой на кровать, расслабиться среди знакомых звуков и запахов. Их дом навсегда здесь, как у 20-летнего Александра Коломойца — поджарого парня с загорелым лицом и крепкими рабочими руками. Он уже три года живет самостоятельно, своим хлебом. А сейчас приехал в гости к учителям со своей невестой — познакомить.

Александр Димитровский ИА REGNUM Выпускник школы-интерната Александр со своей невестой

«После интерната окончил училище, получил профессию электрогазосварщика. С тех пор работаю по своей специальности, иногда строителем еще. Решил вот показать свою избранницу. Мы, кстати, уже ждем ребенка», — немного смущаясь, рассказывает Саша.

Замдиректора по секрету говорит, что такие визиты выпускников — обычное дело, поэтому даже отдельными правилами зафиксировано их право приезжать в интернат на каникулы. То есть спокойно ночевать, для чего есть гостевые комнаты, и нормально питаться. «Это всё естественно, ведь дети ощущают такую потребность общения с людьми, которые дали им первоначальное образование. Так, к примеру, дети называют мамой Татьяну Викторовну — это наш директор. А папа получается что я», — зарумянившись, с улыбкой говорит Шевчук.

Сейчас на его попечение добавилось 70 детей-сирот из Ирминской школы-интерната, которая находится в зоне боевых действий, а также дети из харьковского Купянска, которые были эвакуированы в ходе СВО. У всех них есть проблемы со здоровьем, поэтому воспитанники нуждаются в постоянном контроле и социальной адаптации. Для педагогов сейчас это главная работа. И в принципе в их маленьком мире всё позволяет справиться с задачей.

Александр Димитровский ИА REGNUM Дети с посылками

Александр Димитровский ИА REGNUM Дети с посылками

В школе есть профильные курсы — ученики получают первоначальные навыки швеи, слесаря, строителя. Это то, что должно им пригодиться при поступлении в профессиональное учебное заведение. Даже есть небольшие огородики — у воспитанников, которые самостоятельно захотели выращивать различную зелень. Другое дело, что этот мир давно обветшал и требует даже такой простой вещи, как замена покрытия школьного двора. Министерство образования ЛНР выделить на это средства пока не в состоянии.

Александр Димитровский ИА REGNUM Школьный двор

Александр Димитровский ИА REGNUM Дети около двери школы-интерната

Александр Димитровский ИА REGNUM Школа-интернат с детской площадкой

Но что еще важнее, дети прикованы к одному месту. Поехать куда-то летом поплавать в море, отдохнуть, просто сменить картинку никакой возможности нет. Пусть бы даже это был просто другой регион России. Об этом уже мечтают и преподаватели. А пока стараются сделать то, что в их силах: хотя бы каждому из этой оравы воспитанников обеспечить особенную игрушку, которую хочется. Которая своя и ничья больше. И еще найти им настоящую семью, которую все равно не заменят никакие замечательные условия в интернате.