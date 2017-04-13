



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Ну, вот и прошли три четверти от первых ста дней президентства Дональда Трампа, и вместе с ними рассеялся туман эйфории, связанный не столько с его присутствием в Белом доме, сколько с отсутствием там Хиллари Клинтон. Эйфория — опасное чувство. И когда ей на смену пришло разочарование, множество поклонников Трампа впало в противоположенную крайность, так как главным итогом этих 75 дней стало осознание решимости Бастинды во имя изменения итогов выборов порвать в клочки все традиции американской политической культуры, а потом обвинить в политической разрухе своих политических противников.

Например, в США до недавнего времени существовало вошедшее в традицию джентльменское соглашение — первые сто дней воздерживаться от жесткой критики президента, давая ему войти в курс дела. И в этой традиции был некий дух двухпартийного сотрудничества, необходимого для управления страной. Но, как известно, ведьмы обожают рвать джентльменские соглашения, впрочем, как и все остальные причиндалы джентльменского образа жизни. И на этот раз первая половина ста дней Трампа была отмечена бешеной травлей свежеизбранного президента США и вполне серьезными попытками обвинить его в государственной измене и подвергнуть импичменту.

А вторая половина этого срока началась с попыток отстранить его от власти без всякого импичмента. Так, буквально неделю назад, 5 апреля 2017 года, на главном клинтоновском канале PBS бывший сотрудник обамовского министерства «правосудия» Джон Карлин в выражениях аккуратных, но не оставляющих сомнения, поведал изумленной публике, что профессиональные следователи отдела национальной безопасности ФБР готовы задействовать специальные протоколы, позволяющие арестовать президента, сотрудничающего с врагами США.

А за день до этого «Аль-Джазира» сообщила о газовой атаке на город Хан-Шейхан в сирийской провинции Идлиб, контролируемый антиасадовской оппозицией. Она показала душераздирающее видео умирающих детей, ставших жертвами этой атаки, и если учесть, что практически одновременно с выступлением Джона Карлина главный антиклинтоновский стратег в администрации Трампа Стив Бэннон был выведен из состава Совета по национальной безопасности (главного координационного органа между многочисленными разведками и армией США), то все выглядело так, будто эта химическая атака специально подгадана к госперевороту имени Хиллари Клинтон 2.0.

Впрочем, если учесть фирменный стиль бывшего госсекретаря, слово «будто» является совершенно излишним. Она впервые показала его сначала в Сербии, где в качестве всесильной первой леди она отважно бегала под снайперским огнем, предварительно встретившись с командующим войсками НАТО в Европе, который после этого приказал атаковать российские войска в приштинском аэропорту. А потом она продемонстрировала этот весьма узнаваемый стиль в ходе «арабской весны» в Египте, Ливии, Ираке и Сирии, И каждый раз исламисты погружали эти страны в кровавый хаос во имя спасения детей и борцов за свободу, убитых кровавыми тиранами, которых эти народы имели несчастье избрать президентами вопреки воле Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

А на следующий день после выступления Джона Карлина стало казаться, что и США предстоит разделить их участь. Во всяком случае, после того, как от расследования связей избирательной кампании Трампа с Россией был отстранен глава соответствующей комиссии конгресса республиканец Дэвин Нуньес, которого глава демократической части этой комиссии конгрессмен Шифф обвинил в преступном сотрудничестве с президентом США, мало у кого в Америке остались сомнения, что «Глубинное государство» во главе с Хиллари Клинтон победило. Никто уже не сомневался, что «ужасный» Путин, только что разогнавший демонстрацию школьников во главе с Навальным, и его марионетка Дональд Трамп дорого заплатят за свою любовь к «кровавому тирану» Асаду.

В частности, Алекс Джонс, комментатор и владелец канала Infowars, поддерживавший Дональда Трампа с самого начала его кампании и немало поспособствовавший его избранию, стал созывать ополчение и подбадривать его рассказами о связи главы Еврокомиссии Юнкера с юнкерсами, бомбившими города Европы и СССР в 40-х годах прошлого столетия. А за Алексом Джонсом, предки которого действительно приплыли в Новый Свет на «Мэйфлауэре», стоят пресловутые WASP, до недавнего времени определявшие политику США и несущие полную ответственность не только за провалы, но и за достижения этой великой страны.

Химия войны

Американскому народу, избравшему на пост президента США Дональда Трампа вместо Хиллари Клинтон, было предложено либо расслабиться и получить удовольствие либо умыться кровью на полях сражений Второй гражданской войны. Но на следующий день 59 крылатых ракет «Томагавк», изготовленные в 2015 году, ценой полтора миллиона долларов каждая, разрушили капониры и некоторое количество сирийских МИГ-23 1980 года изготовления на авиабазе «Аль-Шайрат», с которой, по словам Трампа, взлетели самолеты, сбросившие зариновые бомбы на город Хан-Шейхан.

