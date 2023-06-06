Разведывательные и ударные дроны всех мастей стали главной приметой войны, в которой Луганская и Донецкая Народные Республики находятся уже девять лет. А с началом СВО фронт стал еще стремительнее накачиваться современной техникой, где против угрозы с неба появилась новая защита с земли. Антидроновые ружья пока еще в диковинку, их меньше, чем хотелось бы. Но такое оборудование активно используют, для чего под Сватово создано отдельное спецподразделение — «Охотники на ведьм».

Александр Димитровский ИА REGNUM Шеврон подразделения «Охотники на ведьм»

Почему так, да потому что несколько типов больших беспилотников, сбрасывающих кумулятивные боеприпасы на наши позиции и технику, бойцы прозвали «ведьмами». А ребята с ружьем «Гарпия» умеют их глушить и сажать. Дается им это непросто, поскольку дронов в небе больше, чем ружей. Так что за ними самими противник ведет непрерывную охоту. Корреспонденту ИА Регнум удалось провести один день вместе с «дронобойцами» на передовой.

Александр Димитровский ИА REGNUM Боец подразделения «Охотники на ведьм» с позывным Хирург

Александр Димитровский ИА REGNUM Боец подразделения «Охотники на ведьм» с позывным Бес

Охота на охотников

По разбитой дороге мы едем с небольшим отрядом охотников на «ведьм» к фронту на купянском направлении. Старенький «Паджеро», послушно выгребая колесами из одной ямы в другую, довозит нас практически на самую передовую. Перед нами появляется арена артиллерийских дуэлей — поселок Коломыйчиха на окраине города Сватово в ЛНР. Практически все здания здесь больше или меньше разбиты, а украинские беспилотники бороздят здешнее небо вдоль и поперек. Любое передвижение не остается без внимания врага.

Александр Димитровский ИА REGNUM Командир отделения ЗРБ (зенитно-ракетная батарея) с позывным Бор едет на передовую

Александр Димитровский ИА REGNUM Начало разрушенного войной поселка Коломыйчиха города Сватово в ЛНР

«Раньше должна была пройти целая колонна, чтобы по ней прилетел снаряд. А теперь достаточно пройтись всего паре бойцов, и тут же начинают работать пушки», — рассказывает нам командир отделения ЗРБ (зенитно-ракетная батарея) с позывным Бор. Как бы в подтверждение его правоты рядом с нами прилетает снаряд. Мы шли по улице мимо побитого, но устоявшего памятника солдатам Великой Отечественной, рядом с которым гордо рдеет красный флаг. Еще в машине командир предупредил, что тут нет позиций пехоты, поскольку в основном работает артиллерия и иногда выкатываются на прямую наводку танки. Возможно, флаг для них является чем-то вроде ориентира, поэтому по нашему «скоплению пехоты» был немедленно открыт огонь.

Командир в ту же секунду скомандовал «Ложись!», после чего все дружно поднялись и рванули в укрытие, которым оказалась местная школа. Точнее сказать, то, что от нее осталось. Видно было, что недавно здание видело свежий ремонт, новые учебники, в том числе и по украинскому языку. Но война внесла свои коррективы, и теперь через разбитые окна свободно гуляет ветер.

«Сами можете убедиться, обстановка здесь достаточно сложная. Надеемся, что уже скоро мы погоним врага дальше с нашей земли, чтобы тут стало спокойнее. Но пока в данном квадрате постоянно идёт взаимная разведка и уничтожение огневых точек противника. Также группы ДРГ периодически проникают», — спокойным голосом поясняет Бор. И добавляет, что бороться с дронами противника сложновато: слишком их много.

Тут бы хорошо пригодилась малая станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но ее пока в наличии не имеется. Другое дело, что по настроению украинские войска на этом участке выдыхаются, и их попытки навредить чаще отчаянные, но бесполезные. Но в любом случае дронобойцы — цель номер один, поэтому по ним лупят на всю катушку, пока есть надежда достать. Поэтому вокруг школы продолжали падать снаряды, а бойцы пока пережидали — травили байки. Вспомнили, как Рыбак попал под обстрел, находясь в элеваторе, и спрятался под чугунную ванну. Здание сложилось над ним, но чугунное убежище помогло выжить. А когда парня откопали, рядом с ним нашли снаряд, который просто не взорвался. Дважды повезло за один раз!

