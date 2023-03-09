Как правило, у многих футбольных фанатов в мирной жизни уже были свои клички — аналог фронтовых позывных. Поэтому большинство бойцов батальона «Эспаньола», где собрались болельщики разных команд (зачастую враждовавших между собой), свой боевой позывной принесли уже с собой, пока сослуживцы не придумали другой.

Испанец: «Все за мной!»

Командир этого подразделения — Испанец — Станислав Орлов, знаменитый в своих кругах фанат ЦСКА из группировки Red-Blue Warriors. Он стал идеологом создания подразделения, призвав фанатов из разных клубов, несмотря на спортивные противоречия, объединиться против врага под его флагом.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Комбат «Испанец».

Стас нас встретил на полигоне, где бойцы проводили боевое слаживание и тренировку снайперов на новых винтовках.

— То, чтобы подразделение появилось, было обусловлено ситуативной повесткой на передовой, — говорит командир «Эспаньолы». — Есть разные причины, когда люди не могли попасть на фронт, поэтому они шли добровольцами. А наш батальон характерен тем, что он самодостаточен. Более того, тут собрался целый клуб по интересам — все ребята болеют за российский футбол и сражаются они тоже за Россию! «Эспаньола» — это что-то наподобие пиратской лодки, состоящей из нескольких частей.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Флаг батальона «Эспаньола.»

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Так и у нас — есть и боевое крыло батальона, и гуманитарное — это тыловое снабжение. По всей стране болельщики помогают приобретать нам всё необходимое для успешной службы на передовой. Есть разработчики техники, оружия, беспилотников, — которые помогают нам, а мы в боевых условиях даем им обратную связь для улучшения их продукции.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Наклейки разных футбольных клубов в располаге батальона.

— Где ваши бойцы сейчас воюют с врагом?

— В основном мы сейчас находимся на угледарском направлении. Наш участок составляет около 10 км фронта. Там очень напряженная ситуация, но мы понемножку всё равно продвигаемся.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Разбитые дома на передовой под Угледаром.

— Чем отличается ваш батальон от других армейских частей?

— Сейчас мы заканчиваем контракт с «Востоком» (бригада «Восток», ныне — 114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада ВС России — прим. ИА REGNUM) и переходим в статус ЧВК. Это позволит нам самим выбирать направления, где воевать.

Кроме того, в «Эспаньоле» будут свои внутренние правила. У нас совершенно другой подход к бойцам — начиная от внутренних правил, где запрещены конфликты, алкоголь, и до умения использовать опыт свой, друзей и врагов и тут же его внедрять без бюрократической проволочки в жизнь. Также все наши бойцы, кроме КМБ (курс молодого бойца), проходят курс работы с беспилотниками и средствами ПВО. У нас отработана разведка и ударная рота, имеется большое подразделение БПЛА и ПВО, что очень актуально в современной войне.

Вскоре планируем расшириться еще на несколько сотен бойцов. Сейчас помогаем испытывать систему «Питон», которая в радиусе 5 км позволяет успешно бороться с вражескими беспилотниками.

— Наслышан, что в семье известных оружейников Лобаевых есть ваши поклонники.

— Да, среди них тоже есть футбольные фанаты, которые переживают за нас. Поэтому они пошли навстречу нам с внеочередным производством высококлассных снайперских винтовок для нас. В частности, сейчас мы закупили уже 11 единиц, но скоро расширимся до 50 стволов.

Леший: у снайпера нет врага, есть цель, которую надо устранить

Конечно, кто, как не снайпер, может рассказать о достоинствах современных винтовок. Иду к колоритному бойцу, одетому в белую «кикимору» — маскировочное одеяние снайпера. Он бережно раскладывает патронташ с дорогущими патронами и начинает пристреливать разные винтовки. Дождавшись окончания пристрелки, начинаю выпытывать все его секреты.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Боец с позывным «Леший»

— За снайперами на войне охотятся с особым рвением. Поэтому мы не показываем свое лицо и не говорим имен, чтобы нас не могли ликвидировать во время нахождения на гражданке.

— Как вы из футбольного фаната стали снайпером?

— Мой позывной Леший, болею за тульский «Арсенал». Я сразу сюда приехал, когда услышал про создание батальона «Эспаньола» — в нашей тусовке об этом слышали многие. Эта идея тут всех так сплотила: мы все — как один за всех горой стоим! В мирной жизни я увлекался спортом, охотой. Возможно, поэтому и смог стать снайпером. Ведь для этого надо не только профессионально стрелять, а и подолгу лежать неподвижно, выявляя вражеские позиции, корректировать нашу артиллерию. Иногда попросту устраиваем снайперский террор — пытаемся усложнить противнику жизнь, не давая ротироваться и укрепляться.

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— Как вам новые винтовки, на что они способны?

— Сейчас я занимаюсь пристрелкой на разных прицелах винтовок «Урбана» и «Антиматерия». Их дальность стрельбы по паспорту около 1200 м, но можно и дальше, бесшумные, низкая отдача, высокая кучность стрельбы. Уже на передовой испытывали винтовки — есть хорошие результаты.

До этого работали с СВД — это всё равно что пересесть с «Запорожца» за руль «БМВ».

Еще мы установили на эти винтовки глушитель, сошки — и теперь работать с ними, не выдавая своей позиции, одно удовольствие!

