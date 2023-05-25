Практически ежедневно столица ДНР подвергается обстрелам. Это уже стало обыденностью, когда хоть несколько десятков смертоносных снарядов ежедневно прилетают по городу, кто-то получает ранения, остается инвалидом навсегда, а кто-то гибнет. Большинство детей даже не помнят тех времен, когда Донецк не обстреливали.

Александр Димитровский ИА REGNUM Оборонительные сооружения в Донецке

Но если раньше город старался оставаться таким же ухоженным и благообразным, каким был до войны, то теперь он больше похож на крепость, готовую к обороне. Мешки с песком и железные ставни были приметной чертой силовых ведомств. Теперь так же выглядят самые обычные магазины и заправки, укрывшие себя от вражеского металла. Донецк теперь похож на сеть небольших «укрепов», между которыми перемещаются жители осажденного города.

Обычный теперь городской пейзаж: на парковке возле бывшего универсама «Украина» на улице Университетской стоят сгоревшие автомобили. Чуть дальше во время артобстрела недавно полностью сгорел автобус, его уже убрали. Только венки в память о погибших здесь людях напоминают о произошедшем.

Александр Димитровский ИА REGNUM Сгоревший автомобиль в центре города

Александр Димитровский ИА REGNUM Мастер забивает фанерой витрины

Рядышком находится кофейня, которую посекло осколками. Теперь все окна полностью забиты фанерой, как и в здании универсама — мастера еще стучат молотками.

«Наш район все чаще обстреливают дальнобойной артиллерией с вражеской территории.

Из-за этого постоянно страдают люди, получают повреждения машины, дома, в том числе и наше заведение, — рассказывает Анастасия, работающая барменом в кафе по соседству. — Мы также стараемся укрепиться хоть как-то, от прямого попадания или больших осколков это не спасет, но от вторичного повреждения битым стеклом поможет. Но мы работали, работаем и будем работать, потому что мы — донецкие!»

«Фанерная броня», наверное, самое распространенное решение в городе. Но фортификация некоторых магазинов в центре города смотрится действительно солидно: их хозяева заложили окна мешками с песком почти в человеческий рост, и многим это спасло жизни, уберегло от случайных увечий.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мешки с песком у входа в магазин

Продуктовый магазин, в который обычно ходит местная жительница Светлана Мурашко, находится на границе Ворошиловского и Киевского районов. На этот пятачок прилетали снаряды уже много раз — рядом по больнице, по жилым домам напротив, по конечной остановке троллейбуса рядышком. Хотя сложно сказать, где тут не прилетало… Но Светлана привыкла к своему магазину, и это важнее.

«Я сюда постоянно хожу за покупками, мне удобно — живу в соседнем дворе. Но когда здесь под очередной обстрел попал автобус, люди забежали в магазин укрыться от осколков. И многих это спасло, тогда много снарядов разорвалось в нашем районе, — рассказывает дончанка. — Ради красивой витрины или рекламы многие магазины отказались от мешков или ограничились фанерными листами. Но война еще продолжается. Прилеты будут. А здесь никому не откажут в убежище».

Заведения, расположенные в подвалах, стали особенно цениться — особенно заведения развлекательного характера. Но это вовсе не означает, что обычные, «надземные» кафе или магазины лишены клиентуры.

Да, местные жители устали ждать конца войны на девятый год боевых действий, а прогулочный костюм обычного дончанина по-хорошему должен включать в себя бронежилет и облегченную каску. Но бояться они тоже устали.

Александр Димитровский ИА REGNUM Магазин. Окна защищены от ударов ВСУ

Александр Димитровский ИА REGNUM Окна студии красоты обиты фанерой

Возможно, чуть ли не ежедневные сообщения о чьей-то смерти связаны с тем, что люди просто пренебрегают правилами безопасности, поскольку хотят жить обычной жизнью. Они редко прячутся, когда где-то рядом грохочут взрывы, спокойно гуляют по открытой местности. И гибнут от разлетающихся осколков.

Александр Димитровский ИА REGNUM Пункт обмена валют

Александр Димитровский ИА REGNUM Заправка

По своему опыту знаю: когда во время обстрелов просишь кого-то уйти в убежище, многие игнорируют просьбу или делают это с большой неохотой. Даже имея такую возможность, дончане часто думают, что в этот раз все обойдется. И в этом их уже вряд ли можно изменить.