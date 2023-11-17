Коллекция отца Никиты насчитывает почти полтора десятка необычных музыкальных инструментов. Гусли с разным количеством струн, гитара, укулеле, мандолина и некоторые ее сородичи, различные нетрадиционные флейты типа армянского дудука, двухствольной джаламыги, различные перкуссии. Даже колокольчик, снятый кем-то с коровы в Индии — его потом подарили священнику, чтобы избавить себя от этого греха.

Александр Димитровский ИА Регнум Протоиерей Никита Панасюк

Но это не просто склад «для красоты». Особенность коллекции в том, что она живая.

«Какие-то инструменты приходят, а какие-то я раздаю по ненадобности. А главное — в отличие от музея все можно и нужно трогать руками! Так, к примеру, однажды я подарил экзотический барабан — он простаивал без дела как подставка для книжек. А его новый обладатель был очень рад его получить, — рассказывает священник, чья основная работа называется «благочинный Докучаевского округа». — Такая же участь постигла виолончель — в последнее время из-за множества дел у меня просто не доходили руки до нее. А со временем я отдал ее юноше, который сегодня уже дьякон и поет колядки на Рождество со своим ансамблем. Теперь у меня посвободнее в кабинете, и инструмент приносит радость людям».

Звездой своего собрания батюшка считает колесную лиру, инструмент XVI века, на котором когда-то слепые лирники исполняли духовные стихи или, иначе, псалмы. Копии этих уникальных инструментов делал мастер Василий Евхимович, который приезжал в Докучаевск на организованный о. Никитой детский фестиваль «Искорка Божья», выступал перед раненными бойцами, привозил гуманитарку людям в освобожденный Мариуполь.

Необычайное звучание зачаровало отца Никиту, так что однажды местный чиновник лично подарил ему эту лиру. Она его покорила и как частичка живой истории, и как возможность возродить старинные песни, и как способ говорить о Боге на универсальном языке музыки. Теперь настоятель Свято-Владимирского храма с удовольствием откликается на любое приглашение, когда есть возможность представить своё редкое умение.

«У меня долго не получалось подстроить свой голос под колесную лиру в силу специфики инструмента, — улыбаясь, рассказывает седобородый музыкант. — Тут нельзя перестроить регистр звучания. Из трех струн лишь одна выдает ноты одной октавы, а две другие — задают тот чарующий монотонный звук, который настраивает на нужный лад слушателей. Так что в какой-то момент я с этим инструментом спелся».

Александр Димитровский ИА Регнум Протоиерей Никита Панасюк

Александр Димитровский ИА Регнум

Священник с любовью показывает устройство необычного инструмента: наканифоленное колесо трет струны, подмотанные шерстью, а с помощью клавиш получается нехитрая мелодия. Но эта простота завораживает. Может быть, это сама память предков отзывается в душе, заставляя внимать каждому слову поющего. Отец Никита очень хорошо знает этот механизм, музыку он обожает с детства, переслушав огромное количество произведений — от классической оперы до песен африканских пигмеев. Хотя еще в школе учитель музыки сказал, что у него нет голоса и слуха. «Сейчас говорят по-другому», — усмехается батюшка.

Александр Димитровский ИА Регнум

Когда-то он пробовал играть на ударных, забросил, а когда его подрастающий сын захотел учиться на гитаре, но не осилил, инструмент сам попросился в руки и так родилась внутренняя потребность в изучении музыки уже, так сказать, практически. Став священником, Никита перенес эту свою страсть в служение Богу. У него даже на воскресной школе есть воспитанники, играющие концерты на мандолинах. Такое им придумано наказание за шалости — отправили учиться в музыкальную школу. Ребята с «епитимьей» благополучно справились, играют с удовольствием, разучивают новые мелодии и участвуют в разных мероприятиях.