Конечно предположение, что в этих бомбах был зарин, — не выдерживает критики и, мягко говоря, не соответствует видео, на котором «Белые каски» «аль-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), решившей завязать с каннибализмом, спасают жертв зариновой атаки в сандалиях на босу ногу и даже не надев перчатки. Но и первоначальная версия российских СМИ о разбомбленном хлоре на оружейном складе «аль-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мягко говоря, не соответствует интенсивным бомбежкам все того же Хан-Шейхана самолетами, взлетевшими с взлетно-посадочных полос все той же авиабазы «Аль-Шайрат» на следующий день после атаки «Томагавков». И американский сенатор Линдси Грэм не зря сразу сказал, что эти бомбежки являются откровенным «Эф Ю», который Асад говорит Трампу, но самое главное не это, а то, что если бы у России и Сирии были бы хоть какие-то основания полагать, что повторные бомбежки могут снова разрушить контейнеры, содержащие хлор, этих бомбежек просто бы не было.

Kremlun.ru Башар Асад

В том-то и дело, что у президента Асада, весьма успешно побеждающего так называемых повстанцев конвенциональным оружием, нет никаких причин применять против них оружие химическое. Но совершенно исключить то, что один из сирийских генералов за очень большие деньги приказал загрузить самолет химическими бомбами и сбросить их на несчастный Хан-Шейхан, тоже нельзя. Более того, это замечательным образом соответствует фирменному стилю Хиллари Клинтон, о котором напоминалось выше, и той кампании по смещению и аресту Дональда Трампа, которая накануне вошла в свою заключительную стадию.

Но факир был пьян, и метание новейших «Томагавков» в практически пустую авиабазу «Аль-Шайрат» кардинально изменило положение. «Марионетка» Путина Дональд Трамп мгновенно превратился в героя Свободного Мира, наделенного практически диктаторскими полномочиями, а если он на этой волне осуществит план Обамы и убедит конгресс официально объявить войну «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то слово «практически» в предыдущем предложении можно будет отбросить. И тогда те, кто только что угрожали ему арестом, должны будут вспомнить о «Trading with the enemy act» — законе, отправившем в тюрьму за торговлю с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны Прескотта Буша, папу и дедушку 43-го и 44-го президентов США.

И довольное лицо Тиллерсона, улетающего в Москву после того, как министры иностранных дел G7 дали от ворот поворот его планам предъявить Москве ультиматум от их имени, как-то наводит на мысль, что бомбежка сирийской авиабазы новейшими «Томагавками» была на самом деле ведром воды, вылитым на Бастинду, Великую и Ужасную. А то, что об этой бомбежке Россия была предупреждена заранее и 36 из 59 «Томагавков» пропали неизвестно куда, как бы намекает, что их пропажа была заранее обговоренной демонстрацией летучим обезьянам РЭБ-возможностей краснухи — болезни, которой они могут заболеть в обстоятельствах, значительно более серьезных, когда у какой-нибудь ведьмы появится возможность метнуть «Томагавк» в ядерном снаряжении. Без такой демонстрации обойтись все равно невозможно, и очень хорошо, что она прошла в таком сравнительно бескровном варианте.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

Единственное, что ставит под сомнение результаты вышеприведенного стилистического анализа, так это то, что бомбежка сирийской авиабазы явно не соответствует стилю Дональда Трампа. Последний вместо того, чтобы действовать в своем обычном стиле, напоминающем сына турецко-подданного, который дал успешный матч одновременной игры, но «уволил» последнего игрока, на этот раз взял и незаметно повернул шахматную доску с проигранной партией, когда его противник собирался объявить ему шах и мат. Зато эта перевернутая шахматная доска очень похожа на внезапное появление вежливых людей в Крыму. И в этой связи трудно не вспомнить, что бомбежка сирийской авиабазы обошлась США в 100 млн долларов, приведя к гибели шести человек, что, в свою очередь, напоминает возвращение Севастополя в родную гавань, которая привела к смерти всего двух человек. Конечно, их смерть тоже ужасна, как и любая смерть на войне, но не следует забывать, что в гениальном романе Достоевского о слезинке ребенка скорбит Иван Карамазов после собеседования с упитанным господином, от которого вовсю несет серой.

В этих обстоятельствах трудно ожидать, что улыбающиеся Тиллерсон и Лавров объявят о совместных действиях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но чем мрачнее будут их лица после окончания переговоров, тем сильнее будет уверенность автора этих строк, что некто, не считающий успешной операцию, если она привела к гибели множества людей, все-таки принял в них участие. Более того, есть очень серьезные основания полагать, что этот таинственный некто сумеет убедить Ким Чен Ына замедлить свою ракетную и ядерную программы, после того как это не сумеет сделать Китай.