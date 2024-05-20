У кузницы Сергея Логвиненко в Кировском районе Донецка очень приметный ориентир — слегка поржавевшая кованая фигура грозного рыцаря, собранного из старых автозапчастей. Изначально это был образ металлурга для конкурсной работы к празднику, взял третье место. Но со временем Александр поменял защитный щиток на шлем воина, а в руки вложил меч и щит. Теперь железный трудяга стал солдатом — как и многие дончане, которые, отложив свои мирные профессии, пошли защищать Родину, осваивая военное дело.

Александр Димитровский ИА Регнум Сергей Логвиненко

«Будет время — я рядом поставлю еще железного пса, организую подсветку. Но это потом, когда наступит мирное время»,— говорит кузнец добродушный мужчина с модной лысиной, как у кинозвезды, и в пятнистом маскхалате. А пока у него и так работы хватает, заказы расписаны на два месяца вперед. Ведь специализация у бывшего водителя и сварщика оригинальная, Логвиненко делает сувениры из разного военного хлама и просто красивые вещицы. Разлетаются они, как горячие пирожки, но для мастера главное то, что работа в радость: «Когда хобби превращается в бизнес — это очень хорошо, мне это очень сильно нравится».

Специально профессии Сергей не учился, освоил по ходу дела, поскольку и получилось всё почти случайно. «Упала» в аренду кузница, пытались делать какие-то ворота и решетки, первые попытки сделать какие-то интересности не получились — все пошло в утиль. Но однажды поздно вечером постучались военные. «Погиб Александр Захарченко, наш первый глава. Приехали ребята, попросили сделать пепельницу из военных штук на могилку. Мы тут ночью крутили-крутили, долго делали, отдали. И случилось, знаете, как сарафанное радио, узнали люди, что мы тут делаем, и начали потихоньку приезжать, приезжать», — вспоминает мастер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890077" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Теперь география его заказов — вся Россия.

Естественно, это лишь подхлестнуло интерес к творчеству донецкого кузнеца, кованые вещи разъехались повсюду — от Москвы до Владивостока, городов и регионов все больше и больше с каждым днем. Кстати, на стенде Донецкой Народной Республики на выставке «Россия» в столице представлена почти двухметровая кованая роза, которую оценил и Владимир Путин. А немного позже копию такой розы Логвиненко отправил в подарок в Чечню.

Железная роза — вообще один из самых популярных сувениров, их охотно берут на подарок женщинам, и прямо на наших глазах мастер споро превращает нарезанные металлические кружки в изящный цветок. Полчаса — и на столе стояла еще теплая кованая розочка в ожидании финальной покраски. Но самые главные заказы — это «память о службе» в больших и малых формах. Сергей признается, что нынешние изделия, которые он стремительно соединяет из осколков, латунных гильз и другого металла, к окончательному дизайну идут не быстро.

«Придумал что-то, собрал — не понравилось, выбросил. Собрал по-другому, покрасил, снимаю на телефон, я там по-другому вижу. Что-то не понравилось, покрутил ещё — надо элемент убрать. И тогда уже раз — вроде легло», — делится кузнец деталями творческого процесса. Так что изящная карандашница со щитом с гербом России в центре, двумя 12,7-мм патронами по бокам и осколком снаряда — уникального авторского дизайна, как и более крупные сувенирные формы. Туда уже идут корпуса минометных мин, покалеченные каски и автоматы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890077" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Военные регулярно обращаются с просьбой сделать что-то эдакое на память о службе, чтобы увезти с собой домой во время отпуска. Рабочий материал тоже привозят бойцы — всё обгоревшее, разобранное, разбитое. Тогда начинается долгий труд по чистке ржавчины, потом автомат выравнивается, надрезается ствол, внутри все заваривается наглухо. После на этот скелет надеваются пластиковые детали, которые можно приобрести в интернете. И после покраски автомат в композиции с пулеметной лентой и коваными розами смотрится как новенький, только уже не как оружие, а как арт-объект.

«Я могу тут сутками безвылазно сидеть, закопавшись в работе. Лечь прямо тут в кузнице поздним вечером и заснуть только к трем часам ночи, потому что все это время в голове роились мысли, как лучше сделать следующую композицию. Жена из-за этого часто скандалила. А потом во время начала СВО отправил ее с детьми в эвакуацию. Теперь могу тут сидеть, сколько захочу», — признается кузнец.

