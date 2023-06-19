В Мариуполе у городской пристани состоялся праздник выпускников «Алые паруса» — за образец был взято одноименное торжество, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Гостем праздника стал мэр Мариуполя Олег Моргун.

Антон Сечин/ТАСС Праздник «Алые паруса» в Мариуполе

Первый праздник «Алые паруса» прошёл в освобожденном городе уже в 2022-м, и в этом году, «невзирая на всякого рода опасности», власти решили повторить его, отметил Моргун.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Антон Сечин/ТАСС

Зрители смогли увидеть яркое и красочное шоу-иллюминацию с прожекторами на пирсе. Участники праздника — выпускники школ города — были одеты в белые толстовки с логотипом фестиваля. Все они также стали частью шоу: дети включили фонарики на мобильных телефонах и активно размахивали ими.

Александр Сухов/РИА Новости

Александр Сухов/РИА Новости

Помимо красочного праздника, около полутора сотен выпускников из Мариуполя и участников творческих коллективов записали приветственную видеооткрытку на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Ролик смогут посмотреть все участники петербургского фестиваля. Специально для записи видеоролика в Мариуполе на воду была спущена яхта «Ассоль» с алыми парусами — главными символами фестиваля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Также школьники Мариуполя в ближайшее время поедут на фестиваль «Алые паруса» — но уже в Петербург. Там «Алые паруса» пройдут 24 и 25 июня.

Александр Сухов/РИА Новости

В прошлом году Петербург и недавно освобождённый Мариуполь подписали соглашение о сотрудничестве, и стали городами-побратимами, напомнил Моргун. Северная столица взяла шефство над восстановлением значительной части города — который, как говорят мариупольские власти, возрождается по образцу послевоенного Ленинграда. Так, в мае, при помощи петербуржцев, было вновь открыто движение мариупольского трамвая.