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Выходной: пришел на фронт с позывным отца

Разведка в любом подразделении — особая штурмовая группа, которая может принести информацию, а может и попасть в лобовую стычку. Про один такой случай рассказал нам боец с позывным Выходной.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Боец с позывным «Выходной»

— Однажды во время разведки мы вышли на диверсионно-штурмовую группу врага — между нами было около 40 метров. На какой-то момент все застыли от неожиданности, но мы сработали первее и разбили почти всю вражескую группу. Кроме того, потом услышали, как сработали наши ловушки, так что им пришлось точно нелегко.

— Как ты попал на фронт?

— Я всё ждал повестки, но она так и не пришла. Не дождавшись ее, отправил заявку вступить в батальон «Эспаньола». Уволился с работы, накупил всякого снаряжения, а когда прибыл в расположение батальона в зоне СВО — мне выдали ровно всё то же, на что я потратил кучу своих денег.

— Откуда у тебя такой необычный позывной?

— Фамилия моего отца Субботин. И у него в свое время был позывной Выходной. Ну я и позаимствовал это прозвище себе.

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— Родные сильно переживают за тебя?

— Мать, конечно, сильно, а вот отец — он военный — понимает! К тому же я так воспитан, что не могу просто отсиживаться дома, когда за окном война. Вот, к примеру, недавно мне дали отдохнуть на пять дней — съездил домой. И знаешь, тут на фронте у меня погибло уже несколько друзей, а идешь там, по Москве — а на тебя давят все эти рестораны, все охотятся на шмотки, машины, какие-то понты. Хочется убежать от всего этого, почувствовать покой, тишину. А вот здесь всё настоящее, без гламура и фальши.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Погибшие бойцы «Востока» и «Эспаньолы».

— Чего ты тут больше всего боишься?

— Скажу честно: нет смысла бояться, если ты сюда уже приехал. Вот осторожность, внимательность, сосредоточенность — это да — ценные качества.

А бояться — ну мы все смертные здесь. Я уже был под артобстрелами и в стрелковых боях. Самое главное — не побояться выйти из окопа и пойти в атаку. Потом будет легче. Ну и как бонус — доза адреналина, как во время драк на гражданке.

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— Скажи честно, Испанец часто вам выписывает «строгачи» за потасовки?

— Тут драк как таковых в принципе не бывает. Да, чисто по-свойски можем подколоть, пошутить, но не более. Да и не до этого в целом — есть масса более важных дел. А вообще, если что-то происходит — то тут сам коллектив осуждает, но провинности у нас больше бытового характера — типа что-то где-то потерял или не убрал.

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Шайтан и Крейзи: раньше били друг друга, а теперь по-братски сражаются в одном окопе

Среди бойцов мне таки удалось найти парочку, которые дрались между собой, правда, еще на гражданке — во время фанатских потасовок. Такими оказались Шайтан, болевший за «Зенит» из Питера, и Крейзи, который дрался за честь ЦСКА.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Слева-направо бойцы «Шайтан» и «Крейзи»

— Мы общались на тему былых времен, ярких драк между фанатами. И, сопоставив обстоятельства, выяснили, что дрались в Москве на одном поле друг против друга, рассказал «Крейзи».

Но тут же Шайтан поспешил отметить:

— Сразу скажу — тут не до драк, их строго запретили тут. И если вдруг случается нечто подобное — выгоняют обоих сразу — не важно, кто был не прав. Наш «коменданте» (комбат Испанец — авт.) очень строг! Хотя стоит отметить, что в мирной жизни многих наших соперников хорошо знали, могли дружно общаться в барах, обсуждая минувшие драки.

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Солома: «Просто помогаем братьям!»

После завершения тренировочных стрельб мы отправились в расположение батальона. Тут нас уже поджидала машина с гуманитарной помощью, которую привез знаменитый футболист сборной России Андрей Соломатин из ЦСКА.

Фото: Александр Дмитровский ИА REGNUM Знаменитый Соломатин приехал в батальон с гумпомощью.

В миру ему дали позывной Солома. Сейчас он уже работает депутатом, но многие еще помнят его полную самоотдачу футболу через многочисленные травмы. А теперь он привозит бойцам «Эспаньолы» помощь, собранную по депутатской линии. Пока бойцы разгружали мешки, Андрей Соломатин рассказал о себе:

— В прошлый раз мы привезли много лекарств, тактической медицины — но лучше бы она просто не пригодилась. А в этот раз — дополнительное снаряжение бойцам, тушенки. Я своих коллег объединил, и теперь мы стараемся максимально помочь ребятам всем чем можем. Конечно, не все футболисты могут это афишировать. Им еще играть — и неизвестно, как это им аукнется на международной арене. А нам уже ничего не страшно. Но вот когда я увидел ролик, как на Украине выпустили шоколадку по принципу «Алёнки», только с названием «Алёшка», с траурной черной лентой, — для меня это стало последней чертой. Мы обязаны бить врага до самой победы, потому что болезнь нацизма заразила уже всю некогда нашу братскую страну.

Хочется верить, что «Эспаньола» станет подразделением, знаменитым не только бойцами, но и громкими победами на передовой. А пока мы пожелали им удачи в праведных боях, и чтобы все вернулись живыми домой.