Таким образом, военный металлолом получает вторую жизнь. И если где-то он валяется, как мусор под ногами, то в руках кузнеца он превращается в предмет искусства. Возможно, эти работы потом будут даже по наследству передаваться в семье от отца к сыну.

При этом Логвиненко живет не одними лишь сувенирами. Частенько к нему заезжают бойцы из разных подразделений с просьбой о помощи. Бывает, попросят срочно подварить машину — это, как правило, КамАЗ или «Буханка». Им ждать некогда — быстрый ремонт и срочно возвращаться на передовую. И тогда Сергей откладывает все свои работы и срочно принимается чинить боевые машины, которым ой как не сладко приходится на передовой.

За это он с военных денег вообще не берет, тем более что с их боевой работой связана и его жизнь. Пока мы общаемся за окном что-то жутко гремит, работают наши «Грады». Район, где находится кузница, прилегает к передовой, поэтому здесь часто бывает шумно. Бывало, посекло осколками забор, побило окна в машине, попало в соседний дом. Но кузнец, как и все, надеется, что вскоре все наладится, фронт отодвинут от Донецка и начнется мирная жизнь и мирная работа.

«Мы все на своем месте боремся с врагом, как можем: бойцы — оружием, а я вот чиню, что смогу, — отмечает мастер. — Всякое бывает — и «мангалы» противодроновые делаем на крышу транспорта, сами машины подвариваем. Бывает, что буржуйки на передовую ребятам делаю. Бойцы говорят, ну как отблагодарить меня за работу. А им говорю, что не надо денег. Но вот на обратном пути, если сможете, привезите военного хлама. На передке он как мусор везде валяется, а вот я ему дам вторую жизнь!»

Что только не создавали закаленные огнем руки Сергея. Он создавал в миниатюрах военную технику. Потом стал увлекаться топорами со «старославянским» дизайном. Придумал настольные часовенки с секретным помещением для личных вещей. Сейчас в ходу практичные вещи, вроде наборов рюмок из гильз, настольных часов, органайзеров, пепельниц или даже тех самых композиций с автоматом.

Я спросил у кузнеца о том, что само просилось на язык: «А вот когда закончится война, а с ней и все эти автоматы, гранаты и хвостовики, чем тогда будете заниматься?» На это он мне ответил так: «Я очень надеюсь, что война закончится. И потом все начнет возрождаться. Конечно, еще пару лет, возможно, будет интересна военная тематика, люди еще будут везти донецкую сувенирку к себе на Родину. Но потом тут начнут все строить, и я снова займусь воротами и решетками. В любом случае это тоже достойная работа и всегда будет нужна. Даже машину кому-то подварить — и то дело!»

Александр Димитровский ИА Регнум

Труд кузнеца — не из легких, мастерская Логвиненко оборудована в обычном гараже, чтобы покрасить изделие, нужно открыть ворота, и угарный газ от сварки весь достается мастеру. Летом здесь жарко, зимой холодно, нужно купить краску, металл, отработать целый день руками. Поэтому свой труд он ценит, в рамку на стене поместил крылатую фразу о том, что «Вещи ручной работы — роскошь, иметь их каждому не обязательно. Кто хочет их получить, либо платит мастеру за труд, либо делает их сам».

Кстати, был случай, когда кузнец предложил поработать лично одному парню, который думал, что все делается легко. В итоге, даже не закончив работу, тот бросил эту затею и сбежал. «Такую работу надо любить, всецело ей отдаваться. А если не нравится, то не сможешь делать такую красоту», — рассказывает мне Сергей, доделывая очередную монументальную композицию с автоматом, который ранее где-то валялся полуобгоревшим, а теперь лоснится свежей краской посреди целого ансамбля гильз и хвостовиков.

Так что, если честно, в ворота и решетки верится не очень. И даже если спрос на «военную» сувенирку когда-то и закончится, наверняка мы увидим, как Сергей будет создавать уникальную работу из отходивших свое автозапчастей для нового кузнечного фестиваля в мирное время.