А их у увлеченного руководителя хватает. Когда-то еще до войны он ездил со своими прихожанами в другие регионы Украины в рамках налаживания связей, ломать лёд недоверия и отчужденности. Конечно же, играли и пели. А как-то будучи на лечении в Германии, докучаевский благочинный очень удивился, что в конце зимы там все еще стоят у храмов вертепы, посвященные Рождеству Христову. Это его впечатлило, и он решил затеять свой вертеп подобно народному кукольному театру с Петрушкой.

Александр Димитровский ИА Регнум

Александр Димитровский ИА Регнум

Так появился еще один творческий инструмент, через который ведутся проповеди. Простой, но, в то же время, увлекательный прием позволяет лучше понять библейские истины, причем такие представления нравятся даже взрослым зрителям. Они, как дети, радуются театрализованному рассказу о победе добра над злом. А ведь даже в заповеди Христа говорилось — «будьте как дети», незашоренное сознание лучше видит Истину.

В тяжелые времена, которые пережил Докучаевск — с бесконечными обстрелами, без воды и нормальной жизни, — музыка отца Никиты тоже помогала людям. Была отдушиной среди бесконечного страха и непонимания, что будет завтра. Православные праздники у него отмечали всем городам. Так же «Искорка божья» — возможность для детворы и подростков показать, чему они научились за прошедший год. А у каждого семья, родня, приходят посмотреть. Всем радость.

Потом «Рождественские звездочки», дальше, само собой, Масленица, а там и Пасха. В сквере у храма ставится импровизированная сцена, с которой дети поют и читают стихи. Рисуют мелом на асфальте по сложившейся традиции. Есть чем заняться и в День защиты детей, а для деток, которые родились во время войны придумали вот что. На специальном празднике, устроенном для таких семей, раздавали размноженный диск с колыбельными песнями, чтобы подарить его каждой маме или бабушке. Чтобы тоже учились.

Александр Димитровский ИА Регнум

Так постепенно небольшие концерты с воспитанниками воскресной школы или моноконцерты вышли в мир. И теперь отец Никита когда сам, когда с воспитанниками на праздники собирается и едет выступать к детям онкологические лечебницы. Там под лиру и укулеле он пел не только духовные псалмы и канты, но и популярные и детские песни. Это очень помогает воодушевить тех, у кого вся жизнь проходит в процедурах и скучных палатах. А

А «Вертепное действо» превратилось не в сезонный, а в постоянный жанр, теперь это что-то вроде лекции, театрализованного повествования о Рождестве Христовом и судьбах человечества, с которыми священник выступает перед самыми разными аудиториями, например, перед студентами.

Главные герои мини-спектаклей — как раз редкие музыкальные инструменты. Старинные рождественские песнопения, духовные стихи, раскладной вертеп с замечательными изображениями, созданный руками жительницы Докучаевска Екатерины Ольховской, оживляли знаменитую евангельскую историю. Как будто рождественская драма происходила не 2021 год назад, а здесь и сейчас. Отец Никита признается, что при создании «Вертепного действа» задачей было продлить время Рождества, чтобы глубже вдуматься и осмыслить значимость данной культурно-религиозной традиции, особенно для современного человека.

Волонтерские активности только расширяли круг добрых знакомств — и помогали развивать музыкальные пристрастия. Так гуманитарщик, гусляр Максим Гавриленко однажды подарил свой инструмент докучаевскому священнику во время одной из поездок в ДНР.

«У меня это уже третьи по счету гусли. Были девяти-, потом двенадцати-, а теперь четырнадцатиструнные. У них более сложный строй, чем на более простых гуслях. И в целом это крайне древний инструмент, известный еще со времен царя Давида. Уже тогда пели псалмы, обращаясь к Богу», — говорит о. Никита.

Он мечтает о том, чтобы как можно скорее закончилась война, и вместе с возрождением города, которому он посвятил свою жизнь и служение, возрождалось и добро в человеческих душах. Не только в Докучаевске — вообще везде. Так что каждый раз, когда колесная лира своим тягучим голосом подпевает пожилому человеку, это не просто звук — это яркий свет, дарящий всем надежду.