19 июня у городской пристани Мариуполя состоялся праздник выпускников «Алые паруса». За образец был взято одноименное торжество, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Более того, мариупольский фестиваль предшествует петербургскому — который пройдёт 24 и 25 июня.

Александр Димитровский ИА REGNUM

На мариупольском пирсе спустили на воду свой корабль — яхту «Ассоль» с алыми парусами и записали видеообращение от местной молодежи к выпускникам в других российских регионах. Около полутора сотен школьников были приглашены на пирс яхт-клуба, где для них была организована зажигательная дискотека. Кто-то из этих ребят теперь отправится через несколько дней на питерские «Алые паруса».

Гостем праздника в Мариуполе стал мэр города Олег Моргун. Первый праздник «Алые паруса» прошёл в освобожденном городе уже в 2022-м, и в этом году, «невзирая на всякого рода опасности», власти решили повторить его, отметил Моргун.

Александр Димитровский ИА REGNUM

Даже в небольших масштабах это смотрелось незабываемо. Да, не было салютов, а уже в 10 вечера начался комендантский час. Но мариупольцы были безумно рады хоть на несколько часов прикоснуться к сказке.

«Это прекрасный проект. Мы рады принять в нем участие. Ведь не зря Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. Мы тоже морской город, и по цвету воды мы одинаковые. Погода у нас, правда, потеплее. И, возможно, когда-то к нам приедут школьники из Питера — посмотреть на этот праздник в восстановленном из пепла городе. Есть предварительная договоренность о том, что теперь у нас ежегодно будут проводить «Алые паруса», — рассказал корреспонденту ИА Регнум капитан фестивальной яхты «Ассоль» Евгений Вищук.

Антон Сечин/ТАСС Праздник «Алые паруса» в Мариуполе

Уже стемнело, зажглись прожекторы, техники спецэффектов пустили по воде густой туман, из которого под музыку вышел корабль. Воздух был просто наэлектризованный эмоциями детей.

Одна из них, выпускница школы №7 Анастасия Андреева, впервые побывавшая на подобном мероприятии, была в восторге.

«Здесь все очень красиво, интересно! Я впервые такое вижу. В Питере была, но фестиваль там не видела. Так что надеюсь, что туда попаду, — говорит Анастасия. — Сейчас только собираюсь поступать, выбор вуза еще не сделан. Но желание поступить есть! Желаю всем выпускникам, чтобы никогда не сдавались, а всё им давалось легко. И не расстраивались в любой ситуации!»

Александр Сухов/РИА Новости

Ночь накрыла весь Мариуполь, музыка стихла. Но волшебство не закончилось — оно осталось навечно в сердцах выпускников. Они этот вечер запомнят навсегда. И это правильно, ведь за скоротечным праздником стоял титанический труд.

Около месяца в городе, который пережил тяжелые бои, строители помогали восстанавливать спортивно-водный комплекс яхт-клуба. До этого саперы разминировали часть берега.

Александр Димитровский ИА REGNUM

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

К сожалению, море еще таит опасность в виде подводных мин — поэтому корабли не выходят в открытое море вдоль побережья и на данный момент используется лишь зачищенный фарватер, по которому в Мариуполь сухогрузы привозят стройматериалы для восстановления города.

Но это пока. Ведь мариупольцы уверены, что через пару лет ситуация существенно изменится, и их город станет жемчужиной у моря. В прошлом году Петербург и Мариуполь подписали соглашение о сотрудничестве, став городами-побратимами — о чём напомнил мэр Моргун.

Северная столица взяла шефство над восстановлением значительной части города, который, как говорят мариупольские власти, возрождается по образцу послевоенного Ленинграда. Так, в мае при помощи петербуржцев было вновь открыто движение мариупольского трамвая.