Когда фермер Геннадий Кряжев еще в 90-е решил создать в брошенном за ненадобностью сельском клубе мини-зоопарк, он и предположить не мог, что это превратится в судьбу и смысл жизни.

Александр Димитровский ИА Регнум Владелец зоопарка с юной тигрицей в руках

То, что начиналось как хобби, теперь раскинулось на 2,5 гектара, и территорию даже за день обойти трудновато. А ферма практически работает на содержание зверинца, который хозяин не смог оставить даже под страхом смерти, после нескольких ранений, когда все его хозяйство очутилось в зоне боевых действий.

Когда Геннадий вышел встречать нас у входа, в руках у него крутилась маленькая пантера Багира — очередной ребенок его огромного семейства.

Резвая кошечка настойчиво пыталась укусить за палец своего кормильца, а у него таких кусателей целая куча. Например, в мариупольском зоопарке после освобождения города Геннадий Борисович взял на воспитание парочку маленьких львят, за которых взамен дал мяса для кормления животных и поделился взрослыми парнокопытными. «Мариупольцам после войны тяжело было подниматься», — кряхтит фермер, которому тоже тяжело. Зоопарк прибыли не приносит, но у Кряжева есть цель: оставить после себя красоту. Поэтому здесь есть детская площадка, зона отдыха, смешные бетонные фигуры из советских мультфильмов, с которыми хочется сразу сфотографироваться, и открытые вольеры для крупных животных. А небольшая команда помощников, тоже не бросивших любимое детище, держит все это на плаву.

Звериное царство

Попасть в село Придорожное Старобешевского района ДНР сейчас не очень просто. Сюда давно перестали ходить рейсовые автобусы, а на машине не каждый проедет по бездорожью. Однако любезно расставленные вдоль дорог указатели помогают не сбиться с пути, а в хорошую погоду люди все равно едут сюда целыми семьями. Потому что этот зоопарк легко даст фору любому городскому.

Александр Димитровский ИА Регнум Беременной ламе Кряжев приносит корм лично

Вот и вместе с нами к загону с лошадьми подошло большое шумное семейство с пакетом нарезанных фруктов и овощей. Лошади лакомятся и дают себя погладить, дети довольны, а взрослые охотно признаются, что приезжают каждый год, и очень довольны, что есть такое прекрасное место. Особенно, когда кругом война и в Донецке каждый день обстрелы, людям некуда пойти, отвлечься. «А мы-то как раз почти рядом от столицы ДНР, у нас есть, где посидеть, отдохнуть на природе, пообщаться с животными», — говорит Кряжев.

Начиналось у него всё с детского увлечения зверьем, когда в дом тянулись все бездомные собаки, кошки, вороны и сойки. «Когда учился на тракториста, держал своих голубей на крыше общежития. После учебы в Константиновском сельхозтехникуме попал в Старобешевский район по распределению — это было примерно в 1982-83 году. С собой я сюда притянул своих питомцев — голубей, попугайчиков и всё остальное. Ну, а потом при распаде СССР у меня уже медведь был, олень, обезьянки. В 90-х годах в селе начали закрываться клубы, сельсовет тогда отказался от них. Я решил для молодёжи создать зоопарк, начал его строить и вот с того момента потихоньку создаю, строю, сажу деревья, получаю приплод от животных, птиц…» — вспоминает Геннадий Борисович, у которого на седьмом десятке лет примерно 120 пород голубей и полсотни пород попугаев, 400 водоплавающих птиц, 200 павлинов, а кроме того — четыре медведя, бизоны, олени, буйволы, яки, пони, ламы, лани, ослы, верблюды, сервалы, лошади, волки, лисицы, крокодилы, львы, кролики, еноты…

Александр Димитровский ИА Регнум Каждое животное тянется к Геннадию за лаской и угощением

Всех и не упомнишь. Только у одних попугаев целая цивилизация — огромный двор, состоящий из бесчисленных клеток, составленных в круг. Вокруг буйная растительность и фонтанчики, прямо райский уголок, где пять тысяч птиц каждая на свой лад переговариваются между собой. Кряжев говорит, начинал оборудовать своё звериное царство, как сам чувствовал. А потом уже посетил зоопарки в Харькове, Киеве, Крыму, Ростове. Еще до войны даже сотрудничал с украинскими зоопарками, а теперь вот с Россией не складывается — ввезти в ДНР зверушку можно, а вот вывезти нельзя.

Еще есть обычные собаки, которых жалко. Кто-то уехал, где-то подобрали, еще одну псину попросили еще на год подержать, потому что хозяева никак не справляются с ремонтом дома. И за каждого болит сердце. Огромные псы встречают своего нового хозяина со щенячьей радостью, машут хвостами, пытаются лизнуть в руку и звонко лают, требуя, чтоб и им уделили внимание. Чтобы прокормить всю эту ораву, нужно до 150 килограммов мяса в день, а еще 200 кило зерна для птиц, столько же — парнокопытным, плюс около тонны сена. Все это выделяется фермерским хозяйством, которое сейчас само еле дышит.

