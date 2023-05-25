«Мы — донецкие!» Столица ДНР превращается в готовую к обороне крепость
Практически ежедневно столица ДНР подвергается обстрелам. Это уже стало обыденностью, когда хоть несколько десятков смертоносных снарядов ежедневно прилетают по городу, кто-то получает ранения, остается инвалидом навсегда, а кто-то гибнет. Большинство детей даже не помнят тех времен, когда Донецк не обстреливали.
Но если раньше город старался оставаться таким же ухоженным и благообразным, каким был до войны, то теперь он больше похож на крепость, готовую к обороне. Мешки с песком и железные ставни были приметной чертой силовых ведомств. Теперь так же выглядят самые обычные магазины и заправки, укрывшие себя от вражеского металла. Донецк теперь похож на сеть небольших «укрепов», между которыми перемещаются жители осажденного города.
Обычный теперь городской пейзаж: на парковке возле бывшего универсама «Украина» на улице Университетской стоят сгоревшие автомобили. Чуть дальше во время артобстрела недавно полностью сгорел автобус, его уже убрали. Только венки в память о погибших здесь людях напоминают о произошедшем.
Рядышком находится кофейня, которую посекло осколками. Теперь все окна полностью забиты фанерой, как и в здании универсама — мастера еще стучат молотками.
Из-за этого постоянно страдают люди, получают повреждения машины, дома, в том числе и наше заведение, — рассказывает Анастасия, работающая барменом в кафе по соседству. — Мы также стараемся укрепиться хоть как-то, от прямого попадания или больших осколков это не спасет, но от вторичного повреждения битым стеклом поможет. Но мы работали, работаем и будем работать, потому что мы — донецкие!»
«Фанерная броня», наверное, самое распространенное решение в городе. Но фортификация некоторых магазинов в центре города смотрится действительно солидно: их хозяева заложили окна мешками с песком почти в человеческий рост, и многим это спасло жизни, уберегло от случайных увечий.
Продуктовый магазин, в который обычно ходит местная жительница Светлана Мурашко, находится на границе Ворошиловского и Киевского районов. На этот пятачок прилетали снаряды уже много раз — рядом по больнице, по жилым домам напротив, по конечной остановке троллейбуса рядышком. Хотя сложно сказать, где тут не прилетало… Но Светлана привыкла к своему магазину, и это важнее.
«Я сюда постоянно хожу за покупками, мне удобно — живу в соседнем дворе. Но когда здесь под очередной обстрел попал автобус, люди забежали в магазин укрыться от осколков. И многих это спасло, тогда много снарядов разорвалось в нашем районе, — рассказывает дончанка. — Ради красивой витрины или рекламы многие магазины отказались от мешков или ограничились фанерными листами. Но война еще продолжается. Прилеты будут. А здесь никому не откажут в убежище».
Заведения, расположенные в подвалах, стали особенно цениться — особенно заведения развлекательного характера. Но это вовсе не означает, что обычные, «надземные» кафе или магазины лишены клиентуры.
Да, местные жители устали ждать конца войны на девятый год боевых действий, а прогулочный костюм обычного дончанина по-хорошему должен включать в себя бронежилет и облегченную каску. Но бояться они тоже устали.
Возможно, чуть ли не ежедневные сообщения о чьей-то смерти связаны с тем, что люди просто пренебрегают правилами безопасности, поскольку хотят жить обычной жизнью. Они редко прячутся, когда где-то рядом грохочут взрывы, спокойно гуляют по открытой местности. И гибнут от разлетающихся осколков.
По своему опыту знаю: когда во время обстрелов просишь кого-то уйти в убежище, многие игнорируют просьбу или делают это с большой неохотой. Даже имея такую возможность, дончане часто думают, что в этот раз все обойдется. И в этом их уже вряд ли можно изменить.