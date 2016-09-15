Александр Горбаруков ИА REGNUM Леди Макбет вашингтонского обкома

Всего месяц назад средства массовой информации по всему миру «праздновали» неизбежную победу Хиллари Клинтон над противным Дональдом Трампом, и даже в России политические комментаторы с серьезными лицами объясняли, что это она сейчас из предвыборных соображений раздувает антироссийскую истерию, а как только окажется в Овальном кабинете, так сразу подобреет, вспомнит времена когда он был оральным, и заключит ту самую сделку с Путиным, о которой сейчас говорит ее главный политический противник.

А Дональд Трамп тогда звучал особенно оптимистично, рассказывая о той жизни миллиардера, к которой он с удовольствием вернется, проиграв выборы, и превентивно выражал свое сочувствие сторонникам второй поправки к Конституции США в связи с тем, что ее истолкованием скоро займутся судьи Верховного Суда, назначенные Хиллари Клинтон. Впрочем, он выражал надежду, что сторонники второй поправки несут в себе священный огонь первопоселенцев и пионеров и сумеют справиться с этой ситуацией, несмотря на весьма вероятную подделку результатов выборов.

Последнее было немедленно интерпретировано сторонниками Хиллари Клинтон как призыв к вооруженному восстанию и гражданской войне. Они даже стали обсуждать в СМИ способы подавления американской армией этого восстания американского народа против президента Хиллари Клинтон. Но сторонники Дональда Трампа подняли их на смех, так как сторонники второй поправки, гарантирующей право на восстание народа против тирании, не обязательно бегают по лесам с винтовкой в руках, а могут бегать и по вашингтонским коридорам в руках с чековой книжкой, занимаясь вполне легальной деятельность под названием лоббирование. Якобы именно это имел в виду Дональд Трамп, говоря о духе первых пионеров. Получается, серебряные ложечки, которыми Хиллари Клинтон собиралась помешивать стакан чаю, нажимая на красную кнопку, пока никто не крал, но осадок все равно остался.

Конечно, после того, как обладательница правильного темперамента для нажатия красной кнопки упала в обморок на траурной церемонии, посвященной памяти жертв 11 сентября, старушку хочется пожалеть. Но ее танцы на могилах своих противников необходимо помнить для того, чтобы не только порадоваться тем изменениям, которые произошли за последнее время, но и понять, а что собственно произошло. В смысле, что было причиной, а что было следствием тех событий, свидетелями которых мы только что стали.

Например, после убийства президента Кеннеди США потерпели сокрушительное военное поражение во Вьетнаме и президент Никсон вынужден был подписать Парижские мирные соглашения, следствием которых стали договор ОСВ-1, разрядка международной напряженности, известная в народе как Détente, полет «Союз-Апполон», и даже чуть было не стала грандиозным успехом Олимпиада-80 в Москве. Но причины этих успехов сочли их следствием, и Олимпиада-80 оказалась памятником на могиле вышеупомянутого Détente. В результате, американцы вместо того, чтобы гордиться антивоенным движением, начали гордиться безнаказанным убийством с безопасного расстояния почти безоружных вьетнамцев. Ну, а то, что произошло после этого с Советским Союзом, вспоминать не надо потому, что в России это и так будут помнить еще лет пятьсот.

Но именно поэтому именно сейчас необходимо запомнить то, что политическое падение Хиллари Клинтон началось за две недели до того, как она решила потоптаться на том место, где погибло так много американцев от рук исламистов, которых она так любит. Дональд Трамп, несомненно, очень внимательно смотрел Демократическую конвенцию и сделал правильные выводы из того, что Хиллари Клинтон вместо того, чтобы привлечь на свою сторону сторонников Сандерса, устроила из Конвенции демонстрацию своего всесилия и образцово-показательное издевательство над поверженным, плачущим Сандерсом, заставив его объявлять ее номинантом без голосования, методом передачи ей тех голосов, которые она не сумела украсть у него в ходе праймериз. «Если ей не нужны голоса сторонников Сандерса, значит ей не нужны голоса вообще, и она намерена нарисовать себе столько голосов, сколько необходимо для победы», — подумал Трамп и решил поберечь денежки. Действительно, зачем тратить деньги на приобретение голосов, которые все равно никто считать не будет?

Вместо этого Трамп сосредоточился на том, чтобы доказать сильным мирам сего, в том числе тем, кто поддерживал Хиллари, что warmonger (поджигатель войны) в Белом Доме отправит и их тоже в такие места, где их деньги окажутся без надобности, и могут пригодиться разве что как топливо для костров под котлами. Очевидно ему это удалось, так как две недели назад он внезапно стал расходовать деньги на свою избирательную кампанию, а Хиллари Клинтон внезапно заинтересовалась мнением о себе сторонников Берни Сандерса. Апофеозом этого интереса стали ее отчаянные попытки снять Трампа с выборов в штате Миннесота, которая с 70-х годов никогда не голосовала за кандидата республиканцев. Кстати, Сандерс набрал в Миннесоте 67% процентов голосов, поскольку подделывать там результаты праймериз было слишком опасно. Так зачем там огород городить-то?

Загадка прояснилась 8 сентября во время пышного интернет-празднования дня рождения Сандерса, когда выяснилось, что сторонники Сандерса в Миннесоте приняли решение голосовать за Трампа, лишь бы не пустить в Белый Дом женщину, которая согласно «Викиликс» угрожала их лидеру.

Эти подвиги мало что могли добавить к ее биографии, которая и так пестрит загадочными самоубийствами и бесследными исчезновениями ключевых свидетелей многочисленных уголовных дел, но они, несомненно, подготовили финал этой драмы, который весьма символично случился на Ground Zero Всемирного Торгового Центра. Это место представляет собой гигантское кладбище, сравнимое с Хиросимой или Нагасаки, и по своей театральности финал политической карьеры Хиллари Клинтон на третий день после дня рождения Сандерса вполне может сравниться с Бирнамским лесом, идущим в бой на Дунсинанский холм или с маршем мертвых из «Властелина Колец». Но правильнее всего его, конечно, сравнить с обмороком Раскольникова в конторе квартального надзирателя, когда он слышит разговор об убийстве старухи и Лизаветы.

Преступника всегда тянет на то место, где он совершил или планировал совершить преступление, а в глазах миллионов американцев марш миллиона исламистов на Вашингтон, который с подачи Хиллари Клинтон должен был состояться 11 сентября 2013 года, был преступлением перед памятью о погибших 11 сентября. Она замыслила этот марш для того, чтобы оказать давление на Конгресс, который в этот день должен был голосовать разрешение бомбить асадовскую Сирию, так как президент Обама отказался своей властью разрешить эти бомбежки. И американцы доказали свое отношение не только к жертвам 9/11, но и к планируемым бомбежкам, организовав контрмарш миллиона мотоциклистов на Вашингтон, в результате которого широко разрекламированный в СМИ марш исламистов куда-то неслышно растворился, голосование в Конгрессе не состоялось. А бомбежки Сирии и убийство Асада а-ля бомбежки Ливии и убийство Каддафи — так и остались нереализованными сексуальными фантазиями безумной старухи.

Как видно, эта дата и это место (как и красная кнопка Перегрузки) давно манили мадам Клинтон. Но только увидев, как победа, к которой она стремилась столько лет, ускользает из ее рук, она решилась на эту встречу, где ее и настиг конец той избирательной кампании, которую она начала на постаменте памятника Рузвельту, Ялтинский мир которого она старается уничтожить всю свою жизнь. Мертвых обмануть труднее, чем живых — они никого не боятся и взяток не берут.