Четыре пули

До войны Кряжев выкручивался нормально. Часть питомцев менял на нужный для обустройства территории стройматериал у крупных предприятий, где начальство завело зооуголки — на Донецком металлургическом заводе, в Докучаевске, на горловском «Стироле». Им животных, а они металл, щебенку, песок… Также обменивались животными с целью получения приплода и, вообще, для расширения популяции. Фермерское хозяйство ударно трудилось, зерно, кукуруза, молоко и мясо имели стабильный сбыт, но в 2014 году все это закончилось.

Александр Димитровский ИА Регнум Одних только птиц в зоопарке несколько тысяч

«Вот, где мы сейчас находимся, эту территорию контролировали ВСУшники, а рядом, через реку Кальмиус, два месяца была уже ДНР. И вот представьте: каждый день обстрелы с той стороны — летело и туда, и отсюда — с зоопарка. Мосты были все срезаны, брошены в Кальмиус. Люди, которые ухаживали за животными, через Кальмиус по воде переплыли, приходили на полчаса-час, покормили кое-как… А в это время опять начинались обстрелы. Рядом есть водосточная труба, так мои работники прямо в нее прятались. Ведь тогда очень было важно всех животных напоить, накормить, особенно тех, кто в закрытых вольерах. Тогда за несколько месяцев активных боевых действий не было ни одного дня, чтобы на территорию зоопарка не прилетел хоть один снаряд. Страшно было», — признается Геннадий.

Тогдаот обстрелов погибло много оленей, фазанов и страусов. Об одной паре птиц думали, что их разорвало снарядом, разбившим вольер. Однако они отсиделись в камышах и вернулись домой сами. Многие животные выжили, но от пережитого стресса захирели и умерли позже, несмотря на попытки их спасти. Ну, а сам Кряжев видел смерть четыре раза. У него на ферме искали склад оружия, допрашивали и избивали как организатора референдума за самостоятельность ДНР. Да и просто шарили, забирая все ценное, сожгли дом и гараж, прострелили ногу. А когда раненый фермер вырвался на машине, по ней лупили из автоматов, добавив еще четыре пули в спину, руку и ногу. «После этого я спал с автоматом и гранатами под подушкой. Потому что тогда еще ни власти, ни полиции — никого не было. Все машины тогда в поселке сгорели, даже хлебовозки. В итоге мы прожили около трех месяцев в таком аду. Я вообще не понимаю, как люди вот так годами живут в «серой» зоне постоянно», — качает головой Кряжев.

Александр Димитровский ИА Регнум Страусы пережили войну и продолжают свой род

Вместе с ним выжил и зверинец.

Сейчас он во многом зависит от пожертвований, поскольку продукция кряжевского хозяйства на месте продается чуть ли не в убыток, где это видано — литр настоящего молока по 25 рублей? А в Россию то же зерно раньше вывозить было сложно, а теперь много возни с документами, проще сдать тоже задешево. С господдержкой фермерам пока не спешат, а тут еще сгорело почти целое поле пшеницы — возвращался вертолет с передовой и отстреливался тепловыми ловушками. Потушить не успели и возместить ущерб некому. Так что Кряжев влез в долги по зарплате и даже подумывал, что придется своё любимое детище закрывать. Но опять как-то выкрутились, помогают добрые люди, даже кое-какие вольеры получилось обновить.

Фермер Геннадий Кряжев о планах на будущее (Александр Димитровский © ИА Регнум)

Помощников у хозяина осталось около двадцати человек, рук не хватает, поэтому некоторые планы по развитию приходится ставить на паузу, решать насущные вопросы. Зато даже в самой сложной ситуации неутомимый любитель животных находил возможности пополнить коллекцию. Звери у него что называется с историей: черного волка подарил первый глава ДНР Александр Захарченко. Обещал помочь с развитием зоопарка, но погиб. А двух медведиц прислал Виктор Янукович, когда был еще президентом Украины. Но самый первый мишка пришел просто через знакомых. «Был один любитель экзотики, не потянул его содержание и подарил мне. А его держал на ферме. Медведя звали Фомой, он ручной был, но с характером. И когда приезжали в гости бизнесмены, то угощали его пивом. А он очень смешной, пил как человек. Думал, придется его тогда закодировать», — улыбаясь, рассказывает хозяин зоопарка.

Александр Димитровский ИА Регнум Юная пантера все время пыталась укусить хозяина за палец

По территории он идет не просто так. С трудом нагибаясь, поднимает с земли брошенный кем-то из посетителей мусор, где-то с клеток снимает паутину. Для каждого животного находит доброе слово, проверяет, все ли в порядке. По календарю были выходные, в такие дни, как и на праздники, здесь много людей и парковка перед зоопарком заполнялась на глазах. Но как-то и без слов было понятно, что, даже если никто не приедет, Кряжев все равно будет каждый день с утра до вечера заботиться о своих питомцах.

Ему это кажется правильным способом потратить жизнь, и он очень хочет, чтобы память после него осталась именно такая. Мохнатая, когтистая, разноголосая. Чтобы было место, где дети могли общаться с животными, а кому это особенно нужно еще и лечились с помощью теплой зверотерапии. Да и, вообще, провести полдня на природе среди птиц и оленей намного полезнее и интереснее, чем пойти в кино, которое забудется уже завтра. Поэтому, несмотря ни на что, хозяин зоосада продолжает сажать деревья, ставить детские площадки и беседки для отдыха. И ждет всех в гости.