Петербургский фестиваль «Алые паруса» начался с Мариуполя
19 июня у городской пристани Мариуполя состоялся праздник выпускников «Алые паруса». За образец был взято одноименное торжество, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Более того, мариупольский фестиваль предшествует петербургскому — который пройдёт 24 и 25 июня.
На мариупольском пирсе спустили на воду свой корабль — яхту «Ассоль» с алыми парусами и записали видеообращение от местной молодежи к выпускникам в других российских регионах. Около полутора сотен школьников были приглашены на пирс яхт-клуба, где для них была организована зажигательная дискотека. Кто-то из этих ребят теперь отправится через несколько дней на питерские «Алые паруса».
Гостем праздника в Мариуполе стал мэр города Олег Моргун. Первый праздник «Алые паруса» прошёл в освобожденном городе уже в 2022-м, и в этом году, «невзирая на всякого рода опасности», власти решили повторить его, отметил Моргун.
Даже в небольших масштабах это смотрелось незабываемо. Да, не было салютов, а уже в 10 вечера начался комендантский час. Но мариупольцы были безумно рады хоть на несколько часов прикоснуться к сказке.
«Это прекрасный проект. Мы рады принять в нем участие. Ведь не зря Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. Мы тоже морской город, и по цвету воды мы одинаковые. Погода у нас, правда, потеплее. И, возможно, когда-то к нам приедут школьники из Питера — посмотреть на этот праздник в восстановленном из пепла городе. Есть предварительная договоренность о том, что теперь у нас ежегодно будут проводить «Алые паруса», — рассказал корреспонденту ИА Регнум капитан фестивальной яхты «Ассоль» Евгений Вищук.
Уже стемнело, зажглись прожекторы, техники спецэффектов пустили по воде густой туман, из которого под музыку вышел корабль. Воздух был просто наэлектризованный эмоциями детей.
Одна из них, выпускница школы №7 Анастасия Андреева, впервые побывавшая на подобном мероприятии, была в восторге.
«Здесь все очень красиво, интересно! Я впервые такое вижу. В Питере была, но фестиваль там не видела. Так что надеюсь, что туда попаду, — говорит Анастасия. — Сейчас только собираюсь поступать, выбор вуза еще не сделан. Но желание поступить есть! Желаю всем выпускникам, чтобы никогда не сдавались, а всё им давалось легко. И не расстраивались в любой ситуации!»
Ночь накрыла весь Мариуполь, музыка стихла. Но волшебство не закончилось — оно осталось навечно в сердцах выпускников. Они этот вечер запомнят навсегда. И это правильно, ведь за скоротечным праздником стоял титанический труд.
Около месяца в городе, который пережил тяжелые бои, строители помогали восстанавливать спортивно-водный комплекс яхт-клуба. До этого саперы разминировали часть берега.
К сожалению, море еще таит опасность в виде подводных мин — поэтому корабли не выходят в открытое море вдоль побережья и на данный момент используется лишь зачищенный фарватер, по которому в Мариуполь сухогрузы привозят стройматериалы для восстановления города.
Но это пока. Ведь мариупольцы уверены, что через пару лет ситуация существенно изменится, и их город станет жемчужиной у моря. В прошлом году Петербург и Мариуполь подписали соглашение о сотрудничестве, став городами-побратимами — о чём напомнил мэр Моргун.
Северная столица взяла шефство над восстановлением значительной части города, который, как говорят мариупольские власти, возрождается по образцу послевоенного Ленинграда. Так, в мае при помощи петербуржцев было вновь открыто движение мариупольского трамвая.