Александр Димитровский ИА REGNUM Советский разбитый памятник с красным флагом

Александр Димитровский ИА REGNUM Разбитая сельская школа

Борьба с дефицитом

Между тем, на улице пошла «ответка» с нашей стороны. «Здесь такие дуэли могут длиться сутками. Наши даже ночью накрывают врага, а те, — боец с позывным Хирург машет рукой в сторону посадки, в которой находятся передовые позиции украинских войск, — ночью стихают, наверное, отдыхают или уже экономят снаряды». В какой-то момент командир дает знак, и мы продолжаем движение дальше. Через сотню метров наша команда попадает в местный храм. Икона Божией Матери на центральном иконостасе, давно потухшие свечи, разложенная тематическая литература говорят о том, что здесь часто проводили церковные службы для военных. Но даже множество икон не спасло этот храм от осколочных многочисленных попаданий.

Александр Димитровский ИА REGNUM Разбитый местный храм

Очередная череда обстрелов заставляет нас вжаться в землю ниже травы, после чего мы вновь по команде поднимаемся, за секунду запрыгиваем в маленький внедорожник и летим по жутким ухабам, уже не жалея «ходовки» машины. Разбитая техника вдоль дороги предостерегает, что здесь все везде опасно, а глаза вражеских беспилотников с легкостью достают и сюда. А в обратную сторону мимо нас несется МТЛБ с минометом «Василек» на борту — будет мстить супостатам за сорванную поездку на передовую.

Александр Димитровский ИА REGNUM МТЛБ с минометом «Василек» на борту

Откатившись в более безопасное место, мы, наконец, смогли спокойно и обстоятельно пообщаться на тему работы спецподразделения. «Спустя год войны назрела необходимость создать оперативную группу, которая будет бороться с беспилотниками. Вот наш начальник ПВО и подкинул идею создать такое обособленное подразделение. После этого долго создавали эскиз для шеврона», — смеется командир. А потом снова становится серьезным: оборудования не хватает. В частности, нашей беготни под обстрелом могло и не быть, если бы эфир был задавлен и противник не мог наблюдать за местностью. Бойцы даже оценивают пропорцию дронов как 1:10 не в нашу пользу. Соответственно, и антидроновых ружей должно быть гораздо больше.

«Наша «дронобойка» может посадить разные БПЛА, в том числе и типа «камикадзе». Одно «но», нам катастрофически нужно большее количество таких ружей, чтобы уверенно держать под контролем весь участок фронта, вверенный нашим подразделениям.

Чинить такое устройство — долго и дорого. И это при том, что только одна единица подобного оружия стоит до полумиллиона рублей. У нас есть люди, которые помогают нам, собирают деньги. Но все происходит не так быстро, как хотелось бы», — сетует Бес.

По его словам, украинцы свою станцию РЭБ имеют, это видно по тому, как быстро теряется сигнал от пульта управления при запуске дрона. А вражеские БПЛА летают группами по несколько единиц. Это хорошо видно ночью, на фоне звезд, а днем они наглеют и спускаются пониже, их ждут «охотники». Но если не успеть это сделать быстро, тут же получаешь артиллерийско-минометный «привет». Например, был случай, когда один беспилотник бойцы пытались посадить, а вторая «птичка» их срисовала, после чего сразу же начался артобстрел. А вот если б было еще одно антидроновое ружье, то этого бы не произошло.

Александр Димитровский ИА REGNUM Бойцы подразделения «Охотники на ведьм», крайний справа — их командир с позывным Бор

Александр Димитровский ИА REGNUM Флаг в доме подразделения «Охотники на ведьм»

Армия говорит, что для бойцов все есть — форма, аптечки, пайки, автоматы. Да, это замечательно. Но бойцы на передовой считают, что давно пора расширить список того, чем необходимо обеспечить свою армию централизованно. А пока что такую дорогостоящую и такую важную для военного успеха технику, как беспилотники или антидроновые ружья, понемногу помогают находить волонтеры и частные лица. В итоге по всей линии фронта идет перекос — где-то уже всего хватает, а у кого-то еще много чего нет. Хотя, конечно, ежедневной боевой работы и уверенности в победе это никак не отменяет.