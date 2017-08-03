Александр Бродский
Последние публикации
Яма для Трампа
Главным результатом первой встречи президентов России и США стало то, что мир перестал гадать, о чем они будут говорить, и стал гадать, о чем они говорили. Правда, потом добавился еще один вопрос — сколько раз они говорили, но попытки клинтонитов сделать из него еще один повод для импичмента успеха...
3 августа 2017
Война Трампа и «глубинного государства»: новая сводка
14 июня 2017 года в 7 часов утра 66-летний Джеймс Ходжкинсон, бывший волонтер в избирательной кампании Берни Сандерса, расстрелял Стивена Джозефа Скэлиса — кнута республиканского большинства в палате представителей. В обязанности кнута входит поддержание партийной дисциплины в палате представителей...
18 июня 2017
Что помогло Трампу избежать импичмента
Ну, вот и прошли три четверти от первых ста дней президентства Дональда Трампа, и вместе с ними рассеялся туман эйфории, связанный не столько с его присутствием в Белом доме, сколько с отсутствием там Хиллари Клинтон. Эйфория — опасное чувство. И когда ей на смену пришло разочарование, множество...
13 апреля 2017
Арест журналиста ИА REGNUM поставил Лукашенко между молотом и наковальней
В Москве арестован главный шеф-редактор Аналитической дирекции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Казалось бы — незначительное событие. Мало ли журналистов «укоротил» Лукашенко, президент Белоруссии? Но очень часто соломинка ломает спину верблюда, а неудачный поворот лыжника вызывает снежную лавину в горах...
16 марта 2017
Генерал Флинн и враги народа. Американского народа
Генерал Флинн является одним из наиболее известных и уважаемых военных разведчиков США. В частности, он известен в армии США той позицией, которую он занимал по отношению к исламистскому террору, с которым американской армии реально пришлось воевать в Афганистане, Ливии и Ираке. Причем речь идет не...
16 февраля 2017
США: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
Наступающий Новый год задает вопросы и заставляет подвести итоги не только этого года, но и целой эпохи в истории человечества, которая началась с Уотергейтского скандала, похоронившего разрядку международной напряженности, а кончается заявлением Владимира Путина о том, что Россия сильнее любого...
2 января 2017
Убийства послов в Анкаре и Бенгази: один стиль?
Итак, Трамп официально стал избранным президентом США. На этот раз голосование коллегии выборщиков никак нельзя назвать формальностью или штамповкой состоявшихся больше месяца назад выборов. Американские СМИ, добровольно или не слишком добровольно, решившие послужить победе Хиллари Клинтон над...
21 декабря 2016
Наследие Киллари Клинтон: «черный миропроект»
По мере приближения 19 декабря, когда коллегия выборщиков решит судьбу президентства в Америке, все яснее стало то, что Бастинда полностью разрушила избирательную систему США, нарушив все писанные и неписанные законы и подчинив своим целям истэблишменты обеих партий. Что несовместимо с...
19 декабря 2016
Наследие Хиллари Клинтон, или Чего России ждать от Трампа?
Последние две недели мир просто помешался на этих вопросах: что России ждать от Трампа? Что Европе ждать от Трампа? Что Латинской Америке вообще и Мексике в частности ждать от Трампа? И, наконец, самый главный вопрос — что самой Америке ждать от Трампа? Между тем самый поверхностный анализ того...
27 ноября 2016
Почему Трамп объединился с Путиным для свержения Бастинды
Почти два дня потребовалось Хиллари Клинтон для того, чтобы появиться на экранах телевизоров и признать свое поражение на выборах. И больше недели ей потребовалось для того, чтобы более или менее прийти в себя после поражения на выборах и приступить к своим обязанностям Бастинды великой и ужасной...
21 ноября 2016
Нюрнбергский трибунал: чего боится Хиллари Клинтон?
Хорошо известно широко распространенное мнение, что выборы в США являются спектаклем, борьбой нанайских мальчиков, политическим шоу-бизнесом, ну или на худой конец борьбой двух одинаково реакционных кандидатов. Но для тех, кто еще помнит основы диалектического материализма, в рамках которого...
24 октября 2016
Выбор мух и людей: Хиллари Клинтон и Дональд Трамп
Прошедшая неделя, несомненно, предоставила замечательный экспериментальный материал в подтверждение той точки зрения, что выборы в США являются спектаклем, политическим шоу-бизнесом и, вообще, борьбой нанайских мальчиков. Но на самом деле борьба происходит страшная. Просто особенностью этих выборов...
18 октября 2016
Доиграется ли Хиллари Клинтон до «красной кнопки»?
Парадоксальным образом момент истины в избирательной кампании США наступил после того, как газета «Вашингтон Пост» опубликовала запись разговора кандидата в президенты США Дональда Трампа с телеведущим Билли Бушем в 2005 году. Разговор шел о женщинах и напоминал разговор о девочках, который каждый...
10 октября 2016
Тайны теледебатов: почему Трамп обыграл Клинтон
Предчувствие гражданской войны продолжает витать над избирательной кампанией в США, и именно поэтому последним и, как говорил Штирлиц (он же — полковник Исаев), самым главным вопросом теледебатов был вопрос о готовности кандидатов признать свое поражение и поддержать выигравшего кандидата. Ну...
5 октября 2016
Битва России в Сирии и в ООН. Отступать некуда – позади Москва
На этой неделе состоялась Генеральная Ассамблея ООН, на которой Обама произнес свою последнюю речь с этой трибуны. Речь, напоминающую маленький Ниагарский водопад, в том смысле, что воды много, а высоты мало. К тому же из этого потока торчали весьма опасные то ли скалы, то ли кости рыбы Хиллари...
27 сентября 2016
Леди Макбет вашингтонского обкома
Всего месяц назад средства массовой информации по всему миру «праздновали» неизбежную победу Хиллари Клинтон над противным Дональдом Трампом, и даже в России политические комментаторы с серьезными лицами объясняли, что это она сейчас из предвыборных соображений раздувает антироссийскую истерию, а...
15 сентября 2016
Тайная операция в «пятилетку пышных похорон»
В конце 80-х в Москве внезапно стала распространяться легенда о том, что станция метро «Перово» украшена барельефами, иллюстрирующими Апокалипсис святого Иоанна Богослова. Согласно каноническому тексту легенды, художник, отвечавший за эстетический облик станции метро «Перово», заболел, и когда...
5 сентября 2016
Выборы в США, или Предбанник Третьей мировой войны
Пришла пора подвести итоги первого этапа избирательной кампании в США, которая все больше и больше напоминает предбанник Третьей мировой войны или, вернее, Первой всемирной гражданской войны. Это плохая новость, но начну я с порции исторического оптимизма на краю ядерной пропасти, где мы все стоим...
24 августа 2016
Великая и ужасная Бастинда идёт на трон США: «В тюрягу её!»
Номинацией Хиллари Клинтон в США закончился сезон праймериз и начался период собственно выборов. Теоретически. На самом деле даже в этом никто не может быть уверен. И дело даже не в том, что Хиллари Клинтон так и не набрала необходимого минимума «заложенных делегатов», и даже не в том, что несмотря...
16 августа 2016
Турция и США: смерть изнутри
Краеугольный камень современной политики, её главный секрет, являющийся ключом к пониманию объективной реальности, данной нам не только в телевизоре, — это то, что ваххабизм и другие виды исламизма не являются исламом. Наиболее авторитетные представители традиционного ислама в России открыто...
20 июля 2016